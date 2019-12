Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 10 de diciembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Defiende extinción; garantiza reparación



Ante la lluvia de amparos presentados contra la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esa legislación hacía falta antes los abusos que se cometían, y garantiza la reparación. La nueva ley enfrenta miles de amparos por parte de ciudadanos, empresas y organizaciones, que consideran que podría devenir en abusos por las facultades que otorga al Gobierno. Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hay al menos 2 mil recursos en contra de esa ley.



"Es natural que se busquen proteger los bienes de los que son presuntamente responsables de delitos. Nosotros consideramos de que deben de retenerse esos bienes, que esa ley hacía falta, de Extinción de Dominio, y que si al término del juicio resultan inocentes y se les tiene que devolver el bien, que se haga a partir del avalúo que, originalmente, por ley, se tiene que llevar a cabo".



"La Ley de Extinción de Dominio lo que establece es que se asegure el bien, se hace un avalúo, el bien se remata, se vende, se subasta, se entrega al pueblo lo que se obtiene y si termina el juicio, en el supuesto, y resulta de que la persona es inocente y le corresponde ese bien que le fue retenido, hay que pagarle".



-Pero mientras tanto ya se vio afectado en su patrimonio, se le planteó.



"Sí, pero se le paga completamente, se le paga su patrimonio, se le paga lo que vale el bien", contestó.



-¿Pero el daño moral?, se le insistió.



"Eso también es sujeto a una reparación legal, a todos, todos tienen derecho a eso".



Cuestionado sobre si confía en que el Poder Judicial avalará la forma como consideran aplicar esta ley, respondió afirmativamente.



"Sí, era mucho abuso, robaban, les quitaban los bienes siempre, los recuperaban".



El Mandatario recomendó hacer una investigación de las personas a quienes se confiscaron bienes por enfrentar un proceso y al final se les devolvieron.



"Es interesante, porque salen de la cárcel y les han devuelto todo, todo completamente".



Firmarán otra vez T-MEC... faltan Congresos



Anunció que los Gobiernos de México, EU y Canadá alcanzaron un consenso sobre los términos del T-MEC, por lo que este mediodía firmarán el acuerdo en Palacio Nacional. Sin embargo, reconoció que quedarán pendientes las ratificaciones de los Congresos de los socios comerciales, aunque dio por sentado el respaldo del Senado mexicano.



"Ya se llevó a cabo este procedimiento en nuestro País (la consulta al Senado) y hay acuerdo en que se firme el día de hoy este Tratado, que requiere básicamente de la aprobación de los tres Gobiernos, de los Ejecutivos, esto es, de parte de Canadá es una aceptación del Gobierno de Canadá, falta desde luego que en el Congreso de Canadá se ratifique".



"En el caso de Estados Unidos ya hay un acuerdo de parte del Gobierno que encabeza el Presidente Donald Trump, pero falta que el Congreso ratifique".



"De parte nuestra ya existe el acuerdo, estamos convencidos de que es bueno el Tratado para México, como lo es para Canadá y Estados Unidos, nos conviene y ya nosotros tenemos la anuencia del Senado, desde luego, en su momento, el Senado va a tener que ratificar porque ese es el procedimiento".



"Hoy se firmaría por parte de los ejecutivos, de los negociadores de los tres países".



López Obrador reconoció que se tuvo que reabrir la negociación en temas como el acero, aluminio y medio ambiente.



"Abrieron de nuevo un asunto que tiene que ver con el acero, con la exportación del acero mexicano que tenía que producirse en México y América del Norte, no importase de otros países. Ya también se llegó a un acuerdo en la materia".



"Luego, algo parecido en el aluminio, otro tema que les importaba y que salió como añadido, lo de derechos humanos, asuntos de medio ambiente, todo se cumplió".



Arremete contra Coparmex



Luego que el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, acusó que se marginó a la IP de las negociaciones del T-MEC, López Obrador se lanzó contra el líder empresarial.



"En el caso de Coparmex con todo respeto tiene una postura muy partidista, él parece el jefe de un sector de un partido que por respeto no menciono, entonces está dedicado a oponerse, yo creo que sus representados opinan distinto, el tratado es necesario, conveniente, ayuda y ya una vez que se firme y que pase ya vamos a hablar sobre los detalles para demostrar que nos conviene, que fue una muy buena negociación, un buen acuerdo, ya les voy a platicar a detalle porque llevamos más de un año con esto y no ha sido fácil pero al final el resultado es bueno y diría no solo para México, es bueno para los tres países, las tres naciones, los tres pueblos pero ya pasando la firma y aprobándose ya les voy a contar toda la historia".



Pide revisar 'perdón' a Magistrado de caso Abril



Consideró que todos los juzgadores involucrados en el caso de Abril deben ser sancionados. Asimismo, se pronunció porque el Poder Judicial revise su decisión de dejar sin castigo al Magistrado que modificó la medida cautelar de prisión preventiva y rechazar la reclasificación de delitos.



