Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 01 de octubre

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Destaca CEPAL programas de la 4T



Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, destacó los programas que ha implementado la Administración de López Obrador para impulsar el desarrollo y combatir la pobreza.



Al participar en la inauguración de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, Bárcena dijo que analizaron los 12 programas que se han puesto en marcha y que hoy, afirmó, alcanzan a todos.



Resaltó programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.



"México cambió con formula creativa, por el bien de todos primero los pobres", dijo en conferencia acompañada del Presidente.



"Debemos reconocer la dura realidad de la región, la pobreza tiene cara de niño, mujer, joven, indígena, la lista es abundante de prioridades (...) felicito a Luisa María Alcalde por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro".



Bárcena indicó que 28 países se reunirán esta semana para hablar sobre cómo hacer políticas de desarrollo social para la región.



Comentó que actualmente hay 62 millones personas en pobreza extrema en América Latina y reconoció que los indicadores de la región no son auspiciosos."Hay una urgencia de sacar a 184 millones caribeños y latinos de la pobreza y la desigualdad", afirmó.Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y El Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, afirmó que los retos para la región Latinoamericana son la pobreza, la desigualdad y la violencia.Indicó que en el periodo 2002-2015, 30 millones de personas salieron de la pobreza pero la tendencia se detuvo a partir del 2015.Aseguró que el crecimiento de la región es ineficiente y que además es la más violenta del mundo, con tasas de homicidios "muy altas"."Hay muchos retos y en este contexto tenemos que hacer que el crecimiento económico sea más incluyente y que podamos ser más resilientes a efectos externos".Alrededor de las 8:35 horas, el Presidente dijo que se tenía que ir porque viajaba a una gira a Oaxaca, pero dejó a su invitada, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en el atril para que contestara preguntas.Bárcena estuvo presente en la mañanera por la inauguración de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.Dijo que lo ideal es suprimir los exámenes de admisión y que todos puedan ingresar a la UNAM."Lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión. La educación no es un privilegio es un derecho del pueblo".Comentó que anteriormente se dejó de invertir en educación pública porque se quería privatizar la educación."Se excluye a los jóvenes y no pueden estudiar y esto afecta a los que tienen menos ingresos"."Estoy a favor de que se abran los espacios. Engañaron también mucho con lo de la excelencia, tenían que estudiar los aptos, los más inteligentes, teníamos que mejorar la calidad de la enseñanza, y se olvidaron deliberadamente del acceso, de la cobertura".