Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 20 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Ríe, defiende rifa y hace cuento de avión



Respondió con carcajadas a las burlas que generó su oferta de rifar el avión presidencial, defendió la posibilidad de realizar el sorteo y hasta narró un "cuento" sobre la cuestionada historia de la adquisición.



"Vamos a seguir aclarando, porque los conservadores están molestísimos, dicen que es una ocurrencia y no, es reparar un daño, si hasta deberían estar agradecidos porque causaron un grave daño y nosotros estamos buscando una solución, una salida".



"¿Quién los mandó a comprar ese avión, en qué cabeza cabe comprar un avión lujosísimo? No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre, sólo una mentalidad faraónica lleva a esta actitud, a esa conducta".



Al hablar sobre el "estacionamiento" del avión presidencial, el Jefe del Ejecutivo se carcajeó por los memes y los calificó de "geniales".



El Mandatario refirió las cinco alternativas para comercializar el TP-01: venderlo a un comprador; ofrecerlo una sociedad de 12 accionistas o empresarios mexicanos; rentarlo y que la Fuerza Aérea lo opere; ofrecerlo al Gobierno de Estados Unidos o rifarlo mediante 6 millones de números.



"Ya se ofreció al Gobierno de Estados Unidos y en esta semana van a respondernos. Aquí, como en el caso de los empresarios, lo que estamos haciendo es que el compromiso se va a usar para la compra de equipos médicos destinados a los hospitales públicos".



"La rifa porque sería una oportunidad para un mexicano, un trabajador, una gente del pueblo, porque podrían adquirir un billete, un cachito de 500 pesos, 6 millones de números, con esto se obtendrían 3 mil millones de pesos, el avión vale 2 mil 500 millones de pesos y los otros 500 serían para dejarle, al que se beneficie, al que gane, 2 o 3 años de servicio garantizado".



Y el cuento...



"Los que vayan a hacer un cortometraje o que vayan a hacer una novela, porque da por el surrealismo, que tomen en cuenta que esta historia no comienza ahora que estamos vendiendo el avión, sino que: 'érase una vez un Gobierno faraónico en el que sus monarcas se trasladaban en aviones de lujo y uno de ellos, por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese entonces en el mundo, que no lo tenía ni Obama, ja, ja, ja, ja".



Luego que el viernes dijera que la rifa del avión presidencial no es factible, ahora ante el Presidente López Obrador en la mañanera, el titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que compraría dos boletos."Yo no escuché la mañanera porque iba yo en camino al aeropuerto a acompañar al Presidente a un viaje a Oaxaca"."Cuando llegué a Oaxaca me preguntaron qué opina usted de la rifa del avión presidencial, y yo que no conocía el tema dije no es rifa, es una subasta que era la información que tenía hasta el momento"."Me dijo no pues el Presidente dijo que hay diferentes opciones y una es esta. Ah, no lo había oído pero bueno, sí creo que hay otras opciones. Ahora, si me pregunta usted cuál es lo que ya le dije al señor Presidente, que compro dos boletos".El viernes, Jiménez Espriú consideró inviable la propuesta del Presidente de rifar el avión presidencial.-¿Es factible?, se le preguntó al arribar a Oaxaca, donde acompañará en su gira al Mandatario federal."No, no creo", contestó.Indagan posible sabotaje a PemexTras confirmar que aumentó el número de tomas clandestinas para robar gas, el Mandatario federal advirtió que analizan el fenómeno como un posible sabotaje contra Petróleos Mexicanos (Pemex)."Estamos analizando el fenómeno. Vamos a pedir al director de Pemex (Octavio Romero) que nos dé un informe la semana próxima", dijo, luego de aclarar que si bien las tomas han aumentado, no así el volumen de combustible robado".Cuestionado en su conferencia mañanera sobre el tema, el Mandatario sostuvo que se roba a instalaciones de Pemex para detener la producción."(En plataformas) sucede lo mismo con el equipo, se roban bombas que aparentemente cuestan muy poco, que pueden costar en el mercado negro 5 mil o 6 mil pesos, pero llegan en lanchas, se roban las bombas y paran la producción, detienen la extracción de crudo, todo esto lo es".-¿Sabotaje?, se le planteó."Puede ser", respondió."El propósito era acabar con Pemex y la CFE y entregar todo el mercado de las gasolinas, el diesel, el gas, la energía eléctrica a particulares, ese era el plan. Por eso dejaron que se cayera la producción en Pemex".Al respecto, López Obrador explicó que se tienen dos hipótesis: una que los tecnócratas son muy ineficientes, mucho más de lo imaginado."Están en parvulito, son de parvulito, porque no es posible que en tiempos en el que ellos manejaron Pemex se cayera tanto la producción, año con año se perdía la producción, al grado de que se llegó a importar petróleo crudo en el 2018, es la explicación, yo diría la más benévola"."Lo otro es de que fue un acción deliberada, de destrucción (...) es cosa de ver lo que nos dejaron en la producción petrolera. Lo mismo sucedió con la distribución, dieron concesiones al por mayor"."Sí hay competencia, pero tampoco podemos culpar a los competidores de estos actos, necesitamos ver de qué se trata".Afirmó que no recibirá a la marcha que encabezarán Javier Sicilia y miembros de la familia LeBarón desde Morelos, ya que no le gusta ese tipo de manejo propagandístico.Cuestionado sobre la movilización que partirá el próximo 23 de enero para llegar a Palacio Nacional, López Obrador dijo que los activistas serán recibidos por el Gabinete de Seguridad."Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad y se les va a dar toda la atención, se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento para que no sean molestados, están ejerciendo sus libertades".El político tabasqueño consideró que una audiencia de este tipo se presta a que se presente una "imprudencia" o "una falta de respeto", y él debe cuidar la investidura presidencial."Nada más que tenerlos ahí conmigo, pues tengo que cuidar la investidura presidencial, como decía Adolfo Ruiz Cortínez: 'no soy yo, es la investidura'. Si de repente se altera alguien, hay un exabrupto, es el Presidente de México, es una institución, es el Presidente que representa a todos los mexicanos, y tengo que cuidar esa investidura, porque en otros casos han habido excesos y para qué exponernos".López Obrador comentó que los Secretarios Alfonso Durazo, de Seguridad; Luis Sandoval, de Defensa; Rafael Ojeda, de Marina, y Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, estarán para recibirlos, y él recibirá el informe de la reunión.Solo pidió que para el encuentro ingrese una comisión y que haya orden."La democracia es orden, es orden democrático, y la política, entre otras muchas cosas, se creó para poner orden en el caos, entonces vamos a cumplir de esa manera", expresó.Tras una inversión que superó los 31 mil mdp, el nuevo tren urbano de Guadalajara entrará en operación en el mes de abril.El titular de SCT dijo que esperan que para ese mes ya esté en operación el medio de transporte que recorrerá Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.