"Eso lo tiene que hacer el Poder Judicial, que bien que lo denuncian y que el Poder Judicial revise el caso".



REFORMA publicó hoy que el Magistrado Héctor Jiménez López libró las sanciones por el caso Abril, a pesar de haber sido él quien ordenó la modificación de la medida cautelar contra Juan Carlos García, ex esposo de Pérez Sagaón y haber rechazado la reclasificación de delitos menores por el de intento de feminicidio.



Destaca a Piedra y reconoce a Ejército



Hizo un reconocimiento a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, y al respaldo de las Fuerzas Armadas a su Gobierno. En la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el Mandatario resaltó la integridad y trayectoria de la Embustieron, cuyo nombramiento ha sido criticado por opositores.



"A mí me da gusto estar en esta ceremonia, acompañando a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que tiene todo nuestro reconocimiento porque es una mujer con principios, una mujer íntegra, ella ha sufrido en carne propia lo que es la violación de los derechos humanos".



López Obrador recordó que la madre de Piedra, Rosario Ibarra, es un ejemplo en la defensa, y creó una organización cuando era muy difícil y riesgoso hacer esa lucha.



"Le tenemos a Rosario toda la confianza, para que siempre se haga justicia, que no haya impunidad, que no haya influyentismo, que el que cometa un delito sea castigado, sea quien sea y estoy seguro de que de esta manera vamos a ir haciendo realidad la justicia, sin simulaciones".



"Porque una de las prácticas de los últimos tiempos fue engañar, simular, aparentar que se protegían los derechos humanos, que se combatía la corrupción, que había transparencia y en realidad era pura demagogia, se creaban los organismos supuestamente independientes y sí eran independientes, pero del pueblo".



Reconocen con Premio de DH lucha indígena



Obtilia Eugenio Manuel, de la Organización del Pueblo Indígena Mep'haa (OPIM), recibió en Palacio Nacional el Premio Nacional de Derechos Humanos. El galardón fue entregado por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, en compañía del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Obtilia Eugenio Manuel destaca por denunciar abusos del Ejército contra los pueblos indígenas, particularmente contra las mujeres.



"Recibir este reconocimiento vale mucho para mí. Pero también es una gran responsabilidad. Por ser mujer, por ser indígena, mi conciencia me dice que debo seguir luchando", destacó durante la entrega del galardón.



"Hoy me encuentro en este Palacio Nacional con mucho orgullo y honor de estar con ustedes. Y con el Presidente Lopez Obrador, en quien he puesto mi esperanza".



Obtilia celebró la lucha contra la corrupción que ha emprendido el Mandatario López Obrador, a quien pidió una reunión para plantearle una propuesta de desarrollo para pueblos originarios de Guerrero.



"No entiendo esta violencia contra nosotras, menos en los centros de estudio, donde se supone está la gente más civilizada", dijo.



"Ya no queremos ni un violador más en nuestro camino".



Su labor fue fundamental para denunciar las violaciones sexuales de militares contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, casos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió sentencias en contra del Estado Mexicano.



Muestran autos 'de lujo' que subastarán



El director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, mostró los 7 autos "de lujo" que se subastarán en Los Pinos el próximo sábado 14 y domingo 15 de diciembre, entre ellos un McLaren con un valor de 3 millones 600 mil pesos, en el marco de la sexta subasta con sentido social del Gobierno federal.



"Destacan 7 vehículos denominados de lujo; dos McLaren; dos Lamborghini, un Aston Martin; un Ferrari y un Corvette".



"Son 644 lotes. Ahorita estamos presentado el doble de lo que usualmente hemos presentado como una subasta amplia, por eso lo vamos a hacer en dos días", agregó, señalando que esta sería conocida como "La madre de todas las subastas.



El también director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), señaló que el rango de precios en vehículos oscilará entre 560 mil a 3 millones 500 mil pesos y se estima que el precio total de los vehículos es de 20 millones.



Además, mencionó que de manera adicional se subastarán joyas y residencias que se presentaron anteriormente pero que ahora tienen un descuento.



Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que lo recaudado será utilizado para la construcción de caminos en Durango y Guanajuato, en zonas de la sierra donde no hay senderos pavimentados.



Se subastarán 9 aeronaves



Una serie de nueve aeronaves también serán subastadas el próximo fin de semana en Los Pinos, donde destaca un Learjet 36A, con un valor de 19 millones de pesos.



"Esta aeronave se puede utilizar para vuelos de 10 u 11 horas, ambulancias, se puede utilizar para taxis aéreos o viajes de negocios", señaló Rodríguez.



"El Instituto ha tenido una muy buena recepción por parte de la ciudadanía, en los vehículos nos ha ido muy bien, en las joyas muy bien, en los bienes inmuebles se nos ha hecho más difícil pero los hemos vendido".



Asimismo, aseguró que las casas subastadas en Sinaloa serán puestas a la venta en un precio menor, mientras que una en Santa Fe, en la Ciudad de México, iniciará la subasta en 14 millones de pesos.