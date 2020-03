Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 10 de marzo

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este martes.



REFORMA cucharea encuestas, dice



Acusó a REFORMA de cucharear encuestas.



"También decirles que la gente, también eso, nos está apoyando, porque luego aparecen encuestas cuchareadas del REFORMA, El Financiero, El Universal, etcétera, etcétera y no es así, nada más es cosa de revisar qué decían las encuestas antes de la elección del 18".



"El REFORMA en una ocasión hasta nos daban abajo o empate técnico, pero miren, no han hecho cuentas", agregó.



El Mandatario federal sacó el tema al hablar de revocación de mandato y reiteró que la gente lo apoya.



El pasado 2 de marzo, REFORMA publicó una encuesta nacional en la que el Mandatario cayó del 78 al 59 por ciento de aprobación.



'Tenemos fondo de 150 mmdp para estabilizar'



Ante la crisis en los mercados financieros por el coronavirus y la caída en los precios del petróleo, López Obrador aseguró que el País tiene finanzas públicas sanas y en caso de requerirlo se tiene un fondo de 150 mil millones de pesos para estabilizar el presupuesto.



"Ahí vamos resistiendo, ayer les comentaba que tenemos finanzas públicas sanas, eso nos ayuda mucho porque logramos blindarnos, no se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó el País, por primera vez no creció la deuda pública, al contrario, poquito, pero bajó, creció el monto de las reservas, en 10 mil millones de dólares para ser exactos".



"Tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto, en el caso de que tuviésemos un problema de ingresos, es un fondo de 150 mil millones de pesos".



El Mandatario dijo que pedirá a Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, que hoy informe, de ser posible, sobre la situación económica y financiera del País.



"Tenemos condiciones para que podamos resistir esta situación de crisis, derivada básicamente de los temores fundados e infundados acerca del coronavirus y de las diferencias que se están generando por la producción de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita".



"Vamos a esperar y hoy informa el Secretario de Hacienda".



Respecto a la depreciación del peso frente al dólar, destacó que la moneda nacional resistió la caída en los mercados financieros.



"Resistió nuestro peso porque estuvo complicado, está todavía complicado, pero ayer fue un mal día, se afectaron todas las Bolsas del mundo, se cayó todo el sistema financiero, todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió, aguantó y yo espero que se vaya fortaleciendo el peso hacia adelante".

Luego de las movilizaciones y acciones feministas el 8 y 9 de marzo, el Presidente aseguró que no cambiará la estrategia contra los feminicidios en el País."No (va a cambiar), al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia, buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración de familias, que se fortalezcan valores".El Mandatario comentó que parte de su estrategia también es resistir los ataques de los conservadores."¿Cuál es la estrategia? También resistir los ataques y las lanzadas del conservadurismo, que son muy oportunistas que se encaraman en cualquier movimiento, como pasó ahora, que de repente se volvieron feministas, y aguantar, porque lo dije ayer, es un movimiento legítimo, muchas mujeres se manifestaron antier, ayer, en la lucha por la igualdad"."Es un movimiento importantísimo de reivindicaciones sociales y como vamos a estar contra eso, de ninguna manera, y menos la violencia, o sea, contra las mujeres, niñas, pero el conservadurismo muy hipócrita se puso la máscara feminista diciendo 'vamos a tumbar al Gobierno', no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo".López Obrador llamó a los medios de comunicación a seguir dando espacios para que se siga luchando por la igualdad y por la justicia.Entre el 8 y el 9 de marzo, 21 mujeres fueron asesinadas en el País, según cifras del Gobierno federal.Se presentó una gráfica de los asesinatos en esos dos días.El domingo pasado, Día Internacional de la Mujer, 11 mujeres fueron ultimadas en México, mientras que ayer lunes, día del paro nacional de mujeres, 10 mexicanas fueron asesinadas.El Mandatario destacó que ayer bajó el número de homicidios en el País, a 72, y en 12 estados no hubo crímenes.La Secretaría de Salud ha ahorrado 5 por ciento en medicamentos oncológicos con la compra internacional, aseguró el subsecretario Hugo López-Gatell.Indicó que se han comprado 91 millones de pesos en medicinas oncológicas en Argentina, España, Francia, India y Estados Unidos."Son más de 500 mil piezas que han costado 5 por ciento menos de lo que se compraba en México", afirmó en conferencia mañanera del Presidente."Esto es notorio porque aunque el ahorro no parece importante, en condiciones de una compra emergente en mercados internacionales concentrados, tuvimos menos precio que en México, lo que habla de los sobreprecios en el País".El funcionario señaló que la provisión de medicamentos fallaba debido a empresa monopólica."Los medicamentos oncológicos fallaron porque falló la provisión de los medicamentos, porque la empresa ha sido monopólica y desde hace 10 años dejó de comprometerse", dijo."Desde el año pasado se inició con la compra en el extranjero, pero no ha sido fácil porque también hay concentración en el extranjero".Agregó que los fármacos no pueden comprarse a un proveedor que no sea competente, por lo que todos están sujetos a una revisión sanitaria de la Cofepris y a la farmacovigilancia.