Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 22 de julio

Cd. de México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Planteó Ebrard a Pompeo baja de 36% en cruces



En los últimos 45 días, el Gobierno de México redujo en 36.2 por ciento el flujo de personas que cruzaron la frontera de Estados Unidos atravesando por México. El Canciller Marcelo Ebrard dio a conocer esta cifra que ayer presentó al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una reunión privada que tuvieron en la sede de la Cancillería mexicana.



"La estrategia que implementamos en los últimos 45 días, que fue el despliegue de la Guardia Nacional y que se cumplan las leyes migratorias, ha llevado a que tengamos una disminución del flujo migratorio en 36.2 por ciento".



El 7 de junio, el número de personas que habían llegado a Estados Unidos eran 3 mil 980 por día; y el 13 de julio, 2 mil 652 personas por día.



Crece 122% tráfico de armas de asalto



El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la Sedena y la FGR reportaron un incremento en el número de armas registradas en México, entre ellas, un 122% en armas de asalto.



"Nos reporta la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República que hay un incremento en el número de armas que se han registrado en México en diferentes hechos delictivos, armas pequeñas, 9 por ciento; rifles, 9 por ciento, rifles automáticos, 63 por ciento y armas de asalto, 122 por ciento".



"Pedimos corresponsabilidad y que ellos puedan actuar en esos puntos fronterizos que paso a señalar: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.



"El Secretario de Estado me manifestó su interés en contribuir por parte del Gobierno de Estados Unidos a esto, de suerte que la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, cada cual de acuerdo a sus competencias, pasarán en los próximos días junto con las autoridades norteamericanas a organizar estos operativos", comentó el Canciller.



Los cinco puntos fronterizos, específicamente en San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros, son estratégicos para frenar este tipo de trasiego vinculado a los índices de seguridad en México.



Ebrard dijo que las estaciones migratorias son impresentables, y para ello se ordenó al INM presentar un modelo de estaciones. Para mejorar las estaciones se pondrán a disposición del INM 60 millones de pesos del Fondo Yucatán.Reveló que tienen informes de que migrantes son traficados en tráileres que simulan ser de Soriana y afirmó que esa empresa ya presentó una denuncia."A lo mejor voy a cometer una indiscreción pero el informe que nos dieron hoy es que se detuvo una caja más de la misma empresa con letreros de la tienda Soriana con alrededor de 150 migrantes, aparentemente era mercancía para Soriana, ya la misma empresa presentó denuncia porque era una simulación, un camuflaje para trasladar a migrantes y la preocupación mayor es que vaya a haber una desgracia que es lo que no queremos para nada".El Canciller Ebrard dijo que hay diferentes estimaciones sobre los recursos que tenía el Chapo Guzmán, por lo que se necesita tener un grupo de trabajo entre México y EU para definir el monto."Sería bueno tener un grupo de trabajo formal de naturaleza binacional que rinda cuentas de qué avance se tiene sobre ese punto en particular"."Hay información sobre activos en el sistema financiero o en otras áreas que Estados Unidos tendría que compartir con México, y nosotros también tendríamos que compartir información respecto a México".El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya durmió anoche en Palacio Nacional en un departamento y que la parte histórica del recinto quedará libre. Afirmó que usará un despacho y un área que estaba destinada para el Estado Mayor Presidencial, que actualmente ya no existe."Ya dormí anoche aquí. Voy a estar alternando porque pues no es lo mismo, la casa de uno es mejor", afirmó en su conferencia mañanera.Criticó la publicación de un artículo en REFORMA en que se dijo que por su historia, construcción, muebles y piezas de arte, el Palacio Nacional es monumental."La familia, Beatriz y Jesús que por cierto sacaron un reportaje los del REFORMA, no un reportaje, una nota, diciendo que voy a tener todo el Palacio y los salones del Palacio, el salón azul, el salón rosa, el salón de embajadores, el salón principal, no es así, es una exageración del periódico, como se dice coloquialmente eso sí calienta, porque la verdad que es el departamento que construyó, que adaptó Felipe Calderón, mantuvo Enrique Peña Nieto una parte muy limitada. Todos los salones, toda la parte histórica queda libre completamente, inclusive va a desalojarse una parte que se usaba, nada más va a quedar el despacho y la atención en Palacio para los asuntos que tratamos, se va a hacer en el área en que estaba el Estado Mayor Presidencial, que es un área en términos ecológicos, de medio ambiente, ya impactada, es decir, no es esto sino un área moderna, pero todo lo antiguo se conserva y es un departamento"."Como se llevan fuerte los del REFORMA les diría que no estoy acomplejado. Cuando ellos hicieron su edificio, ¿Conocen el edificio del REFORMA? Es un palacio, es un palacio y yo diría, pero esto con todo respeto, de mal gusto porque también los fifís no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura".Luego que un grupo de encapuchados advirtió en un video la posible fuga de Rubén Oseguera González "El Menchito" y de Abigael González Valencia "El Cuini", el Presidente dijo que eso busca desacreditar al Gobierno y que esas cosas también las hacen los delincuentes de cuello blanco."Lo de Alfonso Durazo, un video, le tengo a Alfonso Durazo toda la confianza, para ser claros ¿Por qué estos videos? Porque quieren desacreditar al Gobierno, no hay que echarle la culpa a la ligera a las bandas de la delincuencia, también la delincuencia de cuello blanco hace estas cosas eh".Previó que para el 1 de diciembre, cuando cumple un año de Gobierno, pueda tener ya listo su libro 'la economía moral', en el que hará una evaluación sobre el nuevo proyecto de México."Estoy ya escribiendo un libro donde voy a dar respuesta a todas las interrogantes y a definir el nuevo modelo, como dirían los tecnócratas, el nuevo paradigma, se va a llamar el libro, así con música y alegría, 'la economía moral', yo espero que esté para el día primero de diciembre, al cumplir un año, para tener las experiencias, resultados y hacer una evaluación sobre el nuevo modelo".Profeco informó que dos gasolineras serán denunciadas ante la FGR y la CRE para que pierdan su concesión por no dejarse verificar por segunda vez.Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría, detalló en conferencia que las estaciones son Servicio Santa María y Gasolineras Rahel, ambas en Tlaxcala.El operativo de verificación en 377 estaciones se realizó por las quejas presentadas por usuarios en la aplicación móvil "Litro x Litro".Del operativo de verificación por segunda ocasión, seis estaciones no daban litros de a litro y 16 bombas y mangueras fueron inmovilizadas por irregularidades.La Profeco también analiza que ayuntamientos donde hay sólo una opción para comprar gasolina puedan tener estaciones de servicio para ayudar a la competencia.Indicó que hay gasolineras en el País que cobran más de lo que deberían, pero están dentro del margen y por ello no pueden ser sancionadas por las autoridades.Dijo que eso ocurre porque los competidores se ponen de acuerdo o porque en muchos municipios no hay opciones."Nos estamos comunicando para analizar la posibilidad de que el municipio pueda adquirir un permiso para tener su propia estación de servicio."Eso coadyuvaría que hubiera competencia", expuso.