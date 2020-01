Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 27 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Dice que 'no hay línea' en Morena



Afirmó que "no hay línea" para definir al dirigente de Morena, el partido que fundó y que enfrenta una crisis por el control de la dirigencia nacional y sus recursos.



"A ver, ¿cuál es la línea para nombrar a los dirigentes de los partidos? La línea es que no hay línea, que se resuelva de manera democrática".



Cuestionado sobre los resultados del Congreso Nacional que un sector de Morena celebró ayer, López Obrador dijo que no le correspondía opinar.



"Nada, nada, nada, silencio, no cómplice, sino que no me corresponde, no tengo por qué participar en eso, les deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia".



-¿Continúa en el partido?, se le insistió.



"Sí, nada más que ahora tengo licencia porque tengo la responsabilidad de gobernar para todos".



Ayer, en un Congreso Nacional Extraordinario, orquestado por Bertha Luján y Héctor Díaz-Polanco, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar fue convertido en presidente provisional de Morena con la encomienda de conducir, en un plazo de cuatro meses, el proceso para renovar la dirigencia que tenía Yeidckol Polevnsky.



El tabasqueño insistió en que su papel es ser Jefe de Estado, representar a todos los mexicanos y dialogar con todos los grupos y organizaciones.



"Antes, el Presidente era el jefe del partido que lo llevaba a la Presidencia y él decidía quién iba a dirigir el partido, eso ya no, no me ocupo de eso, represento a todos los ciudadanos de todos los partidos".



"No soy jefe de partido ni jefe de grupo ni jefe de camarilla, me gustaría no solo ser Jefe de Estado, sino ser Jefe de Nación, pero no meterme en eso. Sí hablar con todos".



Este lunes, detalló, se reunirá con los Gobernadores del PRI, el jueves desayunará con senadores de Morena, del PT y de otros partidos y la semana que viene sostendrá una comida con los Gobernadores del PAN.



'Hay mucha violencia en Guanajuato'



Reconoció que la violencia tiene descompuesto al Estado de Guanajuato, por lo que se está reforzando la presencia de las fuerzas federales de seguridad.



"Lo de Guanajuato es algo que estamos atendiendo, complicado. En efecto, hay mucha violencia. Se están reforzando las medidas de presencia de la Guardia Nacional, estamos dando atención especial, no está ayudando la Secretaría de la Defensa, tenemos muchos elementos, bastantes elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, porque sí está descompuesto".



Argumentó que el problema es de tiempo atrás y se ha agravado.



"Viene de tiempo atrás y se fue agravando la situación, les comentaba que, de los homicidios, tenemos, en promedio, 15 por ciento en Guanajuato y sí el fin de semana estuvo muy difícil en Guanajuato, llegó al 20 por ciento de los homicidios nacionales".



Insistió en que la mayoría del País se está logrando la disminución de homicidios, y citó los casos de Durango, Sinaloa, Nayarit e incluso Tamaulipas.



"Pero Guanajuato sí, se nos está saliendo de lo normal (...) se elevó mucho la incidencia delictiva, y son bandas que se están enfrentando".



López Obrador también comentó de un enfrentamiento esta madrugada en Quintana Roo, con una avioneta con droga.



El Jefe del Ejecutivo destacó que el operativo fue encabezado por el Comandante de la Zona que resultó herido y su chofer muerto.



Desata balacera hallazgo de aeronave con droga en QR



Informó que en Quintana Roo se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército y delincuentes por una aeronave con droga.



Indicó que en el lugar fue herido el Comandante de la Zona militar, quien participó directamente en el operativo.



