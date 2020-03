Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 03 de marzo

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Desautoriza a Secretaría de Bienestar



El Mandatario federal desautorizó a la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, por haber publicado, sin su autorización, un decreto en el que retiraba todas sus facultades al responsable del programa Sembrando Vida, por lo que indicó que se revertirá.



López Obrador confirmó que la funcionaria actuó de manera unilateral al publicar una disposición que le permitía quedarse al frente de uno de los programas más emblemáticos de su Gobierno.



A pregunta expresa, reconoció que Albores nunca le consultó antes de ordenar los cambios, oficializados el pasado viernes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.



El Mandatario federal confirmó que May renunció a su cargo tras conocer la decisión de la Secretaria, pero reveló que la dimisión no le fue aceptada.



"Presentó su renuncia, pero no se la acepté".



"Eso fue por lo que él renuncia pero ese decreto no fue consultado, no se me presentó y se va a revertir".



Descartó que el Programa Sembrando Vida se encuentre en riesgo o que se haya convertido en un fracaso, a pesar de que, en el 2019, sólo fueron sembrados 78 de los 575 millones que se pusieron como meta, es decir, apenas el 13.5 por ciento.



"(Presentó la renuncia) por diferencias, eso existe mucho al interior del Gobierno, como existe en nuestras familias, parte de mi trabajo también es eso, la conciliación, no sólo afuera, adentro".



"Como también no va haber la renuncia, necesitamos armonizar y ponernos de acuerdo, cerrar filas sin abyección (...) manteniendo cada quien su libertad y su criterio, eso se garantiza en este Gobierno".



López Obrador también aceptó que al interior de su gabinete existen diferencias, aunque minimizó los efectos, al asegurar que prefiere hombres y mujeres libres al interior de su Gobierno.



May presentó su dimisión tras el reconocimiento de la Secretaría de Bienestar de que la meta gubernamental de siembra de árboles no se ha cumplido.



En una circular, May se quejó de que la titular de Bienestar, "ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho Programa" por lo que no existen condiciones para continuar al frente del mismo.



Iniciará el lunes venta de boletos para rifa



Anunció que el lunes 9 de marzo inicia la venta de los 'cachitos' para la rifa relacionada con el avión presidencial, que se realizará el 15 de septiembre.



"Ya van a empezar a venderse los boletos, los cachitos de la lotería, el lunes próximo empiezan a venderse y vamos a aprovechar para dar toda la información".



El sorteo constará de 100 premios de 20 millones de pesos.



En la conferencia, el Presidente compró el primer boleto por 500 pesos, con la serie 000.



"Si me saco el premio de 20 millones de pesos va a ser para becas, la mayoría de estudiantes de preparatoria ya tienen su beca y hay 300 mil estudiantes de nivel superior".



"Los 20 millones serían para eso, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la rifa".



Por su lado, Ernesto Prieto, director de Lotenal, dijo que desde ayer inició la distribución de los "cachitos" en todo el País.



López Obrador reiteró que invitará a la gente a conocer la aeronave porque servirá como "vacuna".



"Vamos a organizar visitas, que vaya la gente, porque esta es una vacuna contra esta epidemia, una buena vacuna preventiva, a ver quién se va a atrever después a hacer algo así".



Exhibe foto de EPN a bordo de TP-01



Tras exhibir una fotografía del ex Mandatario Enrique Peña Nieto a bordo del avión presidencial con miembros del entonces Gabinete, el Presidente López Obrador afirmó que esos tiempos eran de "faraones" y de "monarquías sexenales".



"Son los tiempos de los faraones, de las monarquías sexenales y no solo es el Gobierno anterior, no olvidemos que el que compró el avión fue Calderón, debería explicar por qué, porque este avión además es para volar cinco horas diarias para que se justifique levantarlo y volverlo a bajar en una distancia relativamente corta, no es recomendable".

