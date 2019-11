Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 05 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Descarta intervención tras ofrecimiento de Trump



Tras ataque a la familia LeBarón, en Chihuahua, que dejó nueve muertos, entre ellos seis menores, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a México ayuda para "limpiar a los cárteles", pero López Obrador señaló que para atender estos casos no es necesaria la intervención de un Gobierno extranjero.



"Es algo que le corresponde de resolver al Gobierno de México, le agradecemos mucho al Presidente Trump y a todos los Gobiernos europeos que quieran ayudar, pero esto depende de nuestra soberanía. Voy a hablar con Trump para agradecerle su apoyo y ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en caso de que se necesite y en el marco de acuerdos bilaterales solicitaríamos ese apoyo que agradecemos mucho pero creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero".



"Le respondo en cuanto termine, así como él se comunicó conmigo en lo de Culiacán, yo me voy a comunicar con el Presidente Trump cuando termine la conferencia si él pide hablar conmigo".



Luego del incidente tanto el Departamento de Estado de EU como la Embajada de EU en México aseguraron estar al tanto de las reformas y que seguían de cerca los acontecimientos pues no existe mayor prioridad que proteger la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.



Apenas el 19 de octubre, los Presidentes Trump y López Obrador conversaron telefónicamente luego de la operación fallida en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, una llamada que el presidente mexicano calificó como respetuosa.



Deja 9 muertos masacre a familia LeBarón



El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmó que masacre a familia LeBarón dejó 9 muertos, entre ellos 6 menores, además de 6 menores lesionados. Detalló que la familia conformada por 3 mujeres y 14 menores se trasladaba de Bavispe, en Sonora, hacia al rancho La Mora, en el municipio menonita de Galeana, en Chihuahua, cuando se registró la agresión en donde fueron emboscados por un grupo armado.



"El saldo de la agresión son 9 fallecidos, 3 mujeres y 6 menores; 6 menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida".



Durazo indicó que uno de los menores lesionados tiene una herida de bala en la espalda, pero se reporta fuera de peligro.



El Secretario de Seguridad mencionó que la zona del ataque está en disputa entre diversos grupos criminales y hay una célula del crimen organizado vinculada al cartel del Pacífico, que pretenden tomar control de zonas territoriales de Sonora.



Indicó que el propio Julián LeBarón estima que los acontecimientos no están relacionados con su familia y que el convoy de sus familiares pudo haber sido confundido con alguno de los grupos delictivos de la región.



Familia LeBarón no tenía protección.-Durazo



Durazo afirmó que la familia norteamericana y mormona LeBarón no contaba con protección del Gobierno federal.



"No, no en este momento", respondió al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia matutina del Presidente López Obrador, donde se abordó el informe sobre los hechos violentos ocurridos en La Mora, una comunidad ubicada en la sierra en los límites de Sonora con Chihuahua.Al funcionario se le planteó que no es la primera vez que la familia LeBarón sufre ataques y se le recordó el activismo para demandar seguridad de Julián LeBarón, a lo que respondió que si lo requieren habrá protección para ellos."La seguridad que sea necesaria estará, por supuesto, a disposición de la familia, sin embargo, información proporcionada por el propio señor Julián LeBarón en el sentido de que él, en principio, estima que los acontecimientos no están vinculados a su familia, pero la investigación nos indicará conclusiones y sobre todo aportará elementos para tomar cualquier decisión respecto a la seguridad de esta familia", expresó.-¿No está descartado (brindar seguridad)?, se le insistió."No", contestó.Ante la insistencia en el tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador intervino para pedir que se espere a tener la información completa sobre el tema de la protección y las causas del ataque, para no caer en especulaciones."Vamos a esperar a tener más información, ver si ellos tenían la protección de el Gobierno federal, si la habían solicitado, en qué situación estaba esa posible protección o no había protección para la familia, esperemos para no especular", afirmó.Durazo ofreció una cronología del ataque de un grupo armado contra la familia LeBarón que dejó nueve muertos, entre ellos seis menores y tres mujeres. Relató que, entre las 9:30 y 13:00 horas, la familia LeBarón, conformada por al menos tres mujeres y 14 menores, se trasladaba de Galeana, Chihuahua, a Bavispe, Sonora.Y a las 13:00 horas los integrantes de la familia fueron emboscados por un grupo armado en los límites de ambos estados.Por lo que, a las 13:18, el activista Julián LeBarón solicitó el apoyo de la Guardia Nacional por el ataque armado contra sus familiares en Bavispe.En tanto, a las 17:00 horas, elementos de la Guarnición Militar de Agua Prieta se trasladaron a la zona, sin embargo, subrayó Durazo, previamente se movilizaron elementos de la Guardia Nacional de Zaragoza, Janos y Moctezuma.El titular de Seguridad refirió que, a las 18:00 horas, Julián LeBarón y pobladores llegaron a la zona para buscar sobrevivientes y media hora después la Sedena inició patrullajes en los límites de ambos estados.A las 20:30, elementos de seguridad de Chihuahua y Sonora establecieron un operativo de búsqueda y blindaron la zona del ataque.Añadió que a las 21:05, integrantes de la Guardia Nacional y la Sedena confirmaron el deceso de dos mujeres y dos menores, así como siete personas localizadas con vida.Posteriormente, a las 00:05 horas, la Secretaría de la Defensa convalidó el saldo de nueve fallecidos y seis lesionados, agregó Durazo.Ve que se ha detenido escalada de violenciaA pesar de los hechos violentos de los últimos días, el Presidente afirmó que su Gobierno ya tiene resultados sobre el tema de seguridad, pues se ha podido detener la escalada de violencia en el País."Ya tenemos resultados, ya se ha podido detener la escalada de violencia, el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva, cómo hemos estabilizado primero, y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva"."Tengo que seguir hablando del modelo neoliberal, porque ese fue el que causó toda esa desgracia, imagínense si después de 36 años de saqueos, de corrupción, en 11 meses se logra revertir todas esas calamidades de 36 años.

