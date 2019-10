Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 02 de octubre

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



'Condonaciones fueron una pesadilla'



Al ser cuestionado sobre las condonaciones fiscales del SAT en gestiones de Calderón y Peña, López Obrador aseguró que ya no habrá condonaciones y las calificó como un "mal sueño y una pesadilla". Asimismo, hizo un llamado a cumplir con responsabilidades y no evadir impuestos.



"Eso fue un mal sueño, una pesadilla, ya no hay condonaciones y tengo también información de que está viendo con buenos ojos en el Congreso el que se reforme el artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones, eso nos va a ayudar muchísimo".



"Queremos que no haya evasión fiscal, que todos cumplamos con la responsabilidad de contribuir a la hacienda pública. Se está avanzando en ese propósito, quienes traen cuentas pendientes, rezagos, que no se han puesto al corriente, pues lo están haciendo".



REFORMA publicó hoy que empresas, industrias, hoteles, bancos, medios de comunicación, alcaldías, dependencias públicas y personas físicas obtuvieron perdones fiscales por 247 mil millones de pesos, entre 2007 y 2015, correspondientes a los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entre las personas físicas beneficiadas se encuentra la actual dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien obtuvo una condonación en la gestión de EPN, con 16.4 millones de pesos, en 2013.



Dice que era legal perdón a Yeidckol



Cuestionado sobre la condonación de impuestos en Gobiernos pasados a la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que eran condiciones legales.



Aseguró que cuando él tomó el Gobierno pasaron unos meses dándose las condonaciones, hasta que decidió terminarlas.



"Eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados, les diría yo, legales, estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legal, en Hacienda".



"Es más cuando llegamos nosotros pasaron unos meses se seguían dando condonaciones hasta que dijimos 'se acaba esto', porque había ese marco legal, o sea que lo permitía y también esa concepción, esa voluntad política que lo permitía".



'Voy a acusar a encapuchados con sus mamás'



Llamó a que la marcha para conmemorar el 2 de octubre de 1968 se realice de manera pacífica y amagó a encapuchados que busquen vandalizar con acusarlos con sus mamás, sus papás y sus abuelos.



"Pedimos a todos los que van a ejercer su derecho de protesta que lo hagan de manera pacífica, sin violencia, que los que participen con esta concepción, con esta filosofía, nos ayuden para aislar a provocadores".



"Que tengan cuidado (los encapuchados) porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro de que los abuelos, los papás y las mamás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro de que los ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de oreja y sus zapes"."Ayudar a no caer en provocaciones no significa enfrentar a los provocadores, sino hacerse a un lado y exhortarlos, llamarlos a que ese no es el camino (...) Fuera máscaras, la lucha contra la justicia y la democracia no tiene por que ocultar su rostro, tiene que dar la cara y tampoco tiene que traer armas, sean estas piedras, petardos, varillas, nada de eso, no se requieren esas formas y esas maneras"."Vamos a recordar en este día los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968, tenemos que tomar en cuenta que el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades, de justicia"."Estamos en una etapa nueva, en la que el uso de la fuerza ha quedado relegado, no se puede hablar siquiera de la razón de Estado, de que el Estado tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer no vencer. Convencer persuadir, dialogar, vivir en armonía, vivir en paz".Confirmó que alista un plan de infraestructura para el País en conjunto con la Iniciativa Privada para realizar mil 600 proyectos. Dijo que se está realizando una selección para definir qué puede financiarse con presupuesto público y con presupuesto privado."En general son mil 600 proyectos y se está haciendo una selección y definiendo qué se puede financiar con presupuesto público, qué puede financiarse con inversión privada, cómo se pueden hacer acuerdos o asociaciones entre sector público, privado y social, y el propósito es reactivar la economía, que haya empleos y bienestar"."El propósito es reactivar la economía y que haya empleos y bienestar, es buena actitud del sector empresarial y ellos nos hicieron la propuesta, ellos están financiando los estudios, ya se tienen terminados proyectos y pronto vamos a presentarles a ustedes este acuerdo conjunto".Dijo que el homenaje al historiador, filósofo y académico Miguel León Portilla, fallecido ayer a los 93 años, será decidido con los familiares. Tras reiterar sus condolencias por el deceso, el Mandatario explicó que el homenaje estará organizado por la Secretaría de Cultura, previa consulta con la familia del maestro León Portilla."Estoy seguro de que la Secretaría de Cultura, todo esto siempre de acuerdo con familiares, tiene que ser con la voluntad de los familiares, lo que ellos nos soliciten, no el Gobierno va a llevar a cabo acciones sin consulta, sin la voluntad de los familiares, en todos los casos"."En la historia se usaba mucho, o sea hay ejemplos de cómo el Gobierno, el Estado, se apropiaba de difuntos, de quienes perdían la vida, los hacían rehenes hasta muertos. Hay muchos casos así en la historia"."Un historiador de primer orden, defensor de los pueblos originarios, estudioso de las culturas prehispánicas, de la filosofía, de la lengua, de la concepción del mundo que tenían las comunidades, los pueblos que se desarrollaron antes de la Conquista, antes de la llegada de los españoles, antes de la invasión extranjera"."El maestro Miguel León Portilla, una institución en esta materia, fue muy lamentable su pérdida, claro, ya con una edad avanzada pero siempre un hombre trabajador, vigoroso, lúcido, inteligente. Ese es el recuerdo que tenemos de él y nos da tristeza y al mismo tiempo celebramos que un mexicano así haya aportado tanto a la historia de nuestro País".Afirmó que en el País no hay crisis ni recesión, luego de ser cuestionado por la próxima renovación del crédito flexible de México con el Fondo Monetario Internacional (FMI), programada para el 31 de octubre."Nosotros tenemos una economía sana, completamente, admirable hasta por los organismos financieros internacionales cada vez lo reconocen más. La banca internacional habla de equilibrios macroeconómicos y que la economía de México está sólida, no tenemos ningún asomo de crisis, de recesión"."Se acuerdan ustedes cómo se decía que se podía caer en recesión, que nos iban a bajar la calificación, pues nada de eso ya es noticia, al contrario. Un argumento que utilizó el Banco de México para bajar la tasa de interés fue que la economía de México está consolidada, fuerte, estoy hablando de una institución autónoma, independiente"."Es un fondo que no se utiliza, que no se ejerce, es para tener solidez en las finanzas públicas ante una contingencia"."Lo del FMI es por eso, ellos le están dando la confianza a México... no es gastar dinero de crédito o aumentar la deuda, nosotros tenemos un compromiso de no aumentar la deuda pública".Cuestionado sobre una eventual reforma al sistema de pensiones, indicó que si se plantea se tendría que analizar bien."Vamos a cuidar sus pensiones, sus ahorros, no vamos a hacer uso de esas pensiones, se van a cuidar, no tenemos ningún proyecto para financiar con pensiones al Gobierno, no queremos ningún riesgo, y sí lo que planteas, buscar la manera de llevar a cabo una reforma, no ahora porque tenemos que analizarlo bien, y no va a significar afectar a los trabajadores, y de una vez lo digo, no va a aumentarse la edad de jubilación".Reveló que este mes de octubre iniciarán los trabajos de la nueva empresa que llevará Internet a localidades con pobreza."Van a tener telefonía celular y el Internet todos los pueblos de México, ya empezamos, ayer ya se firmó un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y una empresa que ya tenía un contrato para este propósito y se va a trabajar de manera conjunta con la nueva empresa que se creó, filial de la Comisión Federal de Electricidad, para iniciar ya trabajos".