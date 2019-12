Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 03 de diciembre

Cd. de México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Para mejor educación: 'armonía, no reglazos'



Ante resultados de prueba PISA 2018, que revela que estudiantes permanecen estancados, consideró que, solo con armonía en el sector educativo y no a "reglazos", se puede mejorar la calidad de la enseñanza en el País.



"Vamos a mejorar la educación y pensamos que un elemento básico es la armonía en el sector educativo, no se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros, quien es el que enseña en el aula, quien transmite los conocimientos (...) entonces a reglazos no, tiene que haber armonía".



El Mandatario federal dijo que su Gobierno logró un acuerdo con los docentes, porque se han respetado todas las tendencias y se evita la polarización.



"Hemos logrado eso (la armonía) con todos los maestros, respetando a todas las corrientes que hay en el magisterio, todas las tendencias. Tenemos buenas relaciones, hay diálogo, hay acuerdo con ellos que tenemos que ponernos de acuerdo para mejorar la educación".



Quería EU vigilar aplicación de ley laboral



Reveló que la ratificación del T-MEC está detenida, porque en Estados Unidos se planteó una supervisión sobre el cumplimiento de la reforma laboral en México.



"Nosotros no aceptamos eso, o sea que haya una especie de inspectores para ver si una empresa cumple con lo establecido en la ley, si realmente se llevó a cabo la elección (en un sindicato) de manera democrática, no se aceptó".



Al ser cuestionado sobre la preocupación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de que se están pidiendo demandas extremas para la consolidación del acuerdo, López Obrador dijo entender su posición, pero aclaró que en este caso México ha hecho una propuesta.



"Si hay una controversia en una empresa", dijo, "no en todo el sector empresarial, no en toda la industria de México, que pueda haber un panel, que es distinto, donde participemos de manera conjunta, un representante de Estados Unidos y un representante de México, y un tercero, para que si no se cumplió con la norma, en un plazo considerable (...) estos panelistas, que son como jueces, ya deciden si realmente hubo una violación o incumplimiento en materia laboral".



Reconoció que se trata de un tema complejo, pero destacó la confianza que tiene en el desempeño del subsecretario Jesús Seade, el encargado de la negociación.



"Eso los estamos viendo en estos días, porque queremos que se apruebe el Tratado y no pase más tiempo por los efectos que tiene el proceso electoral".



"Este tema es complejo y nosotros lo hemos planteado con toda claridad, con toda transparencia, tenemos un buen negociador, Jesús Seade, que está en esto, estamos informados, él ya sabe qué sí y qué no".



Descarta rectificar, pese a violencia



Dijo que no rectificará en su estrategia contra la inseguridad, a pesar de que el 1 de diciembre fue el día más violento del sexenio y de las peticiones de ciudadanos. Se le cuestionó si rectificaría, como lo solicitaron participantes en la movilización el día en que cumplió un año de Gobierno.



"No, no, porque lo que quieren con todo respeto es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al mátalos en caliente, eso no, esas políticas fascistoide no".



Atribuyó el alza en muertes por arma de fuego al fallecimiento de 22 personas en Villa Unión, Coahuila.



"Aumentó en efecto porque tuvimos desgraciadamente la pérdida de 21 vidas humanas en Coahuila".



Mostraron una gráfica de los homicidios el día de ayer lunes 2 de diciembre y aseguró que fueron 77, de los cuales el 52% fueron en 5 estados.



"Ayer lunes fueron 77, de ciento veintitantos a 77".



"Esto lo vemos diario, esto de ayer Estado de México, Baja California, Guanajuato, Jalisco, 52% de homicidios en 5 estados".



Lee cartilla a superdelegados y Gabinete



Advirtió a los superdelegados y a los miembros de su Gabinete que no se tolerarán actos de corrupción de nadie de su Administración. Cuestionado sobre denuncias contra delegados en varios Estados, el Mandatario aprovechó para comentar que ayer sostuvo una reunión con ellos y hace unos días con los Secretarios para recordarles sobre el cuidado con su desempeño.



"Ayer mismo hablé, me dirigí a ellos para decirles que lo más importante es que representemos al Gobierno con dignidad, esto es cero corrupción, no permitir ningún acto de corrupción, trátese de quien se trate".



