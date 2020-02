Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 11 de febrero

Cd. de México, México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Comprometerá a empresarios en rifa



Dijo que mañana tendrá una cena en Palacio Nacional con empresarios que tienen "dimensión social", a quienes pedirá que se comprometan a comprar y distribuir los boletos para la rifa relacionada con el avión presidencial.



"Como una especie de compromiso van ellos a poner, si nos van a ayudar con cuántos boletos, qué cantidad y una firma de compromiso, no hace falta la firma realmente, con la palabra es suficiente pero para saber quién es quién y ya el jueves, pasado mañana les informamos cómo nos fue, cuántos se comprometieron con qué cantidad, no vamos a dar a conocer los nombres porque eso no es correcto, lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha".



Indicó que se tiene contemplado pedir a cien empresarios que adquieran 4 millones de boletos, por alrededor de 2 mil millones de pesos, que se sumarán a los 2 millones de boletos que venderá la Lotería en 500 pesos cada uno, para obtener 3 mil millones de pesos.



"Vamos a tener mañana a las 7 de la noche una cena con empresarios que tienen dimensión social, que quieren ayudar para que se distribuyan los boletos de la Lotería y que los puedan comprar para entregar a sus trabajadores y entregar en sus centros comerciales".



"Ya comenzamos la distribución, pero como son 6 millones hemos convenido que nos pueden ayudar los empresarios (...) pueden ayudar a distribuir, adquirir, comprar 4 millones si son cien empresarios que pueden ayudar, les tocaría de 20 millones".



El Mandatario indicó que, con lo que sume de la venta de la Lotería, se lograrán juntar 2 mil 500 millones de pesos que serán destinados a la compra de equipos de salud.



Analizan nuevo caso sospechoso de coronavirus

Un nuevo caso sospechoso del coronavirus está siendo investigado en el País, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Comentó que hasta la fecha se han registrado 12 casos sospechosos y 11 han sido descartados.



"En México no existe ningún caso de coronavirus, del nuevo coronavirus. Hemos tenido 11 casos sospechosos acumulados hasta ahorita, todos han sido descartados", precisó.



"Ayer en la tarde tenemos un nuevo caso sospechoso, que informaremos hoy por la tarde, serán 12, pero todos han sido descartados".



Aseguró que no se necesitan hospitales exclusivos para la atención del coronavirus, y que la prueba diagnóstica se tiene en el Indre y se tendrá en los 31 laboratorios estatales de salud pública, así como en otros institutos de especialidad.



El subsecretario aseguró que es una enfermedad respiratoria que se presenta con moderada a baja gravedad.



"Es más leve que la influenza estacional", aseguró.



López-Gatell mencionó que el número de casos e incluso de muertes es similar o menor a los que se registran por influenza.



Respecto a las revisiones médicas a viajeros procedentes de China y sin síntomas, aclaró que no son necesarias.



En el caso de los que presenten síntomas y sí provengan de la provincia de Hubei o de la ciudad de Wuhan, sí es necesario aplicar la cuarentena.



"Es altamente probable... que eventualmente llegue a México el coronavirus", respondió a pregunta expresa.



Concentró Dimesa Pisa compra de fármacos



De 2013 a 2018, la venta de medicamentos al IMSS se concentró en dos distribuidoras: Dimesa Pisa y Fármacos Especializados, las cuales tenían el 22 y 20 por ciento, respectivamente, de la venta de un total de 51 mil millones de pesos en el sexenio, informó Hugo López-Gatell.



Las otras dos empresas que también concentraban el mercado eran Comercializadora de Productos Institucionales y Maypo con un 7 y 8 por ciento, respectivamente.



El funcionario criticó que en el sexenio pasado la compra de medicamentos se hacía mediante distribuidoras que controlaban el mercado.



Denunció que había cartas de exclusividad con un conjunto de proveedores que canalizaban sus ventas a través de intermediarios.



"Antes se compraba a través de distribuidores, existía un conjunto reducido de empresas que controlaban el mercado porque tenían cartas de exclusividad con proveedores (...) se concentraba en cuatro intermediarios", señaló.



