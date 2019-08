Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 06 de agosto

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Indaga FGR vínculos de atacante de El Paso



Presente en la mañanera, el Canciller Marcelo Ebrard informó que la FGR indaga si hay vínculos de otras personas con el atacante que mató a 22 personas, entre ellas 8 mexicanos, en El Paso.



"Estamos integrando la información correspondiente para que la FGR pueda participar de acuerdo con los convenios y tratados bilaterales, en virtud del fallecimiento de 8 mexicanos, se busca que la FGR tenga acceso a las investigaciones y en su momento al juicio correspondiente".



"Nos preocupa que otras personas piensen igual que este sujeto, queremos participar en la investigación a través de la FGR para poder estimar si hay vínculos de otras personas con este sujeto y si efectivamente el manifiesto es de su autoría y todo esto se los externamos a las autoridades norteamericanas".



"Ayer leímos con mucho cuidado el pronunciamiento de la Presidencia de Estados Unidos, donde por primera vez se condena al racismo y se establece que el supremacismo blanco es un riesgo, lo compartimos".



"Precisamente por eso queremos participar en la investigación () por esa razón México está considerando este acto como un acto de terrorismo () para tratar de coadyuvar a evitar otro evento así en EU".



"En este caso no se ha confirmado, pero de que existe una red de supremacistas blancos, claro que sí".



'No permitiremos negocios al amparo del poder'



Tras publicarse que los titulares de Pemex, Octavio Romero, y Cenagas, Elvira Daniel, ocultaron conflictos de interés, el Presidente dijo que no va a permitir que se hagan negocios al amparo del poder público.



"Ayer también en el REFORMA de que una empresa de las hijas de funcionarios de Pemex. ¿A ver, cuál es ahí el problema? Nosotros no vamos a permitir que nadie haga negocios al amparo del poder público. El caso del REFORMA, con todo respeto al señor Junco, que no me confunda, no soy Salinas, porque eso sí calienta".



Darán apoyos a atletas con venta de casa de Zhenli



El Gobierno federal destinará 150 millones de pesos que prevé obtener por la subasta de la casa asegurada al empresario Zhenli Ye Gon para dar apoyos a deportistas que participan en los Juegos Panamericanos de Lima.



"El Presidente de la República le ha dado la instrucción al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (...) que los recursos sean destinados a la brevedad posible a alrededor de 150 becas de 20 mil pesos mensuales para los atletas que están ahorita compitiendo en los Juegos Panamericanos", dijo Ricardo Rodríguez, titular del Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado y del SAE.



En su intervención, el Mandatario federal hizo un llamado a empresarios para que participen en la subasta.



"Quiero hacer una convocatoria, llamamiento, a inversionistas, empresarios, a quienes participan en fundaciones, de manera especial a empresarios con dimensión social y vocación cívica, para que participen en esta subasta"."Porque esta casa del ciudadano chino-mexicano está valuada en 100 millones de pesos, pero, vamos a decir, el valor mínimo, básico, es el piso, en la subasta siempre hay un agregado (...) En este caso tenemos como meta el alcanzar 150 millones de pesos por la casa".Detalló que los 544 deportistas que participan en Lima recibirán 240 mil pesos que se entregarán en una sola exhibición, en cuanto regresen al País, a fin de que ellos decidan cómo distribuirlo. Eso implica unos 130 millones de pesos, los otros 20 millones de pesos, dijo, se usarán para dar estímulos adicionales de 40 mil pesos mensuales para quienes ganaron medalla de oro, 35 mil a quienes obtuvieron plata y 25 mil a quienes lograron bronce.López Obrador destacó el papel de la delegación mexicana en Lima, que ya suma 21 medallas de oro.En medio de disputas comerciales entre Estados Unidos y China que han afectado a los mercados del mundo, el Presidente López Obrador aseguró que el peso está resistiendo."Ahora que hay estas disputas en lo arancelario, en lo comercial, entre las dos grandes economías de EU y China, que representan el 35 por ciento de la economía mundial, y se están acariciando, confrontando, poquito afortunadamente (...) nuestro peso, llevábamos el primer lugar, con esto nos bajó Japón, el Yen se fortaleció, quedamos en segundo sitio y estamos resistiendo porque fue fuerte lo que empezó el jueves con estas medidas arancelarias"."Nosotros estamos resistiendo y esperemos que pronto se convoque para que haya un acuerdo en toda la política arancelaria que no afecte divisas, que no afecte la economía en su conjunto"."Hago un llamado a que se dialogue, no beneficia a nadie la guerra comercial, esto afecta la economía mundial, se tiene que buscar el arreglo, la reconciliación, porque no es sólo las diferencias entre Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, es que pasan a afectar al resto de las economías y desde luego a la economía mundial".Dijo que el libro que escribe ya no se llamará 'Economía moral' pues hay un texto con ese título de un economista estadounidense, por lo que ahora está buscando nombres."Ya no le voy a llamar así al libro (Economía moral). No sabía yo, ya ven que las ideas no son del todo nuevas, en la historia de la humanidad siempre se tratan estos temas y me encontré ayer supe ayer de un libro que se llama así, 'Economía moral' de un economista estadounidense, un buen libro, me hicieron una reseña, lo voy a buscar, pero no lo puedo llamar así al libro".



"Estoy pensando ahora en el nuevo nombre, me está gustando el ponerle 'La moralización de la economía', o no por lo negativo lo otro podría ser 'la economía inmoral', ese es otro asunto pero ponerlo en negativo".



Reta a adversarios a realizar gira



Cuestionado sobre su salud, López Obrador dijo que se encuentra en buen estado y que le gustaría que las personas que dicen que está mal, hicieran la jornada que realizó el pasado fin de semana.



"Me gustaría que quienes sostienen que estoy enfermo hicieran la jornada que hice el pasado fin de semana de visitar en tres días cuatro estados, 600 kilómetros diarios de caminos, no tan buenos caminos, entonces me gustaría que ellos hicieran eso".



"Les dejo de tarea que investiguen qué edad tienen los gobernantes de las naciones de los países de mayor importancia económica y política".



Pidió a Slim no cerrar mina en Parral



Dijo que pidió al empresario Carlos Slim no cerrar una mina en Parral, Chihuahua, propiedad de Grupo Carso, y no afectar con la pérdida de empleos.



"Acabo de ir a Parral hace relativamente poco y la demanda de la gente era en el sentido de que se estaba cerrando una mina y se estaba afectando mucho, una mina por cierto de Grupo Carso, y le hice un llamado a Carlos Slim para que se procurara que no se cerrara la mina".



"Siento que fui escuchado en ese sentido, porque la misma gente está pidiendo que haya fuentes de trabajo, entonces tenemos que buscar el equilibrio y todo se resume en el crecimiento de desarrollo sustentable".



Confirmó que se instalará una mesa de diálogo con los empresarios mineros para buscar un acuerdo y lograr que no se cierren las fuentes de trabajo.



"El acuerdo tiene que ser, desde luego, con respeto al medio ambiente, que no se cierren las fuentes de trabajo, hacen falta las empresas, pero que al mismo tiempo no se destruyan las fuentes de trabajo".



"Consideramos que esto es mejor que la confrontación, si nos vamos a pasar la vida peleándonos y no resolvemos los problemas de los trabajadores. Muchos están esperando liquidaciones, muchos están en huelga desde hace muchos años, hay huelgas paradas".