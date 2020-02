Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 04 de febrero

Cd. de México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Descarta IMSS aplicar tope de SCJN a pensiones



El director del IMSS, Zoé Robledo, descartó que la resolución de la Segunda Sala de la Corte implique una reducción en el cálculo y pago de las pensiones por parte del Instituto. En consecuencia, dijo, el Seguro Social continuará realizando el cálculo del pago de pensiones a la llamada "generación de transición" con un tope de hasta 25 salarios mínimos y no sólo 10, como refirieron los juzgadores.



"Nosotros vamos a seguir calculando las pensiones en 25 salarios mínimos como se ha hecho en los últimos años".



Explicó que, el criterio establecido por los Ministros, sólo es de aplicación para los jueces y no para las instituciones de seguridad social.



"La Corte estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social".



REFORMA publicó hoy que la reducción del límite máximo del cálculo de la pensión de 25 a 10 salarios mínimos aplica solo para los trabajadores que están en algún litigio por el cálculo de su pensión.



Quedan 5 estados sin Insabi ni IMSS-Bienestar



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que cinco entidades decidieron no incorporarse al nuevo modelo del Insabi y además se quedaran sin ningún convenio de salud federal. Se trata de Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.



Asimismo, 23 estados si se incorporaron y tendrán garantizada la gratuidad para el tercer nivel de atención a partir del próximo primero de diciembre, precisó el funcionario.



Los cinco estados que no firmaron para sumarse al Insabi tampoco tienen otro tipo de convenio con la Federación, como el IMSS Bienestar.



"En medio están los estados donde no habrá participación del Gobierno federal porque no hay institución federal y los gobiernos estatales decidieron no adherirse", dijo.



El Presidente López Obrador comentó que los estados que rechazaron adhesión seguirán recibiendo los recursos de ley.



"Decirles a los que viven en estados donde los gobernadores decidieron no adherirse, a que la Federación se compromete a transferir los fondos que por Ley les corresponden a cada entidad federativa, los fondos de salud que nunca serán menores a los que venían recibiendo, ese es mi compromiso".



"Si no quieren adherirse porque quieren seguirle comprando las medicinas a los que abastecían antes y van a seguir comprando caro, si van a seguir entregando contratos de obra a los contratistas influyentes pues no les va a alcanzar, pero si manejan el presupuesto con honestidad y eficiencia les va alcanzar para que se garantice la atención médica y medicamentos gratuitos".



En tanto, los Estados de Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas tampoco se unieron al modelo, pero si cuentan con IMSS Bienestar, puntualizó López-Gatell.



Suman 18 hospitales y 70 centros rehabilitados



Durante 2020, el Gobierno busca rehabilitar, poner en marcha o construir 70 hospitales y 120 centros de de salud. El subsecretario López-Gatell mencionó que a la fecha se han rehabilitado 18 hospitales y 70 centros de salud.



El funcionario puso como ejemplo hospitales recientemente puestos en marcha como, Tekax, en Yucatán, y el Hospital General de Mazatlán. El pasado 16 de enero, dijo, nació en Tekax la primera bebé.



Mencionó que para el Hospital General de Mazatlán la inversión fue de mil 38 millones de pesos, la cual hubiera sido desperdiciada si no se ponía en marcha.



'No ha habido coronavirus'



El Mandatario federal dijo que no ha habido casos de coronavirus en el País.



"Una buena, para al menos el día de hoy, estos días, no ha habido coronavirus, esa es buena, y estamos preparados, no vamos a hacer lo que se hizo en una ocasión, ya ahí se los dejo de tarea, investíguenlo. Se está actuando de manera profesional".



Descarta reforma a INE; va por partidos



Descartó que se vaya a promover una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) para la designación de consejeros, y adelantó que enviará una iniciativa para recortar a la mitad el presupuesto de los partidos políticos.



"No queremos que se vaya a interpretar que queremos un Instituto a modo, queremos que el Instituto sea independiente y que garantice la democracia, que ya no sea un Instituto como lo fue durante décadas, palero, que actuaba por consigna, que se hacían de la vista gorda, que permitían los fraudes electorales, que no garantizaban la voluntad del pueblo".



López Obrador fue cuestionado sobre la posibilidad de una reforma al árbitro electoral y respecto a la resistencia de consejeros a reducir sus percepciones para que queden por debajo de lo que gana el Ejecutivo federal.



"Lo que tiene que ver con los sueldos, nosotros vamos a seguir insistiendo, le sacan la vuelta con amparos, pero nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de presentar iniciativas de ley, de reformas a la Constitución, hasta que quede claro, para que el Poder Judicial no pueda interpretar, sino que se ajuste al espíritu y a la letra de la Constitución".



"Tenemos tiempo todavía, no vamos nosotros a aceptar el que haya sueldos elevadísimos que son un insulto en un País con 60 millones de pobres, es ofensivo, eso no se va a permitir, todavía no se termina este asunto. Trátese del INE o de cualquier otra institución del Gobierno federal".



"Nada de que ya se pusieron de acuerdo y votaron en contra, vamos nosotros a presentar una iniciativa, nada más vamos a esperar unos días más y va una iniciativa para la disminución a la mitad del presupuesto de los partidos políticos, tiene que haber austeridad republicana. Ya se acaban los lujos, el derroche, los abusos, se acaba el régimen faraónico que existía".



Alista primera reunión con opositores



Por primera vez en lo que va de su Gobierno, López Obrador alista una reunión a la que serán invitados los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos.



"Voy a tener una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios, de todos los partidos, los que acepten la invitación, también es voluntario".El Jefe del Ejecutivo informó que se inaugurarán en febrero los primeros 5 cuarteles de la Guardia Nacional, que estarán en entidades con más violencia."Se tienen ya los fondos para la contratación de elementos, se están terminando los primeros cuarteles de la Guardia Nacional, voy a estar en febrero, este mes, voy a inaugurar los primeros 5 cuarteles de la Guardia Nacional, voy a estar en Guanajuato, en Jalisco, y creo que en Michoacán, para eso, estamos dando prioridad a estos estados, tenemos más problemas de violencia en estos tres estados, Michoacán, Guanajuato y Jalisco, y ahí estamos trabajando, protegiendo a todos los ciudadanos y a los defensores de derechos humanos, a ambientalistas, a todos, es nuestro deber protegerlos y apoyarlos".