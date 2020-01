Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 07 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Debe Sindicato de Pemex elegir líder este año



La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que el Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá elegir a su nuevo dirigente este año. Rechazó que Manuel Limón Hernández se vaya a quedar como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) hasta 2024.



"Para ocupar el cargo de secretario general y regularizar la situación jurídica del Sindicato, la actual dirigencia sindical deberá convocar a elecciones para cubrir dicha vacante".



En cuanto a las solicitudes de reconocimiento como secretarios generales del gremio, expuso que hasta el momento las han presentado Rubén Choreño, Mario Rubicel Ross y Enrique del Ángel Bauza. Los tres, dijo, han informado a la Secretaría del Trabajo que destituyeron a Carlos Romero Deschamps, sin embargo, no cumplen con los requisitos y sus solicitudes se declararon improcedentes



Respecto al proceso de elección que debe efectuar el gremio, Alcalde afirmó que la dependencia a su cargo y la Secretaría de Gobernación verificarán que se realice este 2020.



"En conclusión, el próximo secretario general del Sindicato deberá ser elegido a través del voto personal, libre, directo y secreto, como establece la nueva legislación y las nuevas normas", sostuvo.



"La Secretaría del Trabajo en coordinación con la Secretaría de Gobernación verificará que la convocatoria se emita este mismo año y que la elección se realice este mismo año, conforme a la legislación vigente".



Urge Presidente ir al fondo en caso García Luna



Se pronunció por que en el proceso por narcotráfico al ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en Estados Unidos, se vaya al fondo del caso y se aclare la responsabilidad de otros funcionarios de ese país y de México.



"A fondo en este caso, sería de gran utilidad el avanzar en este caso. Tiene la misma trascendencia o posiblemente más que el caso de Odebrecht, que estamos hablando de asuntos de seguridad, de violencia, en el que han perdido la vida muchas gentes. Es un caso que amerita ir al fondo".



García Luna, está en negociaciones con fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos para llegar a un acuerdo judicial en torno a la acusación criminal que enfrenta por narcotráfico.



En opinión del Mandatario, el caso García Luna podría servir para aclarar la posible colusión con el crimen organizado de otros funcionarios, tanto de México como de Estados Unidos, el combate a las drogas y el tráfico de armas.



"Es una oportunidad para aclarar muchas cosas. Ojalá y se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del Gobierno de Estados Unidos como del Gobierno de México, porque hubieron operativos que se hicieron de manera conjunta, acuérdense del 'Rápido y Furioso', no nada más tiene que ver con los funcionarios del Gobierno de México".



"Ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, con el tráfico de armas, con la delincuencia que afecta tanto en Estados Unidos como en nuestro País".



Confirma UIF indagatoria a consultor del PRI



El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que se realiza una indagatoria por lavado a Jordi Segarra, estratega de PRI en gestión de Ochoa al que congelaron cuentas.



"Es un asunto denunciado ante la FGR".



-¿Alcanza a dirigencias priistas o candidatos?, se le preguntó.



"En este momento solamente al señor Segarra con sus empresas y se generó el acuerdo de bloqueo de cuentas y denuncia ante la Fiscalía General de la República pero de diversos delitos incluyendo lavado de dinero".



Trabajan con EU por Romero Deschamps



Nieto informó que se trabaja con agencias de Estados Unidos con respecto a las denuncias contra Carlos Romero Deschamps. Cuestionado sobre las denuncias que hay contra el ex dirigente petrolero, Nieto reiteró que son dos y que se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias.



"Se han presentado dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, familiares cercanos y colaboradores ante la Fiscalía General de la República".



"Se ha estado trabajando con agencias de Estados Unidos y por otro lado se presentó una vista ante la Secretaría de la Función Pública por responsabilidad de naturaleza administrativa".



Las denuncias, reafirmó, son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.



Presumen reducción en robo a trenes



Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, aseguró que el robo a trenes tuvo una disminución durante el año pasado, contrario a lo reportado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF). El funcionario aseguró que esa Agencia reporta todos los incidentes, pero las denuncias que registra el Ministerio Público son menos.



Indicó que se presentaron mil 51 denuncias en el 2019, contra mil 471 en el 2018 y mil 691 en el 2017.



"La FGR en uso de su autonomía informa todo lo contrario, que hay una disminución importante en denuncias presentadas en robo de trenes".



REFORMA publicó que de acuerdo con el reporte de seguridad de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), hasta el tercer trimestre del año pasado, en Sonora se registraron 372 robos a trenes, 55 por ciento más que en el mismo periodo de 2018.

No obstante, Mejía apuntó que de acuerdo con la FGR, en Sonora solo fueron presentadas 68 denuncias en dicho periodo.Luego que un elemento de la Policía de Morelos mostrara un arma durante una protesta de campesinos en uno de sus actos en Ayala, Morelos, el Mandatario federal dejó claro que él prefiere que no haya personal armado."He tomado la decisión de no tener escoltas, que no haya personal armado, no tengo guardaespaldas, es una ayudantía por lo general mujeres que me apoyan como su nombre lo indica es una ayudantía porque me entregan documentos".Se le cuestionó sobre el Policía armado y afirmó que esa es estrategia de los Gobernadores."Sí, pero del Estado de Morelos, como tengo que ir a estados y van gobernadores y cada quien tiene su estrategia, no es nuestro caso".El Presidente indicó que no van a permitir que en los Estados se den licencias a casinos en el País."Si están legislando y se afecta una facultad del Gobierno federal nosotros vamos a acudir a la autoridad competente, no vamos a permitir"."Nada de casinos, que quede claro, en todo el País, no somos lo mismo, hubo cambio, la gente votó por un cambio".El titular de Pemex, Octavio Romero, aseguró que a un año de implementarse la estrategia contra el robo de combustible, 680 personas han sido vinculadas a proceso por este delito, resultando 562 personas sentenciadas.Asimismo, dijo, fueron bloqueadas 240 personas y 811 cuentas bancarias relacionadas con el huachicol.Romero aseguró que el robo de combustible se redujo en 90 por ciento, lo que generó un ahorro de 56 mil millones de pesos.Indicó que actualmente la pérdida es de 5 mil barriles diarios, equivalentes a 15 millones de pesos.El funcionario destacó las acciones de las Fuerzas Armadas en las instalaciones estratégicas de Pemex como 6 refinerías.Reveló que Sedena y Marina intervinieron en las oficinas centrales de Pemex, donde se asignaron 44 ingenieros militares para vigilar el sistema.Señaló que se registraron al menos siete eventos de agresiones a fuerzas federales y se inhabilitaron 13 mil tomas clandestinas.Además, se tendieron 51.5 kilómetros de concreto sobre 4 ductos de alta incidencia y se instalaron sistemas de alerta en 308 kilómetros de ductos.Romero informó que en 2019 aumentaron las tomas clandestinas de gas en el ducto Cactus-Guadalajara respecto al año previo, pero disminuyó el robo del hidrocarburo. Indicó que en 2018 se contabilizaron 205 tomas ilegales, mientras que este año hubo un registro de mil 323."Cabría esperar que en 2019 hubiera mas robo de gas pero no fue así".En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se podrían tratar de tomas realizadas por competidores de Pemex para reducir la capacidad de distribución de gas de la empresa estatal."Hay algunas hipótesis, una de ellas es que sean competidores de Pemex que estén llevando a cabo estas acciones para reducir la capacidad de distribución de gas de Pemex, es hipótesis, o sea que no es solo el robo sino debilitar la capacidad operativa".