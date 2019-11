Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 25 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO .-Estos son los temas que abordó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de este lunes.



Pide trabajo coordinado en acciones contra violencia a mujeres



El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno seguirá trabajando de manera coordinada para combatir la violencia contra las mujeres y pidió sumar esfuerzos.



Durante su conferencia matutina y con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Segob, Conavim, Inifed y la SSCP presentaron las acciones y campañas que aplica el Gobierno federal para su combate.



Entre ellas se encuentra la propuesta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de un Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres, con el que se garanticen las libertades.



En tanto, fue presentada una campaña nacional contra la violencia, liderada por el DIF; las acciones de la Puerta Violeta, para protección a las mujeres, y la campaña Alas por el Cambio, coordinada por la SSPC y la Secretaría del Bienestar.



'No permitiremos intervención extranjera'



El Mandatario federal afirmó que no se permitirá la intervención de ningún país extranjero, luego que el Canciller Marcelo Ebrard dijo que México no aceptaría que el Gobierno de Estados Unidos declare como terroristas a los cárteles mexicanos.



"No vamos a cambiar la estrategia que iniciamos y si, hay presiones, lo lamentable es que, un Gobierno como el de Estados Unidos, el Presidente Trump actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer la política de fuerza en nuestro País, sin embargo, en nuestro País hay algunos que estén demandando casi, casi una intervención, eso nunca jamás lo vamos a aceptar.



"Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia, de ningún país extranjero, es muy clara la Constitución, no somos vendepatria, no vamos a permitir ninguna amenaza o intervención del extranjero", señaló.

Afirma que México cumplió con T-MEC; pide ratificación

Al asegurar que México cumplió con los compromisos para un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el titular del Ejecutivo pidió al Congreso estadounidense que se ratifique el pacto.



"Nosotros hemos cumplido con todos los compromisos, hemos estado en comunicación con legisladores del Partido Republicano, con legisladores del Partido Demócrata, en este caso hemos llevado acuerdos y compromisos y los hemos cumplido todos, se acordó que iba a haber un presupuesto especial para que se aplicara la nueva ley laboral en el País y los legisladores de México aprobaron un presupuesto especial, como lo sugirieron los diputados del Partido Demócrata y dirigentes del movimiento laboral de Estados Unidos, cumplimos ese compromiso".



"Pedimos de manera respetuosa que no se mezcle la política electoral, las diferencias que se tienen en Estados Unidos con motivo de las elecciones con un asunto tan importante para la cooperación y el desarrollo de Canadá, de Estados Unidos y de México", dijo.



...Y mandará exhorto a Congresistas de EU



López Obrador informó que, de manera respetuosa, enviará un exhortó a los Congresistas estadounidenses para que no se posponga la aprobación del T-MEC y se avale.

"Vamos a enviar un comunicado a los congresistas en los mejores términos, no con ánimo injerencista, sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este tratado comercial, eso lo vamos a hacer esta semana, se va a presentar este documento, lo vamos a dirigir de manera particular a Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes)", sostuvo.



Descarta Fernández juicio de procedencia contra Madero



En tanto, durante la conferencia matutina, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, descartó la posibilidad de interponer una denuncia o solicitar un juicio de procedencia contra el legislador panista Gustavo Madero, quien se inconformó durante la toma de protesta de Rosario Piedra como titular de la CNDH.



"Soy la Presidenta del Senado y mi responsabilidad es llamar a la concordia y al equilibrio para sacar adelante los trabajos, por eso no presenté la denuncia y vamos a seguir trabajando, vamos a instalar un procedimiento que empieza el próximo miércoles en todas las formas contra las mujeres".



"Decidí no presentar la denuncia de juicio de procedencia (contra Madero) porque tenemos que priorizar el bien común, generaríamos muchas confrontaciones".