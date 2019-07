Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 02 de julio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Defiende discrecionalidad en uso de ahorros



Luego que en la Ley de Austeridad aprobada esta madrugada por el Senado se dejó al Presidente de la República la decisión sobre el destino de los ahorros, Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de Hacienda tendrá esa facultad.



"De una u otra manera ya es una facultad del Presidente, tiene que ver básicamente con Hacienda, la Secretaría de Hacienda tiene la facultad para reprogramar, transferir recursos. No sabía esto, pero yo al mismo tiempo le traslado la facultad a la Secretaría de Hacienda".



-¿Habrá reasignaciones?, se le preguntó.



"No hemos llegado a los números últimos, finales, pero sí, por ejemplo, vamos a incorporar en el Presupuesto de este año el inicio del programa La Escuela es Nuestra que va a significar entregar de manera directa los fondos para el mantenimiento de las escuelas a las asociaciones de padres de familia".



Descarta escasez de gas; pide acuerdo con IP



Cuestionado sobre la preocupación de la Iniciativa Privada por los arbitrajes de CFE a gasoductos, el Mandatario federal indicó que se busca un acuerdo, pero descartó que haya escasez de gas.



"No va a haber escasez de gas, ni de gasolinas ni de diésel, nada de eso, eso está resuelto".



"Estamos buscando un acuerdo con las empresas, que se acudió a esta instancia para resolver el problema del contrato de gasoductos porque se considera que es perjudicial para la hacienda pública, es desde la visión nuestra, yo respeto desde luego la visión que tienen las empresas, pero nosotros tenemos que cuidar el presupuesto".



"Se puede llegar a un acuerdo, se sigue la vía legal pero, al mismo tiempo, he dado instrucciones al director de la CFE para que se dialogue y se busque un acuerdo".



"Y le pido también a las empresas que se considere que se deben de cobrar precios justos, esto no significa que dejen de ganar, son negocios, pero que se busque estandarizar utilidades. ¿Por qué en México van a ganar más que en otras partes? ¿Qué no estamos a favor de la globalidad, del libre comercio, por qué a México se le va a cobrar más que lo que cobran en otros países?".



"Estamos en la mejor disposición, ahí hubo falta de atención al diálogo, no quiero decir que de parte de ellos, hubo falta de comunicación, de entendimiento, pero todavía es tiempo de lograrlo".



Celebra expresiones de Trump



López Obrador celebró que Trump descartara aranceles y expresara que México está haciendo un buen trabajo para contener el flujo migratorio.



"Celebró que el Presidente Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes y, sin violar derechos humanos, disminuir el flujo, la corriente migratoria, y que al mismo tiempo se esté aceptando, porque tengo entendido que lo dijo ayer que firmó un acuerdo para que se destinen recursos a la atención de migrantes".



"Celebro que se vaya internalizando el propósito de atender el fenómeno migratorio mediante la creación de empleos y con la cooperación para el desarrollo".



"El que haya dicho que se aleja la amenaza de imponer aranceles lo celebro, porque no queremos la confrontación, lo dije ayer y lo voy a seguir reiterando, vamos a evitar la confrontación, a buscar el diálogo, no queremos guerra de aranceles, no queremos guerra comercial, no queremos la confrontación", dijo.



"Agradezco incluso que el Presidente Trump esté dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que ya no habrá aranceles".



Recorrerá hospitales del IMSS



El Presidente anunció que el fin de semana iniciará una gira que abarcará los 80 hospitales del sistema de atención abierta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



"Me voy a reunir, en los 80 hospitales que hay, con todo el personal médico, auxiliares, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud, porque queremos iniciar el fortalecimiento del Sector Salud".



"La Secretaría de Salud se quedó hueca, tiene siete hospitales, eso es lo que opera la Secretaría de Salud, siete hospitales y la mayoría están en la Ciudad de México porque se trasladó, se transfirieron los servicios de salud a los estados y son los que manejan centros de salud, hospitales".



"Es un sistema desarticulado, con mucha corrupción en la compra de medicamentos, en general, el ISSSTE, el IMSS y los estados compraron 90 mil millones de pesos en medicamentos y el principal problema es el desabasto de medicamentos por la corrupción que imperaba".



"Lo ideal, siempre hay que optar entre inconvenientes, lo mejor era integrar todo en un sistema universal de atención a la salud, sucede en otros países, pero consideramos que iba a ser bastante difícil lograr esto".



"Se optó en dividir en dos partes: seguridad social, que funcionen bien el Seguro y el ISSSTE para los derechohabientes, y que el Instituto de Salud para el Bienestar atienda a todos los que no cuentan con seguridad social".



Dice que Guardia respetará derechos humanos en CDMX



Cuestionado sobre si habrá militarización en la CDMX por la Guardia Nacional dijo que a nadie debe preocupar eso pues esa corporación respetará los derechos humanos.



"Ya hablamos bastante sobre el compromiso que se hace para que la Guardia Nacional respete derechos humanos, es un tema que ya abordamos, nadie debe preocupare por eso".



Afirma que frenó cadena nacional



Indicó que fue él quien pidió que su discurso a un año de su triunfo electoral no fuera cadena nacional.



"Pues resulta que regresando de Oaxaca me entero de que se había decidido eso y entonces hablé para que pues no se llevara a cabo esa cadena nacional porque no tenemos por qué seguir con lo mismo, primero, y segundo porque no le quiero dar motivos a los conservadores, a sus voceros, ya estaban preparándose para la campaña, pero es por lo primero, porque tenemos que cambiar todo".



No cobraron participantes en AMLOfest



Sobre el costo de su evento en el Zócalo, aseguró que los asistentes, como Margarita La Diosa de la Cumbia, no cobraron.



"Les adelanto que no cobraron quienes vinieron, se portaron muy bien todos, les agradezco mucho, fueron los mariachis, las bandas de la Defensa, de Marina, Margarita La Diosa de la Cumbia, que pone muy contenta a la gente, hasta se ponen a bailar, es una artista de primer orden, le gusta mucho al pueblo y ella es muy generosa".



"Cuando terminé ayer me espero, quería tomarse una foto, estuvimos platicando, es todo un personaje y le agradecemos mucho porque ahora, que somos Gobierno, si invitáramos a grupos, a lo mejor asistirían y a lo mejor no nos iban a cobrar, más adelante también lo vamos a hacer, para que sea puro violín, pero lo importante de Margarita es que nos aceptó cuando todavía no éramos Gobierno y esa es una gran diferencia"



"De todas maneras creo que se tiene que pagar el sonido, el templete, no hubo reparto de despensas ni de tortas ni de refrescos ni se pasó lista, no se repartieron bolis".



Lanzan app para ubicar precios de gasolineras



El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, presentó una app que permitirá a los ciudadanos saber los precios de las gasolineras.



La aplicación denominada "Litro X Litro" también permitirá presentar denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las cuales pueden ser anónimas o con nombre y datos como el recibo de la compra de combustible.



"En la misma app van a poder presentar quejas o denuncias formales ante la Profeco y le vamos a dar seguimiento a esa denuncia también por medio de la app".