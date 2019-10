Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 21 de octubre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Plantea sanciones por condonar a narco



Planteó sancionar a funcionarios del SAT que autorizaron la cancelación de un adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa de Juan Manuel "El Mono" Muñoz, operador financiero de Los Zetas.



"Habría que revisarlo, vamos a informar sobre esto. Cuando tomamos la decisión de que se cancelan las condonaciones fue hace dos meses, aproximadamente, y ya había, ya se habían llevado a cabo cancelaciones, perdón, condonaciones, porque era la inercia, era lo que hacía Hacienda o el SAT, estaba permitido legalmente".



"Hasta que nos dimos cuenta y di la orden de que quedaban canceladas las condonaciones, entonces puede ser que se trate de condonaciones de diciembre a julio".



-Son agosto y octubre, se le cuestionó.



"No creo, si es así, estarían cometiendo un ilícito, es decir, sería una infracción grave del servidor público que las autorizó y si fuese así que hay una condonación, por ejemplo, de octubre, después del decreto, se tendría que ir, tendría que haber renuncias, eso sin duda, el que lo hizo y se pondría a consideración de la autoridad competente".



REFORMA publicó este lunes que la actual Administración federal canceló un adeudo fiscal a una empresa propiedad de Juan Manuel "El Mono" Muñoz, quien se declaró culpable ante una Corte Federal de Texas de lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína.



Ofrece comparecer por Culiacán



Afirmó que está dispuesto a comparecer por la denuncia que interpuso el PAN sobre la decisión del Gobierno federal de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo", en el operativo fallido en Culiacán.



"Estoy dispuesto a comparecer, porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al País en un cementerio".



"Sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, si lo solicita la autoridad competente, para exponer mis razones del porqué no a la violencia".



"El jueves por la tarde se mostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar el porqué se actúa de esta manera, de esta forma".



"(Los delincuentes) se quedarán aislados como los políticos corruptos, así también hay que ir aislando a la llamada delincuencia organizada, que no sea motivo de prestigio pertenecer a una banda de delincuentes, pero esto es un proceso, lleva tiempo".



"Si existe la orden de presentación, desde luego, y una orden de extradición, siempre y cuando no se ponga en riesgo a la población, que se cuide la vida de las personas".



Descarta AMLO renuncias en Gabinete



Descartó posibles renuncias en su Gabinete, luego del fallido operativo de la semana pasada en Culiacán, Sinaloa.



"Eso (las renuncias) es lo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores, en vez de actuar con responsabilidad, porque estaba de por medio la vida de la gente, azuzaron, hasta ex Presidentes gritando, pidiendo, mano dura, violencia, que respondiéramos así, con violencia, para, como lo hacían ellos, mostrar trofeos que no resolvían para nada el problema de fondo, que es el de garantizar la paz y la tranquilidad".



Cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario calificó "fuera de lo normal" la reacción que hubo por las decisiones tomadas en Sinaloa, que derivaron en la liberación de un hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.



"Fue una tarde noche muy difícil, de crisis, el jueves, a partir de las tres de la tarde, ya para la noche ya tenía yo la información de que había pasado lo peor, lo difícil, y ya se empezó a normalizar la situación en Culiacán, se vuelve a la normalidad, que era lo que nos importaba, pero hubo en este tiempo una campaña hasta irracional en medios de nuestros adversarios, algo fuera de lo normal".

"Pensaron que era el momento de afectarnos políticamente, yo siempre creo mucho en la sabiduría de la gente y sé que la mayoría de los mexicanos aprobó la decisión del Gobierno".Cuestionado sobre si lo de Culiacán fue un "cuatro" que le hicieron al Gobierno, López Obrador dijo que si fue eso, les hicieron lo que el viento a Juárez."Si fue esa la intención, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, nos hicieron lo que el viento a Juárez".El Gobierno federal informó que se requieren 11 mil 651 millones de pesos para concluir 236 hospitales abandonados que recibió al iniciar su administración.En conferencia de prensa, el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Aguilar Ferrer, informó de este pendiente como parte del Plan Nacional de Infraesctructura que presentó este lunes en Palacio Nacional."Recibimos 317 obras inconclusas, dada la necesidad que tiene el País hemos trabajado en 81 obras, ya concluidas, de las cuales el señor Presidente 20 hospitales y 61 centros de salud", detalló."Faltan 236 establecimientos de salud que fueron abandonados, y para poner en funcionamiento estos 236 establecimientos de salud se requieren 11 mil 651 millones, es decir para concluir la infraestructura y el equipo".El funcionario dijo que dentro del plan, tienen consideradas sustituciones, ampliación, construcción, mantenimiento y conservación de centros de salud, hospitales de segundo nivel y hospitales de alta especialidad, para lo cual se requerirán 34 mil 254 millones 367 mil 879 pesos.El Plan Nacional de Salud, afirmó el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, contempla más de 40 mil millones de pesos para aplicar en los próximos tres años, con los cuales, el Insabi buscará ampliar, construir, dar mantenimiento áreas de quirófano, urgencias y consulta de las clínicas y hospitales con los que operará.La principal propuesta del Gobierno en materia de salud es la creación del Insabi e implementar el programa de medicamentos gratuitos para población sin seguridad social.En su presentación, Aguilar Ferrer aseguró que no se permitirá el desabasto de medicamentos ni la falta de personal médico ni especialistas.También detalló las labores del organismo público descentralizado, que tendrá cuatro coordinaciones y como principal función la atención primaria de la salud, con acceso gratuito y sin restricción de padecimientos.La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reconoció como "Aliados del Consumidor" por ofrecer los precios más bajos en la venta de combustibles en el País a las marcas Orsan y Lagas, y a gasolineros de Sinaloa y Tabasco.Con la presentación de una figura animada, que se llamará Profe Co, la cual pondrá "palomita" o "tache" a las gasolineras, la Profeco entregó lonas de reconocimiento a tres estaciones en Los Mochis, Sinaloa, y a una de Grupo Divala, en Centro, Tabasco.En cambio, la categoría de "Indiferentes al Consumidor" fue atribuida a la marca Chevron, y a las estaciones de Grupo Seca, en Guanajuato, y Orsan del Norte, en San Pedro, NL, por mantener los precios más caros.En la presentación del "Quién es quién" en los combustibles, durante la conferencia del Presidente López Obrador, Ricardo Sheffield, titular de Profeco, agregó que, en el periodo del 10 al 16 de octubre, se registraron 366 denuncias contras estaciones y tres no permitieron la verificación en Puebla y Guanajuato.