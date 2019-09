Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 30 de septiembre

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Pide a UIF dar pruebas sobre Robles



Urgió a la Unidad de Inteligencia Financiera que presente ante la FGR las pruebas sobre la venta de terrenos federales y reservas territoriales que realizó Rosario Robles, cuando estuvo al frente de la Sedatu.



"La instrucción que tiene Santiago Nieto en este caso y en todos es que se presenten todas las pruebas, que se acopien en estos casos, es decir, que se envíen todas las pruebas a la Fiscalía".



El Mandatario federal reiteró que los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar ni archivar ningún expediente, incluso el Presidente, porque de lo contrario se convertiría en un "encubridor".



"Por lo general me presentan la información e instruyó que se le dé curso, pero aunque no me la presenten, ellos saben que tienen que entregar todos estos elementos de prueba a la Fiscalía, es una directriz general y es la Fiscalía la que va a decidir".



REFORMA publicó este lunes que la UIF indaga a Rosario Robles y contempla también la gestión de su antecesor en la dependencia, Jorge Carlos Ramírez Marín, actual Senador del PRI.



Llama a aislar a provocadores en marcha por 68



Solicitó a quienes participen en la marcha por la conmemoración del 2 de octubre de 1968 a actuar de manera pacífica y responsable, además de aislar a provocadores.



"Llamamos a los manifestantes a que se actúe de manera pacífica y responsable, si queremos protestar para que no haya actos autoritarios, de prepotencia, que fue lo que llevó a la represión del 2 de octubre del 68, tenemos que actuar por la vía pacífica".



"Nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes".



"Pedimos que nos ayuden, que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, que se actúe como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Luther King y muchos luchadores sociales".



"Vamos a tener vigilancia, les adelanto, no vamos a caer en la provocación, nada de hacer excusas a quienes buscan eso, provocar".



"Esas actitudes no son de izquierda, son de derecha, el que participa en eso no está en favor del pueblo ni de las causas justas, está a favor de la opresión y del autoritarismo".



Afirma Segalmex que paga 30% más a productores



Ignacio Ovalle, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), afirmó que se paga 30 por ciento más a productores con el programa de Precios de Garantía impulsado por el Gobierno federal.



El programa aplica a productores de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche fresca y su intención es apoyar a productores sin intermediarios, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).



