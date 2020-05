Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 05 de mayo

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Dice López-Gatell que se 'ha aplanado la curva'



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que, de acuerdo con elementos de evidencia, la curva de casos de Covid-19 en México "se ha aplanado" debido a las acciones masivas implementadas en la Jornada de Sana Distancia.



El subsecretario presentó una gráfica de un sitio patrocinado por la Universidad de Oxford en la que se compara la velocidad de duplicación de casos positivos en países como Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia, México y Japón.



En el caso de México, indicó que se registró una duplicación inicial de casos cada 2 días durante los primeros 4 o 5 días, cuando se alcanzaron los primeros cien contagiados, sin embargo, después se tuvo una inclinación "muy drástica" de la curva que muestra que la epidemia se está haciendo lenta.



"México ha tenido una duplicación inicial cada dos días solamente los primeros cuatro o cinco días que alcanzamos los primeros cien casos, y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada cinco días, y al llegar al día cuarenta tuvimos nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia.



"Esta es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva, para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana -exactamente plana quiere decir que no tenemos una epidemia- lo que quiere decir que, comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo", señaló.



El subsecretario de Salud añadió que con las medidas se ha reducido la cantidad de contagios en cerca del 60 al 75 por ciento.



Llegan 211 respiradores de EU



Los primeros 211 respiradores conseguidos en el exterior para enfrentar la pandemia de Covid-19 arribaron esta mañana al País.



Los equipos son hechos en Suiza por la empresa Hamilton, de cuatro modelos diferentes, y sus precios van de los 16 mil dólares a los 24 mil dólares, informó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



"En total son 211 ventiladores (...) de los cuales 189 los va a distribuir y manejar el Insabi y la Secretaría de Marina, que adquirió 22 de estos ventiladores", indicó el Canciller.



Los respiradores, necesarios para los pacientes más críticos que contrajeron el nuevo virus, fueron trasladados en un vuelo de FedEx desde, desde Reno, Nevada, con escala en Memphis, Tennessee, hasta el Aeropuerto Internacional de Toluca.



Los aparatos se pudieron conseguir en Estados Unidos luego que los Presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador acordaran el envío de mil.



"Queremos agradecer al Gobierno de Estados Unidos, especialmente al Presidente Trump, porque a raíz de esa llamada se ocupó de que esto fuera una realidad", expresó Ebrard.



"Como dice el dicho, cuando hay adversidades es cuando conoces quiénes son tus amigos".En un inicio, López Obrador había solicitado al Mandatario estadounidense la venta de 10 mil respiradores para uso en terapia intensiva.Hasta hoy habían arribado a México nueve vuelos desde Shanghai, China, con mascarillas, caretas y goggles, pero ningún ventilador.Al conmemorar el Aniversario de la Batalla de Puebla, el Presidente hizo un reconocimiento a los migrantes mexicanos, a quienes prometió que su Gobierno dispersará 100 mil millones de pesos mensuales, en promedio, tanto en créditos como en apoyos para los más pobres.Durante su conferencia matutina, el Mandatario hizo referencia a la heroica gesta del Ejército mexicano, que derrotó a los franceses y destacó la importancia de que esta conmemoración también se realiza en Estados Unidos, donde los festejos han llegado hasta la Casa Blanca.Al abordar el tema, hizo un reconocimiento a los connacionales que trabajan en el vecino País y que han incrementado el monto de envío de remesas a México hasta alcanzar los 4 mil millones de dólares en el pasado mes de marzo, lo que representa un aumento del 35 por ciento."Enviaron nuestros paisanos a sus familiares casi 100 mil millones de pesos, en marzo, alrededor de 10 millones de envíos, 380 dólares en promedio, por envío, 9 mil pesos por envío para 10 millones de beneficiarios, destinatarios de esos recursos", dijo."En estos tiempos les agradecemos mucho a nuestros paisanos migrantes, héroes vivientes. Esto nos compromete a seguir apoyando al pueblo de México. Les puedo mandar a decir que vamos nosotros hacer lo propio, cada mes, en promedio, 100 mil millones de pesos se van a dispersar".López Obrador explicó que los recursos bajarán a las comunidades y hogares en forma de créditos para pequeñas empresas familiares, personales y de vivienda, así como programas sociales para fortalecer la economía popular."Así vamos a salir adelante. Agradecerles mucho por este apoyo y esta forma de solidarizarse con sus familiares, con un mexicano, es una inyección de solidaridad, de apoyo verdadero, ese apoyo si se ve", manifestó.El Mandatario federal delineó la agenda de un posible primer encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lo que podría incluir el tema migratorio.A pregunta expresa, el Mandatario no descartó la posibilidad de abordar con el republicano las condiciones de los connacionales que migran a ese País, tras recordar que desde el Gobierno de Barack Obama está pendiente la posibilidad de una reforma migratoria.Confirmó que el posible encuentro con Trump, a realizarse en el mes de julio, está inicialmente programado para agradecer la solidaridad de Estados Unidos con México por la colaboración para enfrentar la pandemia del Covid-19.Además, dijo, también se hablará sobre la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial, que incluye a Canadá.López Obrador señaló que la participación política actual del ex Presidente Felipe Calderón enrarece el ambiente ante la indagatoria de su ex Secretario de Seguridad Genaro García Luna."En mi opinión, producto de que el ex Presidente Calderón en uso de sus derechos está participando abiertamente en política y eso genera una reacción y es lo que enrarece el ambiente", aseguró el Mandatario."Creo que todos debemos de actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, esperar a que sean los hechos, sea la realidad la que se imponga y no optar por la calumnia, no promover lo que se hacia antes de fabricar delitos, de hacer a un lado a los adversarios, acusándolos de cualquier cosa par deshacerse de ellos", dijo.Cuestionado sobre la posibilidad de abrir una investigación contra Calderón, López Obrador reiteró que tendría que darse a partir de una consulta ciudadana."Ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana y no solo para su caso sino estamos planteando que se le pregunte a la gente o que los ciudadanos lo demanden sobre el abrir juicios a los ex Presidentes del periodo neoliberal, de Salinas a Peña, pasando por Zedillo, Fox y Calderón pero eso lo tendría que decidir la gente", insistió el Presidente.