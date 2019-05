Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Plantea operar planta 'chatarra' de fertilizantes



El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que piensan que lo mejor es operar la planta 'chatarra' de fertilizantes, pues en ella se invirtió dinero público.



"Estamos hablando de una inversión de 800 millones de dólares, hay testimonios de que la planta estaba inservible, que hubo un sobreprecio y luego se autorizó un crédito para rehabilitarla, de 300 millones de dólares más, estamos hablando de 20 mil millones de pesos".



"Al recibir, tenemos que decidir qué se hace, además es un asunto para resolver porque no tenemos materia prima para producir el fertilizante, la urea, tenemos que decidir si se compra el gas para operar la planta o se vende la planta, estamos en eso, pensamos que lo mejor es operarla, si ya se invirtió todo ese dinero que es dinero público, pero no se podía dar vuelta a la hoja sin presentar las denuncias, le va a corresponder a la Fiscalía General de la República".



Desplegarán Guardia en Michoacán



Luego que un comando del Cártel de Jalisco Nueva Generación tomó control de las calles de Zamora, Michoacán, a bordo de decenas de camionetas rotuladas con sus iniciales, el Presidente dijo que la Guardia se desplegará en zonas con mayor necesidad de la entidad.



"Se está haciendo acopio de elementos, es un proceso, pero vamos hacia allá y eso no quiere decir que descuidemos a la gente, se está trabajando en esta materia".



Designa a titular de Semarnat



López Obrador nombró a Víctor Manuel Toledo como Secretario de Medio Ambiente en sustitución de Josefa González-Blanco, quien presentó su renuncia el sábado pasado. La ex titular dejó el cargo tras conocerse que pidió que un vuelo de la Ciudad de México con rumbo a Mexicali, que estaba a punto de despegar, esperara por ella.



De acuerdo con datos del Gobierno, Víctor Toledo es Doctor en ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador de la misma desde hace cinco décadas. En 2011, fundó y coordinó una nueva Red Temática del Conacyt sobre Patrimonio Biocultural, que reúne a más de 120 investigadores de 40 instituciones del País.



...Y al de Aduanas



El Mandatario federal designó al senador por Veracruz, Ricardo Ahued, como director de Aduanas. Esto luego de que su ex director, Ricardo Peralta, pasó a la subsecretaria de Gobernación de la Segob para ocupar la vacante que dejó Zoé Robledo, actual titular del IMSS. Peralta Saucedo fue acusado por su jefa en el SAT de irregularidades en su trabajo al frente de Aduanas.



"Se trata de dos buenos ciudadanos, buenos servidores públicos, profesionales, gente honesta, ese es principal distintivo de los dos, no sólo la experiencia, el profesionalismo, sino la honestidad, porque eso es lo que más se necesita en el servicio público, honestidad".



Denuncian que farmacéuticas no han querido abastecer



El Gobierno denunció que ante la nueva estrategia respecto a la compra de medicamentos han habido chantajes e incluso hay estados, como Tabasco, en donde la industria farmacéutica no ha querido abastecer medicamentos a pesar de que se cuenta con el presupuesto.



"(Con la compra de antirretrovirales) quisieron chantajearnos y especialistas nos dieron opciones para resolver el problema y se avanzó. Es algo parecido a lo que sucedió cuando decidimos acabar con el huachicol. Los que sacaban provecho de este negocio quisieron jugar a las vencidas y hubo hasta sabotaje; quisieron dejarnos sin abasto de combustible", indicó López Obrador.



"Si hace falta, se va Marcelo, con el Secretario de Hacienda y de Salud, a comprar los medicamentos, para todos, para todos, y que quede claro, este es un Gobierno humanista, nosotros no vamos a dejar sin medicamentos a los enfermos, esto tiene que ver con la perversidad de quienes quisieran mantener este régimen, es la hipocresía de cuando decían: y los niños... discurso falso, hipócrita".



Presumen sobreprecio en subasta



La Administración federal celebró el resultado de la subasta de vehículos realizada en Los Pinos, de la que se destacó el sobreprecio que alcanzaron algunas unidades, de hasta 69 por ciento.



"Nos fue muy bien, quiero agradecer mucho a los participantes, porque no sólo van a comprar lo que se ofrece", dijo López Obrador.



"Nos dio mucho gusto que en la participación de ayer, en la subasta, se habló de que querían comprar los carros, porque al mismo tiempo querían ayudar a las comunidades más pobres".



Presente en la conferencia, Ricardo Rodríguez, titular del SAE y del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, se dijo satisfecho con el resultado de la subasta, que calificó de histórica.



"De los 82 lotes, se lograron vender 65, quedando desiertos 17. Fue una subasta inédita, histórica, no nada más por el simbolismo del lugar donde se realizó, sino también por la participación de la ciudadanía".



El funcionario presentó un informe de los precios de venta, en el que destacan los autos deportivos de lujo y, por incremento en el precio, los Volkswagen, cuyo valor se incrementó, en algunos casos, hasta por arriba del 900 por ciento.



Un vehículo Lamborghini Murciélago, con un precio de salida de un millón 472 mil pesos, se vendió en un millón 775 mil, a un sobreprecio de 21 por ciento.



Un Volkswagen Sedán 2004 "vochito", salió a la venta en 30 mil pesos y alcanzó los 325 mil, un sobreprecio de 983 por ciento.



Una camioneta Ford Shelby se ofreció en 1 millón 216 mil pesos y se compró en 1 millón 900 mil, lo que da un sobreprecio de 56 por ciento.



Un Corvette 2016 salió con un costo de venta de 618 mil pesos y se vendió en 905 mil, a un sobreprecio de 48 por ciento.



Otro Corvette, modelo 2015, tuvo un precio inicial 347 mil y se vendió en 760 mil, un sobreprecio de 89 por ciento.



Atribuye a Krauze frase del 'hampa del periodismo'



El Presidente atribuyó al historiador Enrique Krauze la frase que utilizó él la semana pasada del "hampa del periodismo".



En la conferencia de este lunes, el Mandatario federal reconoció que fue fuerte el usar esa frase.



"Sí fue fuerte pero siempre ha existido el hampa del periodismo, esa es la verdad. ¿Saben quién acuñó esa frase, algo parecido? No me equivoco, creo que fue él, Enrique Krauze, ahora sí, a buscarle", dijo y terminó riéndose.



El jueves 23 de mayo, en su conferencia mañanera, López Obrador achacó al "hampa del periodismo" la versión de que existen problemas en diversos rubros, como el de Salud.



Piden ayuda a Merkel por Pasta de Conchos



El Mandatario federal pidió a Alemania el envío de expertos para la búsqueda de los restos de los mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos en 2006.



"Establecimos comunicación con la Canciller (Ángela Merkel), hablé con ella por teléfono, la semana pasada, hablamos sobre cooperación económica y le pedimos, de manera especial, que nos ayudara con expertos en la búsqueda de mineros en Pasta de Conchos".



"Ellos tienen minas de carbón, Marcelo (Ebrard) fue a eso, con la Secretaria del Trabajo (María Luisa Alcaide)".



Afirma que no necesitan apoyos financieros de FMI



Cuestionado sobre la reunión que tendrá con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que no necesitan apoyos financieros.



"Voy a escuchar y le voy a explicar cuál es la nueva política económica en el País. Ella es bien recibida, sin que tengamos ningún problema con este organismo financiero internacional, afortunadamente no requerimos del apoyo del FMI"



"No hay que decir de esta agua no he de beber, porque no sabemos, pero afortunadamente no necesitamos de apoyos financieros".