"Los intermediarios perturban la relaciones sociales entre proveedores privados y entre el sector público".



López-Gatell indicó que en algunos casos las intermediarias subcontratada a otras empresas de paquetería para la distribución.



Reiteró que el Gobierno actual ha cambiado la forma de comprar y ahora lo hace directamente con fabricantes y quienes tienen la licencia sanitaria.



"Ahora compramos a fabricantes, laboratorios o dueños de registros sanitarios y no necesitamos intermediarios, tampoco condicionamientos comerciales, licitación abierta a todos los proveedores nacionales o internacionales, hemos revisado catálogos, tenemos compendio nacional de insumos para la salud que permiten tener mismo estándar y calidad para todas las instituciones del sector salud, ahora podemos tener una apreciación de necesidades en el País", afirmó.



Atribuye Ssa desabasto a intermediarios



El subsecretario de la Ssa atribuyó el desabasto de medicamentos y material de curación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia a la acción de intermediarios y no a recortes presupuestales.



Afirmó que en una visita sorpresa, el pasado 6 de febrero, al Instituto se constató el desabasto y cierres parciales, como lo habían denunciado pacientes y personal médico.



"(Se comprobó) que efectivamente existía falta de medicamentos en el punto de atención, que existía falta de material de curación y otros insumos que son esenciales para la atención médica y quirúrgica" dijo.



"La sociedad se pregunta y por qué, si es un instituto del Gobierno no tiene los insumos, entonces es culpa del Gobierno, este es el punto que precisamente queremos aclarar, los intermediarios".



Gobierno, el 'puerquito' de constructoras



El Presidente dijo que el Gobierno "era el puerquito" de las constructoras vinculadas a políticos, las cuales no cumplían con las obras y se quedaban con los anticipos.



"Nosotros tenemos un problema en lo mal que se han portado las empresas contratistas en el periodo neoliberal, nacionales y extranjeras, empresas que no cumplen y que se quedan con los anticipos".



"Las empresas contratistas tenían más abogados que ingenieros, eran especialistas en alegar y el Gobierno era su puerquito, ganaban todo, apenas recibían un contrato y ya estaban pidiendo la ampliación, eso se termina, se acaba, sea quien sea".



Señaló que las empresas que cumplan con las obras a tiempo y con una "ganancia razonable" serán reconocidas por el Gobierno, en cambio, las que "queden mal" se conocerá su responsabilidad en México y el extranjero.



"La empresa que cumpla va a tener un reconocimiento del Gobierno, cuando inauguremos una obra: 'El Gobierno de la República con dinero del Presupuesto, que es dinero del pueblo, inaugura esta obra que fue construida por la empresa fulana de tal, que actuó con honestidad, responsabilidad y obtuvo una ganancia razonable', no como estaban acostumbrados, a robar pero sin medida".



Tratará Ayotzinapa con Corte y FGR



El Mandatario federal llamó al Presidente de la Suprema Corte y al Fiscal General a reunirse para tratar el caso Ayotzinapa el próximo 5 de marzo en Palacio Nacional.



"Respetando la autonomía del Poder Judicial de la Fiscalía con el Presidente de la Corte y con el Fiscal Alejandro Gertz Manero, les envíe hace unos días una carta a los dos después de una reunión con padres y madres de jóvenes de Ayotzinapa".



"Vamos a seguir la investigación con todos los elementos, con todos los medios que tiene el estado mexicano, es un asunto para nosotros de Estado aclarar lo que sucedió y actuar y estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen porque hay como un pacto de silencio, no puede ser que no sepamos lo que sucedió".



El Mandatario reiteró que se ofrecerá amnistía y recompensa a quien brinde información que ayude a esclarecer el caso sobre la desaparición de los 43 normalistas.



Agregó que Gertz respondió positivamente a su llamado y que el presidente de la Corte seguramente también lo hará.



Bromea con burocracia y cáncer de piel



El Presidente bromeó y dijo que los funcionarios que están mucho tiempo en las oficinas se ponen 'amarillo burócrata' y que 'está demostrado que se es más propenso al cáncer del piel'.