"Hoy en la madrugada hubo un enfrentamiento en Quintana Roo de una avioneta, de un avión con droga y el que sale a encabezar el operativo es el Comandante de la Zona y desgraciadamente le disparan, un enfrentamiento, mataron al chofer y a él lo hirieron, están ayudándonos en todo, marinos, Ejército, la Guardia Nacional, también están trabajando mucho en inteligencia".En medios locales se informa que una avioneta fue localizada a la afueras de la localidad de Nuevo Israel, en la Vía Corta a Mérida, en el Municipio de Bacalar.Cuestionado sobre la Caminata por la Paz, que encabezaron Javier Sicilia e integrantes de la familia LeBarón, el Presidente dijo que había activistas y organizaciones que guardaron silencio por los crímenes y la política de desaparecidos que se implementó en Gobiernos anteriores."Hay organizaciones afines al conservadurismo que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación, cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar la inseguridad con la fuerza, con el 'mátalos en caliente', esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el Secretario de Seguridad Pública de Calderón estaba involucrado con la delincuencia"."¿Escucharon algo de eso? ¿Han escuchado algo sobre García Luna? Entonces padecen amnesia y todo lo empiezan a ver, como que hasta ahora están abriendo los ojos a partir de que nosotros llegamos, guardaron silencio, callaron como momias".-¿Se refiere a Sicilia y a los organizadores?, se le preguntó."A los que actúan de esa manera, lo demás es de ustedes, investíguenlo, quiénes son los que no han denunciado crímenes, la política de desaparecidos que se implantó, ahora gritan como pregoneros y callaron como momias"."Yo te digo porque fui de los pocos que enfrenté a esas autoridades y ese régimen y esa política en las plazas públicas, y hay constancia de ello, entonces ahora resulta que los que guardaron silencio no dijeron nada, incluso siguen guardando silencio, siguen callados".El Jefe del Ejecutivo dijo que se garantizarán todas las libertades a las manifestaciones y se les atenderá con respeto, especialmente a familias de víctimas de la violencia, pero en el caso de la Caminata no los recibió para que no se presentarán situaciones de conflicto."Yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, expliqué los motivos, no solo porque tenia mi recorrido como todos los fines de semana, sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que estar directamente involucrado, pero sí se dio la instrucción de que fuesen atendidos".Aseguró que si no le alcanzan las mañaneras de lunes a viernes para responder a los ataques de sus adversarios, podría haber estas conferencias los fines de semana"Si no alcanza de lunes a viernes, va a haber mañanera sábado y domingo pero no les vamos a dejar espacios para la desinformación, para la manipulación, porque a veces como tenemos mañanera en viernes, a partir del viernes empieza la desinformación, la manipulación, hasta el lunes que volvemos a estar aquí y aclarar, pero para qué nos llevamos tanto tiempo aclarando, por qué tanto tiempo, a lo mejor, si es necesario, también mañanera para que no quede nada sin aclarar".

Afirma que campaña puede servir más que etiquetado

Consideró que una campaña de orientación para el consumo de alimentos saludables, es más importante que el etiquetado en productos, pues "modifica actitudes" de los consumidores.

"Ahora se llegó a un acuerdo en el caso de las marcas, bueno, no del todo, en el etiquetado que se tiene que poner a productos, el fin de semana hubo muchos acuerdos y otros que no se llegó a un acuerdo, hay que seguir en ese caso lo mismo, dialogando, no imponer".

"Hay algo que es muy importante, eso lo podemos hacer entre todos, corresponde encabezarlo a la coordinación de Comunicación Social del Gobierno, son las campañas de información, concientización, eso es lo que verdaderamente modifica actitudes de la gente, la revolución de las conciencias".

El Mandatario se pronunció por una campaña de orientación, en la que se destaquen las propiedades de las frutas o los productos nacionales como el frijol y el maíz, y otra de cuidado al medio ambiente.

"Lo mismo una campaña de orientación para el consumo de alimentos, eso es, puede ser más importante que el mismo etiquetado".



Alistan inicio de obra de gasoducto en sureste



Adelantó que acudirá este fin de semana al inicio de la construcción del gasoducto que irá de Chiapas a la Península de Yucatán, el cual transportará combustible barato para el desarrollo de la zona.



"Voy este fin de semana a iniciar la construcción del gasoducto de Tabasco, de Reforma, Chiapas, límites con Tabasco hacia la Península de Yucatán. Vamos a llevar gas barato para el desarrollo de toda esa zona".



Apoyos para Acapulco



Se comprometió a ayudar a Guerrero con el aumento de 300 millones de pesos en la inversión en Acapulco y con gestiones con Banobras y el Gobernador Héctor Astudillo para el tema del Acabús.



"No se trata de decir: eso no nos corresponde, pero en lo que podamos ayudar, nosotros lo hacemos, porque la corrupción que prevaleció durante mucho tiempo dejó en bancarrota a los gobiernos municipales y estatales, endeudados", agregó.