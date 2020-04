Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 07 de abril

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



'Slim, Larrea y Baillères apoyan plan'



El Presidente afirmó que empresarios como Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea expresaron su apoyo al plan de Gobierno en una conversación.



"Ayer en efecto me reuní con algunos empresarios y sostuvimos un diálogo, una teleconferencia porque algunos están cumpliendo con las recomendaciones de cuidarse, ya son también, en algunos casos, personas mayores, pero están pendientes y están expresando su apoyo al Gobierno, eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos".



"Les hablo de tres que participaron: Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, entre otros, es un grupo que se denomina Grupo México o Ciudad de México y les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo, esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas".



Indicó que en la conversación agradeció a los empresarios por no despedir a ningún trabajador durante la contingencia y que, incluso, plantearon ayudar a sus proveedores con pagos adelantados.



"La conversación fue para agradecerles, porque estos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa, incluso ofrecieron, y esto es importante, que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible adelantarles pagos, eso fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron".



Retoma al Papa para defender 'primero los pobres'



El Mandatario retomó un tuit del Papa Francisco para defender su política de apoyar a la población más pobre.



"Ayer decía alguien, un dirigente o representante empresarial, no sé si lo mal interpretaron, pero algo así como que nosotros solo nos ocupábamos de los pobres, no sé si supieron de una declaración así, que nada más el plan nuestro era de atención a los pobres, miren, a lo mejor voy a polemizar pero no está mal".



"Luego decimos que somos evangélicos presbiterianos o somos católicos apostólicos romanos o somos católicos ortodoxos, de distintas religiones, pero olvidamos los evangelios o no somos consecuentes, entonces, ¿por qué primero los pobres?, por humanismo, solidaridad".



Durante la conferencia, leyó un tuit publicado en la cuenta oficial del Papa Francisco.



"'Seremos juzgados', dice el Papa Francisco, 'según nuestra relación con los pobres', cuando Jesús dice: 'a los pobres siempre los tendréis con vosotros', dice Jesús: 'yo estaré siempre con vosotros, con los pobres, presente en ellos'. Y este es el Papa: 'este es el centro del Evangelio y seremos juzgados por esto'".



"No es que se abandone a los que tienen más posibilidades económicas, es que tenemos que darle la preferencia a los más necesitados", afirmó.



Contratan a casi 3 mil médicos para atender Covid-19



El Mandatario aseguró que hasta el momento han sido contratados casi 3 mil médicos generales, tras una convocatoria para contar con personal para atender a enfermos de coronavirus.



"Del sábado a hoy martes, básicamente ayer que fue el día que se convocó a esto, se inscribieron 7 mil médicos en general para el Insabi y para el Seguro Social, y ayer me informaron que de esos 7 mil ya fueron contratados 3 mil ayer mismo".



"Hay mucha solidaridad, inclusive pasantes que quieren ayudar, pero la contratación se está haciendo a titulados, médicos generales".



Agradeció al personal médico por cuidar enfermos y salvar vidas, y a la ciudadanía por atender el llamado a quedarse en casa.



"Seguir agradeciendo a la gente porque está haciendo caso a las recomendaciones y debemos de continuar así, no se relaja la disciplina, hay que seguirnos quedando en casa de manera voluntaria, es por el bien de nosotros mismos, hay que cuidarnos en familia, esto nos está ayudando a que no haya un desbordamiento en la epidemia, si continuamos así, vamos a salir pronto de la crisis".



Pide no ir a playas; descarta uso de fuerza



El Presidente hizo un llamado para que la población se abstenga de acudir a las playas durante la contingencia sanitaria por el brote de coronavirus, aunque descartó el uso de medidas más severas.



"Sí, por Semana Santa, algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, les hago un llamado a que no lo hagan".



"Hago ese llamado, no es solo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional, no".



Advirtió que la ciudadanía debe mantener una actitud responsable y de disciplina, ya que en las próximas semanas el País entrará en una fase difícil.



"Se va domando la incidencia, el que no haya un desbordamiento en los casos, si ya todo parece indicar a que se va a aplanar la famosa curva y se va a seguir manteniendo horizontal como ha sido el planteamiento original de los especialistas, médicos y científicos, pues continuemos con la disciplina".



