Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 26 de agosto

Cd. de México .-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Lamenta asesinato de mando militar



El Mandatario federal lamentó el asesinato del Coronel de Infantería y Comandante del Decimocuarto Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, Víctor Manuel Maldonado Celis, en Michoacán.



"Lamento mucho lo de la pérdida de la vida del Coronel en Michoacán como lamento mucho la pérdida de vida de soldados, marinos, que en cumplimiento de su deber pierden la vida. Mi pésame sincero, me produce tristeza cada vez que me informan sobre un hecho así como también, les digo porque nada humano me es ajeno, me da tristeza cuando pierde la vida cualquier ser humano, nosotros tenemos que buscar la paz y hacer a un lado la violencia y estamos trabajando todos los días con ese propósito, y ese es nuestro principal desafío, el garantizar la paz, la seguridad y estamos, repito, trabajando todos los días para eso".



"Mi abrazo fraterno, solidaridad y agradecerles por su lealtad sobre todo a México porque no es la lealtad sólo a las instituciones o al Presidente, lo más importante es la lealtad al pueblo de México", agregó.



'No hay problemas mayores', dice sobre educación



Afirmó que no hay "problemas mayores" para iniciar hoy el nuevo ciclo escolar y que cuentan con la participación de maestros del País.



"Entran millones de niños, de estudiantes, con la compañía de maestros, hoy es un día muy especial, porque padres de familia, maestros y sobre todo niños, estudiantes de todos los niveles escolares, inician este nuevo ciclo escolar".



"Todo normal, todo en calma, hay participación de maestros, no tenemos problemas mayores para que se lleve a cabo este proceso educativo tan importante que está a cargo mayoritariamente del Estado mexicano".



Arrancan clases con 96% de libros entregados



En el día de regreso a clases, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reportó que la entrega de libros va al 96 por ciento. Afirmó que la tardanza en algunos lugares no afectará al desempeño escolar.



"Al día de hoy se están entregando el 96 por ciento de todos los libros de texto gratuito".



"Los libros que están llegando días más tarde no están dentro de planes y programas de estas semanas, al desempeño escolar no le afecta".



El Secretario dijo que en algunos lugares los libros están llegando más tarde debido a que se imprimieron de manera especial, por ejemplo, los ejemplares de pasta dura.



Darán dólares confiscados a Parapanamericanos



Anunció que para la entrega de estímulos a la delegación mexicana que compite en los Parapanamericanos en Lima, Perú, usarán dinero incautado por la FGR a la delincuencia.



"Aprovecho para decir que se aplica lo mismo para los paralímpicos que nos están representando en Perú, que están teniendo un buen desempeño, ya se los dije cuando los despedimos, les dije que regresando tenían también su apoyo"."¿De dónde va a salir? Adelanto que la Fiscalía General de la República nos va a entregar dólares confiscados, incautados a la delincuencia (...) es una cantidad que nos va a alcanzar para ayudar a los paralímpicos y nos va a ayudar también para ayudar municipios marginados, en obras que son fundamentales, como caminos".Ante la acusación del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de que hay casos documentados de venta de menores dentro del DIF estatal en gestiones pasadas, el Presidente dijo que pedirá más información sobre esta denuncia."No tengo yo más información que la que se dio a conocer en los medios por esta declaración, él tendría que presentar elementos para conocer más"."No he hablado con él, sobre este tema no hemos podido hablar, pero sí estoy enterado por la denuncia que se hizo pública. Hoy voy a pedir de manera respetuosa, porque se trata de una autoridad soberana, que me permita conocer más sobre este tema".Luego que la Arquidiócesis Primada de México urgió al Gobierno federal a actuar como autoridad democrática y dejar de lado la "acción políticamente correcta", López Obrador reiteró que no usarán la fuerza para resolver problemas."No soy partidario de la Ley del Talión, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no creo en el ojo por ojo, diente por diente porque si a esas vamos nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos. No creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia, no creo que el mal deba enfrentarse con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego. La paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia, esas son las enseñanzas que vienen de lejos y son sabias lecciones"."Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores Gobiernos, no vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, no van a haber razias, no van a haber masacres, no se va a utilizar al Ejército ni a la Marina para reprimir al pueblo y, como se dice ahora, existe un nuevo paradigma en materia de seguridad pública".Dijo que espera que haya buenos resultados en el diálogo que mantiene la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, con mujeres que exigen parar la violencia de género."Claudia (Sheinbaum) está personalmente atendiendo este asunto, van bien en cuanto a que hay diálogo con grupos de mujeres preocupadas, con razón, por crímenes que se han llevado a cabo, crímenes lamentables de mujeres en la Ciudad de México y están actuando y yo espero que hayan buenos resultados".