El Mandatario ironizó con la imagen al señalar que, cuando el TP-01 llegue a la Ciudad de México para la rifa, "se sentará ahí" e invitará a Secretarios de su Gobierno, además agregó que se organizarán visitas para el público."Ahora que venga voy a sentarme ahí, voy a invitar al General (Sandoval) y la licenciada Olga (Sánchez Cordero), al Secretario de Comunicaciones y a Arturo Herrera -te vas a rayar-, al Almirante Ojeda"."Vamos a organizar visitas para que vaya la gente, porque esta es una vacuna contra esta epidemia, una buena vacuna preventiva, a ver quién se va a atrever después a hacer algo así".Previamente, el jefe del Ejecutivo anunció que el lunes 9 de marzo iniciará la venta de los "cachitos" para la rifa relacionada con el avión presidencial, que se realizará el 15 de septiembre.Los hospitales privados no tienen la tecnología diagnostica para identificar Covid-19, por lo que no deben cobrar a pacientes por una prueba que realiza el sector público, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud."Ningún hospital privado hasta el momento tiene la tecnología diagnóstica acreditada por el Instituto de Referencia y Diagnostico Epidemiológicos (Indre)", expuso en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional."Lo que puede pasar, ya pasó en la epidemia hace 10 años, es que las corporaciones hospitalarias privadas le cobran al paciente 4 o 5 mil pesos por hacerle la prueba del coronavirus, y quién hace la prueba del coronavirus el sector público, el Indre".Además, precisó el funcionario de la Secretaría de Salud, no es una prueba de uso médico."No es una prueba de uso clínico, de uso médico individualizado, es una prueba útil para vigilancia epidemiológica, para la salud pública".López-Gatell destacó que los hospitales privados no necesitan pruebas de coronavirus para atender a los pacientes."Los hospitales privados están obligados a proveer servicios de emergencia y estabilizar a los pacientes que pudieran estar en condiciones críticas", puntualizó."Si (los pacientes) no tienen las condiciones económicas o de aseguramiento para pagar, pueden transferirlos pero en condiciones seguras. No es válido y eso es penado por la ley que se le niegue el servicio a alguien que esté en condiciones críticas de cualquier enfermedad. Hay una obligación moral, ética y legal de atender a la persona, estabilizarla y asegurar su traslado en condiciones apropiadas a una unidad de salud pública".El subsecretario aclaró que no hay necesidad de un hospital especial, específicamente diseñado para atender el nuevo coronavirus."No se necesitan hospitales especiales, esta es una infección muy semejante a la influenza estacional", aseguró."Entonces (funcionan) todos los hospitales, que durante todos los días de esta temporada de influenza atienden e personas con infecciones graves".Más 90 por ciento de quienes se infectan de Covid-19 y desarrollan la enfermedad, detalló, la presentan en forma leve y no necesitan hospitalizarse.Solo 10 por ciento de los pacientes se agrava y podría complicarse y necesitan hospitalizarse en hospitales competentes para manejar personas en estado crítico, añadió.El Hospital de la Mujer tiene una deuda de 86 millones de pesos con proveedores, lo que ocasionó que no abastecieran de medicamentos, reveló Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.El funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) afirmó que ante denuncias de residentes por el desabasto de medicamentos, se hizo una visita al hospital el pasado 29 de febrero y se constató que había obstáculos administrativos.Ante ello, dijo en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, ya se trabaja en una reestructura administrativa."Recientemente se conoció que había unas denuncias de desabastecimiento bastante dramático y esto lo denunciaron médicos y médicas residentes, queremos decir es gracias a estos valientes residentes que alzan la voz y no permiten que nuestras instituciones se deterioren, y efectivamente su alerta fue muy útil, junto con otros indicios de que había un obstáculo administrativo".López-Gatell comentó que en este hospital se encontró una historia parecida a otras instituciones, el "fenómeno de los intermediarios"."Había una deuda de 86 millones de pesos con los proveedores y por eso no abastecían, y había un rezago administrativo y un desorden importante, entonces ya se están tomando acciones para hacer una reestructura administrativa del hospital y de momento ya se reactivó la proveeduría en este hospital".En otro tema, el subsecretario informó que en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia se logró la reapertura total de dos servicios básicos: las áreas de urgencias y terapia intensiva."Son las buenas noticias de ahí lo que estamos ya logrando en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia, se logró ya abrir de manera completa dos servicios que habíamos tenido denuncias directas por parte del personal de que no estaban funcionando al cien por ciento: urgencias y terapia intensiva", explicó.Además, precisó, el Gobierno continúa con el plan de rescate de surtir medicamentos oncológicos en diversas entidades del País ante el incumplimiento de un proveedor privado que tiene el monopolio en la producción.El funcionario aseguró que se confirmó que en Tijuana y Acapulco ya están disponibles y en uso en puntos de servicios.El Gobierno ha entregado 6 mil piezas, dijo."La proveeduría no responde, el Gobierno sí", aseveró.Tras señalamientos de que la empresa Enerall, ligada a Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, explota mantos acuíferos en Yucatán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las Secretarías de Medio Ambiente y Función Pública realizarán una indagatoria."Tiene que investigar la Secretaría de Medio Ambiente y no hay impunidad, aquí lo que puedo decirle es que cuando Alfonso Romo, como otros servidores públicos ingresan al Gobierno, no puede ya tener vínculos con empresas, no hay problema de conflicto de intereses porque eso no está admitido, no hay", aseguró el Mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.Cuestionado sobre los nexos de Romo con Enerall, la cual, de acuerdo con una investigación periodística quedó en manos de un familiar en 2018, López Obrador aseveró que el funcionario ya no es parte de la empresa."Se va a hacer la investigación, no hay en el Gobierno nuestro impunidad, no es como en los Gobiernos anteriores, nosotros no damos permisos para extraer agua y afectar mantos acuíferos. Nosotros prohibimos el fracking, prohibimos el uso del maíz transgénico, somos distintos", sostuvo el Presidente."Vamos a pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente que haga una investigación y también a la Secretaría de la Función Pública", agregó.Una reciente investigación periodística en alianza con la plataforma latinoamericana CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univisión, Vice en Español y el apoyo del International Center for Journal (ICFJ), señala que esta compañía, fundada en 2007, fue acumulando territorio hasta llegar a casi 15 mil hectáreas y se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola de la Península de Yucatán y la tercera en el País.Enerall es una compañía biotecnológica beneficiaria de 23 títulos para la explotación de aguas que le fueron otorgados entre 2012 y 2018.Toda el agua se obtuvo de forma gratuita a través de la Ley de Aguas Nacionales, que no emite cobros cuando se destina a la agricultura.En 2018, un daño ambiental en el cenote de Tizimín, Yucatán, por parte de Enerall llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en 2018 a investigar el megaproyecto.