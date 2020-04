Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 27 de abril

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



No le gustó el 'modito' de acuerdo de IP con BID



Aseguró que no le gustó el "modito" utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y las empresas mexicanas para tratar de imponer a su Gobierno un acuerdo para el otorgamiento de créditos.



Condenó que se concreten arreglos entre organismos internacionales y el sector privado, para luego obtener el aval de la Secretaría de Hacienda.



"No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieren imponernos sus planes, ya no es como antes, antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el Gobierno representa a todos, hay una separación entre poder económico y poder político.



"¿Cómo que se hace un acuerdo y que Hacienda lo avale? ¿Qué estamos aquí de florero, de adorno? Entonces ver todo esto es protegernos como Nación", señaló.



Ayer se anunció que unas 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ligadas a las cadenas de valor de las grandes empresas en México, entre ellas las afiliadas al Consejo Mexicano de Negocios, podrán obtener crédito para lograr liquidez.



Eso será posible a través del brazo financiero del BID Invest, que cuenta con una bolsa de 3 mil millones de dólares, pero que, por tratarse de un crédito revolvente, permitirá usar los recursos hasta cuatro veces en el año, con lo que llegarán a 12 mil millones de dólares.



La propia Secretaría de Economía celebró el acuerdo concretado con el BID e incluso confirmó el aval de Hacienda.



Este lunes, el Mandatario dejó entrever que no estuvo informado sobre la decisión.



"Imagínense que el Presidente se entera de que hay un acuerdo y que ya nada más van a pedir que Hacienda lo avale, si es que así lo imaginaron", cuestionó.



"O como cuándo pidieron que el Gobierno se adhiera a nuestro plan económico, es mucha la prepotencia, 'a ver te voy a dictar lo que tienes que hacer', no. Y no es pleito, no es confrontación, o sí, si es confrontación de ideas, porque a nadie de los que estamos aquí les va a gustar que apliquemos un Fobaproa dos, a ver si la gente quiere que el Gobierno se endeude para rescatar a un grupo".



Pide 'tener cuidado' con créditos



Pidió al Banco de México tener "mucho cuidado" en que sus fondos se destinen para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y no para rescatar a las que, desde antes de la pandemia, ya tenían problemas financieros.



"Ahora que el Banco de México ha decidido destinar unos fondos para apoyar a la pequeña, la mediana empresa, hay que tener también mucho cuidado que en efecto sea la pequeña, mediana empresa, no vaya a ser para rescatar empresas que, desde antes del coronavirus, ya tenían problemas financieros, mucho cuidado", indicó.



El Mandatario señaló que, aunque el Banxico es autónomo, sus recursos son de la Nación, por lo que sería bueno debatir si se debe rescatar primero a las grandes empresas, a los grandes bancos o al pueblo de México.



"El Banco de México es autónomo y debemos respetar sus decisiones, pero sus reservas no son del Banco de México, ni siquiera son del Gobierno, son de la Nación, y así todos los créditos, hay que cuidarlos, porque su no se cargan a la Hacienda Pública.



