Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 23 de marzo

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Descarta rescate a IP; sólo subsidio a pobres



Ante el impacto económico del Covid-19, el Presidente afirmó que su Gobierno se centrará en el apoyo a los sectores más desfavorecidos y no en rescates a la Iniciativa Privada.



El Mandatario fue cuestionado en su conferencia de prensa sobre las medidas que se planean implementar para fortalecer la economía popular ante la pandemia del coronavirus.



"En cuanto a los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las tandas para el Bienestar, y vamos a aumentarlas, para que le llegue a más gente, es parte del plan de recuperación, primero los más necesitados", aseguró.



"Yo creo que esto lo comparten todos los mexicanos, ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que le daban a los bancos, a las grandes empresas, no, que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos, otros mecanismos que se usaban antes, si tenemos que rescatar ¿A quién tenemos que rescatar? A los pobres, por el bien de todos, primero los pobres".



López Obrador comentó que ya comenzó el reparto de las pensiones que se adelantaron a los adultos mayores ante la llegada de la pandemia.



"Ya estamos enviando por anticipado el apoyo a los adultos mayores, ya la dispersión en bancos comienza hoy, eso nos lleva poco tiempo, pero no todos pueden recibir sus apoyos a través de los bancos, por ese atraso que tenemos de que no hay sucursales bancarias en todo el País, tenemos que entregar con operativos que se organizan pueblo por pueblo, en regiones, también ya comenzó este operativo", aseveró.



La Guardia Nacional, dijo, está ayudando en esta tarea para que a más tardar en una semana, en 10 días, se tenga cubierto ese adelanto de apoyos.



Vota 76.1% contra cervecera; para Conagua permiso



La Secretaría de Gobernación informó que, en la consulta del fin de semana, el 76.1 por ciento votó por no terminar la construcción de la cervecera Constellation Brands en Baja California.



Indicó que Conagua frenará los permisos para la operación de la planta, y que con la empresa buscarán las opciones para subsanar los daños.



"Conagua ya no dará los permisos correspondientes pendientes para la operación de la planta y el Gobierno se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar los daños", dijo Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación.



Para la consulta, que se realizó los días 21 y 22 de marzo, precisó, se instalaron 27 mesas de votación en Mexicali.



De acuerdo con las cifras presentadas en la conferencia matutina, el sábado 21, 5 mil 108 personas (29.9%) se pronunciaron a favor de terminar la obra y 11 mil 832 (69.2%) en contra.



El domingo 22, 3 mil 439 personas (17.5%) votaron a favor y 16 mil 141 (82%) en contra de la cervecera, para un total de 36 mil 781 sufragios en la consulta.



Planteará poner cervecera en otro lado



Dijo que hablará con los dueños de la cervecera Constellation Brands y les planteará que tengan facilidades para poner su planta en otro sitio donde haya agua.



"Yo voy a hablar con los, si es necesario, con los dueños de la empresa para darles mi punto de vista, claro que nos importa la inversión, no estamos en contra de la inversión extranjera, mucho menos en contra de la cancelación de empleos, pero también tenemos que tomar en cuenta la opinión de la gente y tenemos que tomar en cuenta los recursos naturales.



"No es crecer por crecer, es crecer con bienestar y respeto al medio ambiente, es la herencia que vamos a dejar a la futuras generaciones", afirmó en su conferencia mañanera.



El Mandatario dijo que el deseo de su Gobierno es ayudar, pues, por lo general, las empresas tienen dimensión social y cívica.



"Por lo general estas empresas tienen una dimensión social, cívica, también de respeto al medio ambiente y van a entender, vamos a buscar la forma de que tengan facilidades, si así lo desean de poder poner su planta en otros sitios, en regiones en donde haya agua, y hablar con ellos para ayudarlos en todo, ayudarlos, ese es nuestro deseo", señaló.López Obrador confió en que los empresarios, entre ellos el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, entiendan que se escuchó a la gente, luego que en la consulta ganó el revés a la construcción de la cervecera en Mexicali."Explicarles que hay que respetar la decisión de la gente, yo creo que ellos van a entender", agregó."Es bastante la participación, y tenemos que escuchar a la gente y gobernar con el mandato popular".Tras informar que la cifra de incidencia va a la baja, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que el feminicidio es un tema en el que las autoridades deben aplicarse.En un informe en la conferencia mañanera en Palacio Nacional que presentó el funcionario, se precisa que en enero de este año la cifra de este delito es 8 por ciento menor respecto a la registrada en diciembre de 2018, cuando inició la actual Administración."En el feminicidio esta es la tendencia histórica (al alza), aquí hay un tema en donde debemos aplicarnos, pero aún así aquí recibimos la responsabilidad, vean ustedes en qué niveles se encontraba el feminicidio", aseveró."No podemos sentirnos obviamente satisfechos con esta cifra, tenemos que aplicarnos, pero nos indica que el resultado va a la baja y la cifra es inferior en ocho por ciento respecto a diciembre de 2018".Por estado, dijo, el Estado de México está a la cabeza en la incidencia de feminicidios.De acuerdo con una gráfica presentada, se tiene una media por entidad federativa de 1.6 casos.Al Estado de México, con 21 feminicidios, según el acumulado enero-febrero de este año, le siguen Veracruz y Puebla, con 17 cada uno; Nuevo León con 15 y la Ciudad de México, Baja California y Sinaloa con ocho cada uno.El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, afirmó que hay una "baja marginal" en la cifra de homicidios dolosos en el País a partir de diciembre de 2018, cuando inició la actual Administración."Dato relevante: se ha logrado romper la tendencia histórica, ratificamos lo que hemos dicho, hay un punto de inflexión a partir de diciembre. Tiene un comportamiento errático, pero vale destacar el mes de 2019, diciembre, enero y febrero."Tenemos ya tres meses con una baja sostenida, así sea de manera marginal, no podemos sentirnos satisfechos con estos resultados, pero permiten ratificar que la estrategia es correcta", señaló en conferencia matutina.De acuerdo con la presentación, el homicidio doloso bajó 4.36 por ciento en febrero de 2020, cuando se registraron 2 mil 817 casos, respecto a diciembre de 2018, con 2 mil 892.En tanto, se redujo en 1.88 por ciento frente a enero de este año, mes que registró 2 mil 864 homicidios.