Víctor Manuel Villalobos, titular de la Sader, señaló en conferencia con el Presidente López Obrador que la dependencia cuenta con 553 centros de acopio en todo el País para facilitar la compra de productos sin altos costos de transporte y carga.En tanto, el titular de la Segalmex dijo que el programa apoya a 1.6 millones de productores de maíz, 300 mil de frijol, 40 mil de trigo, 6 mil de arroz y 8 mil de leche.Cuestionado sobre cuánto más se está pagando al productor, Ignacio Ovalle dijo que se paga 30 por ciento más, y en el caso del maíz es superior al 40 por ciento.Ofreció diálogo a la Iniciativa Privada para acordar el alza al salario mínimo para el próximo año. Cuestionado sobre la preocupación del sector privado por el aumento salarial que se quiere proponer para 2020 y por el cual pidió prudencia, el Mandatario respondió que se está haciendo un análisis, aunque aseguró que los empresarios comparten la necesidad de que mejore."Esto tiene que resolverse con responsabilidad, porque no se puede recuperar todo lo que se perdió en el periodo neoliberal de un año para otro. Se calcula que en 36 años el salario mínimo perdió 75 por ciento de su poder adquisitivo, entonces no se podría así, en un solo año, pero sí llegar a un acuerdo de que aumente el salario en términos reales y que nunca jamás vuelva a suceder lo que hicieron en el periodo neoliberal, que en algunos años el aumento al salario se fijó por abajo de la inflación, eso no"."¿Cuánto va a aumentar el salario? Siempre arriba de la inflación. En eso estamos, estamos haciendo la revisión y tenemos que llegar al acuerdo, es mejor convencer a todos, consultar a todos, desde luego a los dirigentes del sector obrero, consultar a los empresarios, también consultar a un organismo autónomo que tiene que ver que con el control de la inflación, que es el Banco de México"."Yo quisiera que el Banco de México, además de controlar la inflación, se preocupara por el crecimiento económico, por eso celebro mucho que se hayan bajado las tasas de interés, fue muy buena decisión".El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que se realizó un operativo extraordinario con el apoyo de la Guardia Nacional en 12 estaciones de servicio, 6 distribuidoras y 2 minas en las que presuntamente se vendía o compraba combustible robado.Afirmó que se inmovilizaron 8 estaciones y se clausuraron 5, además de que se levantaron actas circunstanciadas en 2 minas y se clausuraron 3 distribuidoras.Dijo que no pueden dar datos exactos de las gasolineras y minas. Sólo indicó que son en el norte del País, en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y una en Tabasco.Adelantó que darán importancia a la campara para impulsar los alimentos naturales y combatir el consumo de comida 'chatarra'."La otra campaña es la de la alimentación sana, esa se está preparando, de cómo comer bien de manera sana y no dejarse llevar por la publicidad y consumir productos chatarra que afectan la salud, no solo la salud, afectan el bolsillo porque cuesta mucho consumir esos productos, además de que son dañinos o pueden ser dañinos para no ser tan radicales, sin duda son muy caros, o sea el pinole de los tarahumaras o el pozol que toman los choles o chontales o el chilate que se toma en la Costa Chica de Guerrero y así, todas las bebidas mucho más baratas"."Las papas, con todo respeto, por qué tan caras, las industrializadas, cada vez las inflan más"."La mala fama que fueron creando a ciertos alimentos, la mala fama al frijol, es un alimento fundamental, pura proteína, el maíz con las variedades nativas"."Por una mal entendida modernidad o como en prestigio se consume en zonas indígenas mucho refresco embotellado, porque da cierto prestigio tomarse un refresco, entonces hay que informar".Reconoció que su plan de descentralizar las dependencias federales se ha retrasado."Lo de la descentralización va avanzando, no como quisiéramos, porque como estamos sentando las bases para la transformación, levantando al elefante, definiendo las nuevas directrices, no corrupción, austeridad, echando a andar todos los programas, pues eso nos ha detenido en el propósito de llevar a cabo la descentralización del Gobierno, pero lo vamos a hacer, existe el compromiso y se va a cumplir"."La Secretaria de Energía está en Villahermosa, allá está permanentemente la Secretaria Rocío Nahle, incluso no en Villahermosa, tiene un campamento en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, donde se está construyendo la nueva refinería y la indicación es que no estemos tanto tiempo en las oficinas de la Ciudad de México".Afirmó que durante el periodo neoliberal, las concesiones de minas se obtenían para especular en bolsas de valores y no necesariamente para la exploración y explotación minera."Quiero decirles que hasta ahora no se han entregado concesiones nuevas porque fue excesivo lo que se entregó para la explotación minera, hasta 90 millones de hectáreas en el periodo neoliberal, el 40% del territorio nacional, algo nunca visto, ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio"."¿Para qué tantas concesiones? Noventa millones de hectáreas no se las acaban ni en un millón de años"."Muchas veces los títulos se obtenían para especular en lo financiero, no necesariamente para la exploración y explotación minera, sino para tener títulos y llevar a cabo acciones en bolsas de valores, especulación financiera, todo eso se está evaluando".Instruyó al Secretario de Medio Ambiente a visitar Sonora para atender los derrames tóxicos que se han generado."Aclarando que tenemos que buscar equilibrios, lo más importante es la salud de las personas, la salud de los mexicanos, nada de contaminación que afecte la salud, pero también tenemos que cuidar las fuentes de trabajo, porque podría cancelarse una mina, clausurarse una mina, pero tenemos que ver el efecto porque significa trabajo para obreros y significa también derrama económica para los pueblos"."Quiero aclararles que ahí está la diferencia, diría nuestro gran actor, Cantinflas, ahí está al detalle, nosotros actuamos con absoluta libertad, nos estamos al servicio de ningún grupo de interés creado"."Como autoridad, como verdaderos jueces, tenemos que gobernar y hacer justicia, pero esta libertad debe de tomar en cuenta a todos, la independencia que tenemos, la autoridad que ejercemos, tiene que tomar en cuenta a todos para no afectar"."Por eso, la mejor vía es el diálogo y el acuerdo, ya cuando se agota, pues vamos a ejercer la autoridad, pero eso es lo que estamos procurando"."Encontramos conflictos en donde hay mucho encono, en el caso de la minería, los gobiernos se cargaron a favor de una de las partes y ahora lo que queremos es gobernar para todos, escuchar a todos".