"Y habría que debatir primero sobre a quién rescatar, en el caso de que se usara dinero del Presupuesto o se contratan créditos, a quién rescatar, ¿a las grandes corporaciones, los grandes bancos o rescatar al pueblo?", agregó.La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) exhibió a las empresas que no cumplen con los cierres exigidos ante la contingencia sanitaria por Covid-19.Destacan como incumplidas Andrea, empresa dedicada al calzado; Carnival, de textiles; Coppel, y Bolim, la cual se dedica a la fabricación de equipos eléctricos para autos.La titular de STPS, Luisa María Alcalde, dijo que las empresas no son esenciales y no han cerrado sus instalaciones.De acuerdo con el reporte, un 87 por ciento de las empresas están cumpliendo con el cierre y en el 13 por ciento que no destacan firmas dedicadas a la industria automotriz, textil, de calzado, tabacalera, de construcción y maderera, así como al comercio de productos no esenciales, educación, recreación, almacenamiento y publicidad.Por entidades con más casos de incumplimiento resaltan Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Sonora y Baja California."Lo más relevante es destacar que el 23 por ciento de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia", dijo Alcalde en Palacio Nacional.Tenemos algunos ejemplos de empresas que han cumplido, añadió, que hemos revisado y que cuando llegamos ya están las puertas cerradas.Entre estas empresas están Dentix México, Juguetón, Flexi, SEBN.NX, con 2 mil 895 trabajadores, Ternium con 7 mil trabajadores, detalló."Ellos han logrado reducir al máximo su plantilla laboral", sostuvo.Tenemos el caso de General Motors, dijo, se encuentran sólo laborando 40 trabajadores.También Volkswagen, que hace esfuerzos en la fabricación de respiradores, ha detenido toda su actividad normal, y FIAT.En su oportunidad, López Obrador hizo un llamado a las empresas y comercios a cumplir con las recomendaciones sanitarias."Los lunes se va a presentar siempre esta inspección, se va a transparentar y si las que ahora no están cumpliendo la semana próxima ya se apegan a las medidas de protección a ciudadanos, a la gente frente a esta epidemia o pandemia se les va a reconocer, es de sabios cambiar de opinión, el tener capacidad para rectificar, no regodearnos en el error, no caer en la autocomplacencia sino poder rectificar y eso también se reconoce", dijo."Ojalá y para el lunes ya no tengamos el 13 por ciento que se tiene ahora, que se reduzca lo más que se pueda, yo tengo confianza".El Mandatario aclaró que no se trata de aplicar medidas coercitivas a los incumplidos, porque su Gobierno no es partidario de ello."No son medidas coercitivas, una de las características de nuestro Gobierno es el que no se usa la fuerza, lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime, no hay toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada convencer, persuadir, ese es el ejemplo que está dando México en el mundo (...)", aseguró."Lo que se sabe de México en el extranjero es que estamos domando la pandemia y lo estamos haciendo fundamentalmente por la participación consciente de nuestro pueblo, por eso así debemos seguir adelante".Aseguró que las clases media alta y alta del País reciben el apoyo de su Gobierno, como los contratos que se asignan con los proyectos del aeropuerto en Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas.En su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario insistió en que ante la actual crisis, su Gobierno va a proteger a todos, con preferencia a los más pobres, para que se genere bienestar de abajo hacia arriba."Va a recibir más proporcionalmente el que tiene menos, pero se va a apoyar al 70 por ciento, se va a proteger de manera directa, estamos hablando de 25 millones de hogares que cuando menos les va a llegar un apoyo, habrá domicilios donde pueden llegar tres o cuatro apoyos, pero mínimo a 25 millones de hogares, que es el 70 por ciento de las familias", expuso."El 30 por ciento restante, la clase media alta y alta, también van a recibir apoyos. ¿Cuáles son estos apoyos? El poder vivir en un Estado de Derecho con libertades, que haya paz, que haya tranquilidad, que no haya corrupción, si ellos se dedican a hacer negocios, que no hay influyentismo, que haya piso parejo, que puedan participar en la contratación de obras sin que tengan que dar sobornos, eso es muy importante, el que se cuente con un Gobierno austero, que no le cuesta mucho a la sociedad".López Obrador insistió en que atender primero a los pobres significa paz social y gobernabilidad, el caminar por las calles sin que roben, sin que secuestren."No puede haber cosa peor que un secuestro y privar por la fuerza de la libertad de una persona, lo que se sufre, entonces eso que se padece es el fruto podrido de un modelo neoliberal que se caracterizó por la desigualdad por darles todo a unos cuantos, a una minoría, y abandonar al pueblo".El Jefe del Ejecutivo consideró que el que no haya nuevos impuestos o "gasolinazos" también es un apoyo a las clases de arriba."