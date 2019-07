Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 29 de julio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Revisarán empleo precario de 'ejército social'



Dijo que revisarán las condiciones precarias en que laboran los Servidores de la Nación, columna vertebral de programas sociales.



"El primer caso hay que revisar cuánto están ganando, no tengo el dato".



"Hay que ver sobre esos sueldos, procurar que ganen bien pero que ya no haya sueldos elevadísimos, hay que considerar cuánto gana un maestro, un médico, una enfermera".



"Lo vamos a revisar, lo vamos a ver todo esto y son de verdad trabajadores muy entregados, la mayor parte de los Servidores de la Nación son hombres, mujeres con principios que están trabajando porque tienen compromiso con el pueblo".



'Seguirá Coneval, pero con austeridad'



Afirmó que el Coneval seguirá existiendo, pero con un plan de austeridad, pues el director ganará 90 mil pesos y ya no 200 mil como antes.



"Antes el director del Coneval ganaba 200 mil pesos mensuales, ayer lo dije. Ahora ya que nadie puede ganar más que el Presidente el sueldo es de 90 mil pesos".



"No había vinculación con la gente, estos servidores públicos no tienen comunicación con el pueblo, no conocen las comunidades. Imagínense un instituto encargado de evaluar la pobreza, donde los representantes no conocen las regiones".



"Ayer de nuevo Proceso le atribuye la declaración de que estoy incumpliendo mi compromiso de atender a los pobres porque va a haber austeridad en el Coneval".



"Cómo estará la manipulación que el mismo señor del Coneval aclaró diciendo que habían manipulado la declaración, cuando hablo de amarillismo me refiero a eso, el sacar de contexto una declaración y destacar lo alarmista".



Subastarán casa de Zhenli Ye Gon en 95 mdp



La casa asegurada al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon será ofertada en 95 millones de pesos en la siguiente subasta que realizará el Gobierno federal en dos o tres semanas.



Ricardo Rodríguez, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), informó que esta casa, donde estaban los millones en efectivo asegurados al empresario, está ubicada en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México.



"Es una casa bastante fifí, por así llamarlo", dijo el funcionario, luego de dar las características del inmueble, con mil 200 metros de terreno, poco más de mil 500 metros de construcción y elevador, y el cual fue transferido al SAE en 2012.



...Y dice que era de un político



Sin dar nombres, aseguró que la casa de Zhenli Ye Gon, donde fueron decomisados 206 millones de dólares, fue antes propiedad de un político.

Descartó que en Tabasco se aliste una reforma para castigar con cárcel el bloqueo de obras y vialidades, pues, afirmó, lo que se busca es corregir el soborno y extorsión por obras en Pemex.

"Tengo información, no es así, se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex. Para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabaja para Pemex se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar, 500 mil pesos a la semana, eso no, así no es la cosa".



Afirma Sener que han cumplido tiempos para refinería



Rocío Nahle, Secretaria de Energía, manifestó que se está cumpliendo el programa de construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, para terminarla en tres años.



"Para 2019, los permisos, el acondicionamiento, las plataformas críticas, los licenciadores, almacenamiento, contratación, todo esto lleva un programa y desde que iniciamos el proyecto se ha estado cumpliendo cabalmente, para llegar a construirla en tres años".



La Secretaria reiteró que la inversión para la refinería es de 8 mil 134 millones de dólares, de los cuales 4 mil 587 se destinarán a la construcción de las plantas, 2 mil 192 para servicios auxiliares y mil 356 para acondicionamiento.



'No hay riesgo en economía'



Descartó que en el País esté por darse una recesión y aseguró que no hay riesgos ni para la economía ni para la estabilidad política.



"Sí, hasta las mismas empresas financieras están sosteniendo que no hay recesión, es la apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo, están obcecados con eso, se excitan. No hay recesión, vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro País, cada vez hay más desarrollo y más bienestar. Yo estoy optimista porque estamos bien y de buenas, no hay ningún riesgo ni para la economía ni para la estabilidad política, hay gobernabilidad en el País".



Busca acuerdo entre mineros y empresarios



Cuestionado sobre las amenazas de huelga de empleados mineros, dijo que propondrá una mesa de diálogo para resolver conflictos.



"Para los mineros, tenemos que buscar un acuerdo entre empresas y los sindicatos en todo lo que es la minería, porque hace falta llegar a un acuerdo".



"Les comunico a los mineros que voy a convocar a los dirigentes sindicales y a los empresarios para tratar este asunto y que quiero proponerles que se establezca una mesa para buscar acuerdos y atender todo lo que esté pendiente tanto en lo laboral como en lo ecológico y ver hacia adelante, es decir, acordar trabajar juntos".

"Voy a convocarlos a los empresarios y a los dirigentes sindicales y decirles a los trabajadores que me esperen para tomar otras medidas, que pronto, a más tardar en 10 días ya estará instalada la mesa para los trabajadores".



Reconoce que persiste huachicol en carreteras



Reconoció que continúa la venta de combustible robado en carreteras del País.



"Aprovecho para decirles que nos ayuden, primero que ya es delito grave el robo de combustible y no hay derecho a fianza, lo digo para que nos ayuden todos, que en la familia nos ayuden a decirles a los que están todavía llevando a cabo estas prácticas porque luego se detiene a quienes se dedican al robo de combustible y familiares y sobre todo las sufridas madres andan haciendo gestiones para que se liberen a sus hijos y es mi obligación que se sepa porque a veces no llega la información a todos los pueblos, que se sepa que es delito grave y que no se alcanza fianza, y que no se dejen encampanar por delincuentes".



"El viernes hubo un enfrentamiento en Tepeaca, en Puebla, en una comunidad y afortunadamente no pasó a mayores un enfrentamiento, piedras, porque estaban extrayendo gasolina en una fuga, en una toma clandestina, entonces ayer pasé también por allá, entonces por eso no voy a viajar en avión privado ni en helicóptero, es más cómodo, más rápido pero no veo nada si ando en helicóptero, si voy por carretera voy hablando con la gente".



Alista paquete económico 2020



Anunció que durante todo el día sostendrá reuniones con el equipo de la Secretaría de Hacienda para preparar el Paquete Económico 2020. En la reunión realizarán un análisis, proyecciones sobre crecimiento, desarrollo y bienestar para que no aumenten la deuda ni los impuestos ni el precio de los combustibles.



Dedica aplausos a los neoliberales



Ironizó sobre los aplausos que se merecen los neoliberales por dejar una tragedia en el País.



"Es para aplaudirles a los tecnócratas, neoliberales, y a sus defensores, por esta tragedia. También, hay que celebrarlo, que buenos técnicos, que buenos economistas resultaron, que buena escuela de pensamiento económico se creó en los últimos tiempos, que eficientes, sobre todo qué sensibles, que comprometidos con los humildes, con los desposeídos".