Exhibirá a partidos si no entregan recursos



El titular del Ejecutivo afirmó que se dará a conocer a los partidos que hayan decidido donar el 50 por ciento de sus recursos a la salud debido a la contingencia y a los que no.



Agregó que se presentará en la pantalla dispuesta en el Salón Tesorería de Palacio Nacional para las conferencias mañaneras a los partidos que quieran hacer la donación.



"Mañana ya los partidos manifestaran su disposición de entregar o de no ejercer la mitad, cuando menos, de sus presupuestos".



"Como sea pero que entreguen la mitad del presupuesto, que hay una fundación de salud, una beneficencia pública, si no es dinero, en especie, el equivalente a la mitad de su presupuesto y a partir de mañana, hoy vamos a consultar, a recoger la opinión de cada dirigente, lo hago por la situación de emergencia sanitaria".



Aseguró tener la facultad legal para hacerlo y también porque los partidos políticos son entidades de interés público.



"Entonces mañana ya ponemos aquí, en la pantalla, quién está dispuesto a aportar la mitad de su presupuesto, quién lo va hacer en efectivo y quién lo va a hacer en especie a la beneficencia de salud".



Adquirirá Ssa más de 2 mil ventiladores



De abril a septiembre, la Secretaría de Salud (Ssa) adquirirá 2 mil 711 ventiladores para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, informó Hugo López -Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



En abril se adquirirán 11; en mayo, 440; en junio, 160; en julio, mil 20 y entre agosto y septiembre mil 80.



Los 11 ventiladores adquiridos el 1 de abril se repartirán durante esta semana, comentó el funcionario.



Los ventiladores se emplean en pacientes que requieren permanecer en terapia intensiva por contagio de Covid-19.



López-Gatell aseguró que los equipos de ventilación mecánica se adquirirán con base en su calidad y su competencia para el uso intensivo que se le dará durante la epidemia.



Entre los proveedores de estos insumos están General Electric, Medtronic, Kendall y Diagnostic Solutions, entre otros.



El subsecretario aseguró que los hospitales están preparados para ofrecer la atención hospitalaria.



REFORMA ha publicado que el sistema de salud carece del número necesario de aparatos para hacer frente a la etapa más crítica de contagios.



Prevé Ssa entregar 3 millones de insumos



La Secretaría de Salud (Ssa) prevé la entrega de 3 millones 167 mil 684 insumos del 6 al 10 de abril para hacer frente a la emergencia sanitaria por Covid-19.



Hasta el 4 de abril, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la Ssa había entregado 450 mil 103 insumos.



Se entregaron 110 mil mascarillas N95, 79 mil 468 guantes y 247 mil 349 medicamentos, detalló.



El funcionario mencionó que para entre el 6 y 7 de abril se alista la entrega de 11 ventiladores, 54 monitores y 44 camas de terapia intensiva.



López-Gatell aseguró que mañana llegará al País el cargamento proveniente de China con insumos de protección personal, y en cinco días todos los insumos estarán distribuidos.



La disponibilidad de insumos se vio perturbada por la epidemia, reconoció, pues China es de los mayores productores de estos insumos.



También comentó que hay 6 mil 548 médicos y 12 mil 605 enfermeras inscritos en la convocatoria para sumarse a la atención de la emergencia sanitaria.



Se guardará del viernes al lunes



El Mandatario dijo que se guardará desde el viernes hasta el lunes en la mañana, y que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell estará al pendiente.



"(Habrá) homenaje a Emiliano Zapata el 10 de abril, procurando que sea en la mañana del viernes, o sea terminar actividades, por respeto, a las 9, ya nos guardamos el viernes y regresamos el lunes en la mañana, pero sí voy a estar el viernes aquí y voy a estar sábado y domingo pendiente".



"Hugo (López-Gatell) va a estar, todo el Sector Salud está, no son vacaciones, entonces Hugo sí va a estar, queremos dar seguimiento, ojalá y este fin de semana no se nos complique, pero tenemos que estar pendientes".