¿A quién afectaba el aumento a los combustibles? A todos, incluso si nos atenemos a la brillante interpretación del anterior Secretario de Hacienda, podríamos decir que a los de arriba eran los más afectados con los gasolinazos, porque el anterior Secretario de Hacienda llegó a decir que los gasolinazos no afectaban a los pobres porque no tenían carros, por poco le sale una hernia en el cerebro", expuso."¿Con qué otras cosas se apoya? Con la obra del aeropuerto, lo está construyendo el Ejército, pero el cemento es de Cemex, las varillas son de empresas de Monterrey. En la refinería son de empresas también, ICA entre otras, con la construcción del Tren Maya pues son empresas las que están ya obteniendo los contratos".López Obrador también mencionó como apoyo el que se concretara el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá."¿Qué otra cosa ayuda también a los de arriba? El que pueda entrar en vigor, porque se hizo un trabajo, no fue así espontáneo. Se hizo un trabajo político, diplomático para que se aprobara y entrara en vigor pronto el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el poder tener acceso al mercado económico y comercial más grande del mundo", aseguró.Respecto a la industria automotriz, recordó que en todo su proceso genera 1 millón de empleos en el País, y muchas empresas medianas y pequeñas se benefician con la maquila en general y con otras actividades productivas, lo que demuestra que sí se está apoyando."Lo que pasa es que ya no vamos a estar rescatando a empresas quebradas, lo que ha sucedido, porque con el Fobaproa ni modo que hayan beneficiado a las pequeñas o a las medianas, beneficiaron a las grandes, muy grandes. Entonces, que tenga confianza a la gente, vamos a salir, es un modelo nuevo porque lo que estamos diseñando es dispersar muchos fondos, inyectar mucho dinero para fortalecer la economía popular familiar y fortalecer la capacidad de compra y consumo."Si la gente tiene dinero va a comprar y esto va ayudar a la reactivación económica porque se benefician las pequeñas empresas, los pequeños comercios, toda la industria en general".Afirmó que el tema de las Afores se revisará en cuanto pase la situación de inestabilidad económica.Se le cuestionó sobre la caída los ahorros de los trabajadores y el Mandatario aseguró que es un tema preocupante que requiere rescate."Acerca de las Afores va a haber momento pasando esta situación de inestabilidad económica, va a haber momento para revisar lo que se hizo en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros, las pensiones de los trabajadores y en efecto hay que buscar una solución porque si no se actúa los trabajadores, sobre todo los que se van a empezar a jubilar a partir del 2024, van a recibir menos de lo que ahorraron, eso es un tema preocupante, por ejemplo, eso requiere de un rescate", dijo en su conferencia mañanera."Tenemos que buscar una salida más adelante, va a empezar a afectar a partir de 2024 hacia adelante. Es la ley de 1997 y a partir de ahí se hacen las cuentas individuales, entonces hay que ver el tiempo de jubilación a partir de ahí", afirmó después el Presidente.REFORMA publicó este lunes que los recursos de pensión manejados en las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores) sufren las consecuencias del nuevo periodo de volatilidad en mercados financieros.Los fondos de pensiones pasan por minusvalías, lo que significa una reducción en el valor de los portafolios de inversión provocada por la caída en la rentabilidad de los instrumentos.Las últimas estadísticas de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) señalan que, de diciembre de 2019 al cierre de marzo, los recursos administrados por las Afores tuvieron una reducción de 82 mil millones de pesos, que equivalen a 2.1 por ciento.Las minusvalías se convierten en pérdidas para el trabajador que tiene sus recursos en las Afores si no se compensan con episodios de mayor rendimiento antes del retiro.El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, planteó que los padres de familia negocien con las escuelas particulares las colegiaturas de sus hijos.Cuestionado sobre si se debe pagar a las escuelas, el funcionario dijo que los alumnos reciben clases a distancia y los planteles educativos pagan a maestros."Hay que hacer consciencia por ambas partes", manifestó."Debe mediarse entre ambos y cuando no se puedan poner de acuerdo, estamos en Profeco para una conciliación virtual".