"Estoy recordando constantemente, tuve una reunión hace unos días con todo el Gabinete y el recordatorio: cuidado, cero corrupción, cuidado con los colaboradores, nada de impunidad, trátese de quien se trate, hasta de familiares, porque si hay autoridad moral hay autoridad política".



"Se los dije ayer, que ni siquiera se presenta la denuncia en la Secretaría de la Función Pública, directo a la Fiscalía de Asuntos Electorales, directo".



Propone que militares construyan bancos

Al mencionar que pidió a superdelegados apurar la construcción de 13 mil sucursales del nuevo Banco del Bienestar, el Presidente dijo que analizan que ingenieros militares participen en esos trabajos. Señaló que se buscará que los bancos no sean espacios marginales, por lo que el trabajo de los delegados estatales será conseguir terrenos o espacios que ya son de dependencias gubernamentales para la construcción.



"Debemos contar con 13 mil sucursales del Banco del Bienestar, se nos presentaron diseños de construcción, porque no queremos que sean espacios marginales (...) esto implica conseguir 13 mil terrenos en ejidos, en comunidades, espacios que se puedan tener, que son ya de dependencias gubernamentales, tener los terrenos, ese es trabajo de ellos, y luego la construcción".



"Estamos viendo la posibilidad de que ayuden ingenieros militares para hacer en menos de un año a lo mejor, estamos buscando la forma. Lo que nos importa es tenerlos y, si legalmente lo podemos hacer, así se hace porque lo que necesitamos es tener la infraestructura".



Plantean becas para atención en centros Teletón



Planteó otorgar becas a personas con discapacidad para que puedan recibir atención en los centros Teletón, ante la falta de infraestructura del Gobierno federal.



"Lo que hay son clínicas del Teletón, tienen más cobertura que no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas, porque (las nuestras) tienen muchas limitaciones por falta de recursos, no lo descarto, sería una excepción".



"Pensaríamos en un mecanismo donde también se diera una beca para recibir terapias, tratamiento en estas clínicas especializadas, aprovechar la infraestructura que se tiene, no optar por tener nosotros una infraestructura completa al problema de discapacidad que se está subutilizando".



Presumen inversión en apoyos por discapacidad



Durante su participación, Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, informó que la inversión en 2019 en apoyos para personas con discapacidad fue de más de 9 mil millones de pesos, sin embargo, para el año siguiente aumentará a 14 mil 200 millones de pesos.



El objetivo, resaltó, es llegar a un millón de beneficiarios, respecto a los 815 mil 883 que se tienen registrados actualmente.



Montiel detalló que de las personas con discapacidad beneficiadas 372 mil son mujeres y 443 mil son hombres, de las cuales 507 son menores y 77 mil son indígenas.



En tanto, el Mandatario federal presumió que esta inversión se consiguió a través del combate a la corrupción y la austeridad en el Gobierno federal.



Invita a Canelo, Andy y beisbolistas a campaña antidrogas



Anunció que participará en un juego de beisbol con "estrellas" del deporte, y que estos dedicarán palabras para sumarse a la campaña antidrogas, además de que invitará al Canelo Álvarez y a Andy Ruiz a ayudar. El juego se realizará "pronto" en un lugar que revelarán próximamente.



"Voy a participar en un juego de beisbol con estrellas del beisbol, pronto, pronto, pronto, y vamos a jugar, va a haber un juego de muy buen nivel en un sitio, ya después les decimos, en algún lugar y se va a grabar y van a hablar todos los beisbolistas destacados sobre esto, un poco lo del futbol que lo vamos a seguir haciendo, y lo mismo con atletas, con los del basquetbol, boxeo".



Deseó lo mejor a Andy Ruiz, quien el próximo sábado enfrentará a Anthony Joshua en Arabia, en la revancha para disputar el título de los pesos completos.



"Desde ahora aprovecho para invitar al Canelo, que necesito que nos ayude, el peso completo, Andy, mi tocayo que ya me vino a ver, a visitar, le deseo lo mejor porque viene ahora, me dicen que Arabia no era el mejor lugar pero él ya demostró que puede pero me van a ayudar y todos lo que quieran contribuir a mandar mensajes a jóvenes para alejarlos de esto (drogas)".