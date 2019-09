Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 23 de septiembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Descarta persecución contra 'Alito' Moreno



El Mandatario federal descartó que haya una persecución política contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito. López Obrador dijo que es un asunto que la FGR debe atender, porque fue presentada una denuncia contra el ex Gobernador de Campeche.



"Debe la Fiscalía atender la denuncia, tengo entendido que la presentó un dirigente del PRI que fue Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, entonces la Fiscalía, tiene que atender todas las denuncias que se presenten, de cualquier ciudadano, y esclarecer los hechos, hay que esperar a que la Fiscalía resuelva, no adelantarnos a los resultados y tener confianza en la Fiscalía, eso es importante".



Se le cuestionó si había persecución contra el priista.



"No, cada vez es más claro que nosotros no actuamos de manera perversa, nosotros no somos como los anteriores Gobiernos que usaban a la Procuraduría para perseguir a los opositores, para fabricarles delitos o para protegerlos a los presuntos delincuentes".



"Nosotros hemos dicho muchas veces que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, cero corrupción, cero impunidad".



Destaca a Salmerón y lamenta renuncia



Estimó que Pedro Salmerón es un "extraordinario intelectual" y lamentó su renuncia como titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), tras sus dichos sobre el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada.



"Lamento mucho que Pedro Salmerón haya presentado su renuncia por un texto que escribió sobre un acontecimiento lamentable que se presentó en Monterrey y que le costó la vida a Eugenio Garza Sada".



"(Salmerón) es uno de los mejores historiadores de México... pero más que eso, es un investigador muy acucioso, profesional, ha hecho la mejor investigación que se conozca sobre la División del Norte, un trabajo excepcional".



Dijo que respeta a Salmerón y lamentó la polémica que se generó por una publicación donde el historiador llamó "comando de jóvenes valientes" a quienes asesinaron a Garza Sada en 1973.



Reconoció que se ha tenido que autolimitar por las circunstancias, para avanzar sin violencia y agresiones hacia una "transformación profunda".



"Me he tenido que autolimitar mucho, no saben cuánto, pero tenemos que hacerlo, porque así lo requieren las circunstancias y porque vamos bien, se va avanzando sin confrontación, sin desgastes, desde luego, sin agresiones mayores, sin violencia y se está llevando a cabo una transformación profunda".



-¿Fue desafortunado, no fue correcto?, se le preguntó.



"Es que es un investigador, es historiador, es como la libertad de cátedra, no se le puede estar diciendo a un escritor, no puede haber censura".



"Sin embargo, consideró que no fue adecuada la expresión, una palabra 'jóvenes valientes', sí, y el también hacer un razonamiento sobre eso, o sea, pero lo mejor es no confrontar".



Cuestiona al Financial Times



Cuestionó al periódico Financial Times, que publicó que el presupuesto en México no es suficiente, y consideró que debería disculparse.



"Hoy vi en un periódico de estos muy famosos, el Financial Times de que el presupuesto no es suficiente y que hace falta más inversión para infraestructura y es parte de lo mismo, yo siento que el presupuesto es suficiente porque garantiza el bienestar de la mayoría de la gente, de los ciudadanos, dice este periódico que no se considera lo de los contratos de Pemex, pues claro que no, cómo vamos a seguir con esa política si nos engañaron, ese periódico debería de ofrecer disculpas, ese Financial Times, porque era de los que publicaba que la reforma energética significaba la panacea, que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios y nos dejaron el Gobierno con menos de un millón 700 mil barriles y en vez de decir nos equivocamos, quiere más engaño, quiere más mentiras, por eso no hay que dejarse apantallar por esa prensa, es mejor el REFORMA".



Pide a Servidores de Nación no meterse en Morena



Si alguno de los Servidores de la Nación, órgano fundamental de la estrategia de Bienestar del Gobierno, utiliza recursos para apoyar a algún partido será denunciado, dijo López Obrador.



"Que si actúan de manera facciosa y participan utilizando recursos o dedicando el tiempo de trabajo en el Gobierno para favorecer a candidatos o partidos están cometiendo un delito y recuerdo, aprovecho para recordar, que los delitos electorales son delitos graves y que existe una Fiscalía Electoral que atiende estos asuntos, de modo que si hay elementos, hay pruebas, que se presenten todas las denuncias a la Fiscalía Electoral".



Afirma que subió a 50% capacidad en refinerías



Reportó que la capacidad de producción en las refinerías del País subió del 38 al 50 por ciento.



"Ya les puedo dar como noticia buena que pasamos del 38% de capacidad productiva en refinerías al 50%, ese es un buen dato, del 38 al 50% de capacidad instalada en refinerías, estamos produciendo más gasolinas en todas, en las seis".



Alistan plan de contratación de médicos



Informó que en una semana presentará el plan para la contratación de personal médico para el sector público del País.



"Es un tema que estamos atendiendo, en poco tiempo, en una semana, vamos a presentar el plan que tenemos para la contratación de médicos, enfermeras y especialistas".



El Mandatario reconoció que hay vacantes, lo cual comprobó en su gira que realizó el fin de semana por hospitales del IMSS Bienestar en Yucatán y Campeche.



"En el caso de Yucatán, de cuatro visitados, del IMSS Bienestar, tres no tienen pediatra, imagínense".



"Y son hospitales que atienden en un porcentaje considerable a mujeres con embarazos, son hospitales en donde nacen, mínimo, dos niños diarios, hay hospitales donde nacen hasta cinco o seis diarios, mínimo dos, y que no haya pediatra, y estamos hablando del mejor servicio, porque con relación al Sector Salud está mejor el IMSS Bienestar y el que está todavía en peores condiciones es el ISSSTE".



'No tengo presión de medios'



Afirmó que no tiene presión de medios de comunicación ni de ninguna empresa del ramo.



"Yo no tengo presión de medios de comunicación, no tengo presión de empresas, a veces hay cuestionamientos a los que hace el Gobierno, pero esto como lo he dicho en otras ocasiones, es normal en una democracia".



"Lo importante es no mezclar el poder económico con el poder político, es como no mezclar la delincuencia con la autoridad porque ese es también otro vicio que había".



Sobre emergencia climática..



Cuestionado sobre si se debe declarar una emergencia climática, el Presidente dijo que se deben llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente.



"Más que declarar emergencia climática, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando".