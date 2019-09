Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 03 de septiembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Ofrece bajar incidencia delictiva



Sin poner plazos, López Obrador aseguró que su Gobierno bajará la incidencia delictiva en el País, problema en el que se ocupa todos los días. Cuestionado sobre la creciente violencia, el Mandatario argumentó que ahora, contrario a lo que ocurría en el pasado, se tienen cifras diarias sobre los hechos delictivos que ocurren en el País, y se cuenta con la Guardia Nacional.



"Por eso creo que vamos a garantizar la tranquilidad, la paz, que vamos a bajar la incidencia delictiva, es un desafío, estoy acostumbrado, lo dije en el Informe, a los retos y vamos a bajar la incidencia delictiva".



Se le planteó si pondría un plazo para lograr esa meta.



"Sí, quisiera yo que ya fuera a partir de esta semana, pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible".



-¿Cuando sería posible?, se le preguntó.



"Lo más pronto posible, es una prioridad".



Detallan festival y desfile de Independencia



El Gobierno federal informó que para celebrar la Independencia el 15 de septiembre se realizará un festival denominado "Culturas vivas de México".



La organización está a cargo de un cómite integrado por diversas dependencias, entre ellas Segob, SEP, Cultural, Comunicación Social de Presidencia, la Coordinación de Memoria Histórica, el Fondo de Cultura Económica y el IMSS, entre otras.



Zoé Robledo, titular del IMSS, indicó que fueron invitados más de mil artistas y representaciones de las 32 entidades.



El festival será transmitido por todos los medios públicos e iniciará a las 16:00 horas y a partir de las 21:00 horas se realizará una cadena nacional para la ceremonia del Grito.



Durante la conferencia mañanera, niños gritones de la Lotería Nacional realizaron un sorteo para establecer el orden en el que se presentarán los espectáculos. La representación de Guanajuato será la última previo al Grito.



Además, a partir de las 22:00 horas se transmitirá un programa histórico y educativo, y a las 23:00 horas el Presidente López Obrador saldrá la balcón de Palacio Nacional para dar el Grito.



Después, se realizará un concierto en el que también participarán los mariachis de Sedena y Marina y la verbena popular cerrará con Eugenia León y la Banda El Limón.



Sobre los invitados y el convivio



El director del IMSS, Zoé Robledo, descartó la presencia de gente en los balcones de Palacio Nacional, como en años anteriores y dijo que al interior de Palacio se realizará un convivió con el cuerpo diplomático y alrededor de 650 invitados.



"Es una recepción muy sencilla, con un par de pantallas para ver el Grito y antojitos y cosas muy nuestras, como celebra cualquier familia el 15 de septiembre".



Con respecto a los costos del festejo, Robledo aseguró que van a transparentar.



"Los vamos a transparentar, pero no será una erogación enorme, con artistas comerciales (...) es una cooperación de todos".



Costarán festejos 3 mdp



La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dijo que la dependencia se encargará de pagar a los artistas que participen en los festejos el hospedaje y la alimentación.



"Los estados cooperarán con los gastos, se asegura que no se trata de un gasto oneroso, Cultura pagará a los mil artistas su alimentación y hospedaje porque también participarán en el desfile del 16 de septiembre. Se erogarán 3 millones de pesos de la Secretaría de Cultura".



Y el 16...



Autoridades confirmaron que el 16 de septiembre se realizará el tradicional desfile militar, organizado por la Sedena, con la participación por primera vez de la Guardia Nacional y países invitados que tienen corporaciones similares.



También habrá contingentes para representar los momentos más significativos de las principales transformaciones, incluida la Cuarta Transformación, con carros alegóricos.



Homenajearán a Celso Piña en Los Pinos



La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que el 15 de septiembre se hará un homenaje a Celso Piña en Los Pinos.



Esto luego que revelara que ya se había contratado al artista para los festejos patrios previo a su fallecimiento.



"Tuvimos contratado al artista que perdió la vida, Celso Piña, se iba a presentar en Los Pinos, y ahora se va a hacer un homenaje a su trayectoria", dijo.



El homenaje comenzará a las 13:00 horas y contará con la presencia de músicos de Tierra Caliente y diversos estados, además de sonideros.



"Sonideros de distintas partes del País homenajeando antes del Grito de la Independencia a este artista que estaba preparando un programa especial", agregó.



Muestra cámara que grababa en Palacio



El Mandatario federal mostró la cámara con la que se grababa en una de las salas de Palacio Nacional, donde recibe a empresarios y Gobernadores. Ante la pregunta de si no le preocupa que la presencia de ese aparato sea muestra de un trabajo de espionaje nacional e incluso internacional, el Mandatario reiteró que no.



"Lo más importante es no tener nada que ocultar, hacer la vida pública cada vez más pública, aquí hablamos sin censura, sin cortapisas y así son nuestras reuniones y los actos en el Gobierno".



"No hay nada secreto, no se esconde nada, por eso, no le damos mucha importancia a estas acciones, al que se encontró ese aparato, si acaso me llamó la atención porque es muy pequeñito".



-¿Esa cámara estaba funcionando?, se le preguntó.



"Sí, pero está en una de las salas donde asisten personas que hacen planteamientos de todo tipo y nosotros no aceptamos que hagan propuestas indecorosas de todo tipo, se quedaron en el almanaque".-¿Estaba desde Enrique Peña?-, se le cuestionó."No sabemos, los técnicos dicen que tenían que estarla descargando cada determinado tiempo, sacando las imágenes, la memoria"."Yo estoy muy atareado, tengo mucho trabajo y quienes me ayudan lo mismo, no vamos a distraernos, tenemos que sentar las bases para transformar el País y aunque estén nerviosos, desesperados, lo dije, están derrotados moralmente nuestros adversarios"."Esto se puso de moda en los últimos tiempos, todo mundo espiaba, los propios Gobiernos estatales, espiaban particulares, había grupos para espiar, para chantajear, para sacar prebendas, provechos personales".A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera ha informado sobre indagatorias al priista Enrique Peña Nieto, el Presidente López Obrador aseveró que no se investiga a ninguno de los ex mandatarios federales."No hemos cambiado, la opinión es la que hemos expresado en varias ocasiones, nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación en contra de ex Presidentes"."No hay ninguna investigación en curso, lo que pasa es que hay procesos judiciales que se estaban transitando y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren ex Presidentes, pero eso lo define, en este caso, la Fiscalía. Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación contra ex Presidentes".Pidió a los gobernadores depurar sus corporaciones policiacas.-¿Pediría depuración a los Gobernadores?, se le preguntó."Sí, a todos nos corresponde que se cuide, que no haya contubernio, que no se mezcle, que no haya complicidad de autoridades con la delincuencia"."Sí hace falta mejorar, profesionalizar las policías estatales, pero eso corresponde a las autoridades estatales"."Estamos haciendo recomendaciones para que se tengan elementos suficientes porque son muy pocos los policías estatales y municipales en el País".