"El Porfiriato tardó 34 y cuánto tiempo llevó cambiar las cosas, para empezar, pues, cosa que no sucede afortunadamente, perdieron la vida en ese entonces un millón de mexicanos y hubieron varios intentos, ahora son 36 años y todavía hay resistencias, pero nadie o muy pocos hablan de por qué llegamos a esta situación o ¿fue a partir del 1 de diciembre que se originó esto?".



En Ejército se reconocía a temerarios, dice AMLO



Afirmó que antes, durante la guerra contra el crimen organizado, en el Ejército se reconoció más a los efectivos "temerarios" que a los que tuvieran rango. Cuestionado sobre las críticas de Generales por la estrategia de seguridad de su Gobierno y si no ve necesario entablar un diálogo con ellos para evitar sus señalamientos, López Obrador respondió que si bien hay disciplina militar para regular su comportamiento, él es partidario de la libertad de expresión.



"Como parte del los cambios tiene que haber libertades, desde luego hay una disciplina en el Ejercito, hay códigos para el comportamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas pero yo no soy partidario de que se limite el derecho de manifestación a nadie, que puedan externar sus puntos de vista, además es auténtico, así piensan, es una mentalidad".



"En el caso de lo militares, es entendible porque se alentó mucho una forma de actuar en materia de combate a la delincuencia. Imagínense si desde arriba se ordena arrasar, al interior del Ejército llegó a tener más reconocimiento una gente temeraria, aunque tuviese menos grado, porque eso era lo que prevalecía".



"Entonces ya cambió, es que el Ejército represente a los mexicanos, se cuide a esa institución que es fundamental, que no se violen derechos humanos, que haya un uso regulado de la fuerza, que se protejan las vidas de civiles, también, desde luego, de los elementos del Ejército, entonces si estos Generales participaron cuando estaba en su apogeo la guerra, pues no les gusta la nueva estrategia, pero tienen derecho a expresarse".



'Hay que vencer a adversarios, no destruirlos'



"Gracias a la vida... no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y no odio, no le deseo mal a nadie. A mis adversarios los respeto y los veo como adversarios a vencer no como adversarios a destruir", afirmó el Presidente.



"Estamos viviendo un tiempo muy bueno de polémica, diálogo, información, politización de nuestra sociedad. Vamos hacia adelante".



Prefiero en CNDH a quien ha padecido



Aunque reconoció que es una decisión del Senado, el Mandatario pidió que el nuevo titular de la CNDH no sea alguien muy preparado, sino alguien que haya padecido las violaciones a los derechos humanos. Se refirió al tema tras ser cuestionado sobre la candidatura de Rosario Piedra, quien no ha logrado conseguir la mayoría calificada en la Cámara alta.



"Yo a Rosario le tengo mucha admiración, mucha, mucha admiración y a la organización que fundaron las madres de desaparecidos, a Eureka, tienen todo mi respeto y admiración, esta es una decisión que va a tomar el Senado, pero mi opinión es que no sean solo profesionales de los derechos humanos, profesionales en el sentido de que estudiaron una maestría, un doctorado en derechos humanos, pero son académicos".



"Yo prefiero la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia de violaciones a derechos humanos, entregarles a ellos la encomienda. Porque los que han estado ahí, con todo respeto, que vienen de los institutos jurídicos y currículum, maestrías, seminarios, cuántos años así, ¿qué se ha hecho? Está como los expertos de la transparencia o los expertos en combate a la corrupción, de la llamada sociedad civil impulsados por la derecha para simular, para aparentar que se están atendiendo los problemas de corrupción, de falta de transparencia y, en los hechos, continuó lo mismo. Entonces ya basta de todo eso".



Afina con IP proyectos de infraestructura



López Obrador dijo que se reunió con líderes del sector empresarial para afinar detalles sobre proyectos del plan infraestructura y ya se encuentran en la selección de los más viables.



"Ayer estuve con los dirigentes del sector empresarial, Carlos Salazar y Antonio del Valle, pero mi opinión es no salir a decir el mensaje de siempre, no, vamos a trabajar conjuntamente en proyectos de infraestructura, así en lo general solo por salir al paso y que ya no estén insistiendo tanto los expertos en que hace falta crecimiento económico, no".



"No tenemos por qué actuar así, de manera precipitada, estamos haciendo las cosas bien. No, esos proyectos fueron un inventario que se hizo de proyectos y luego hizo el sector privado estudios, uno lo financió Carlos Slim y otro lo financiaron otros empresarios y ya se han ido definiendo proyectos y vamos a hacer todavía una selección de cuales pueden aplicarse".



Presume que ha cumplido 90 de 100 compromisos



"Tengo mi conciencia tranquila, estoy actuando de acuerdo con mis convicciones y no le estoy fallando al pueblo, estoy cumpliendo la mayoría de mis compromisos".



"Me acuerdo que hice 100 compromisos, los estoy revisando, porque tenemos que informar en el Zócalo, y hemos cumplido como 90".