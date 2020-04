Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 20 de abril

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Dice que hospitales no están rebasados



Luego que la Ssa reconoció ayer que en el Valle de México solo hay 77 camas de terapia intensiva disponibles, el Presidente descartó que los hospitales estén rebasados y criticó a los Gobiernos pasados por dejar el sistema de Salud en el "suelo".



"No hay problema de rebase, eso lo dio a conocer un periódico ayer, que ya ni caso tiene mencionar su nombre, es preferible olvidar, pero hay infraestructura, hemos estado trabajando en eso a pesar de que dejaron en el suelo el sistema de Salud.



"Ahora los que critican de todo al Gobierno, se les olvida que eso lo aplaudían, cuando estaban los corruptos en el Gobierno, callaban como momias y gritaban como pregoneros en contra de nosotros, como lo siguen haciendo, entonces no tenemos problema, afortunadamente tenemos las camas de hospitales que se necesitan", señaló.



Ayer, la Secretaría de Salud informó que hay 77 camas de terapia intensiva disponibles en hospitales federales en la Ciudad de México y en el Estado de México.



En tanto, en la Capital, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que, hasta el sábado, pasado había 468 personas intubados y solo en dos días más de 100 requirieron ese procedimiento.



Justifica compra de estadio en Sonora



Aclaró que se compró el Estadio de Beisbol Héctor Espino, en Hermosillo, Sonora, para pagar a trabajadores del Estado y evitar que el inmueble fuera destruido.



"Para aclararle a ese periódico, ese estadio se adquirió para pagar a los trabajadores del Estado de Sonora y también para que no se destruyera y se construyera un centro comercial, para que siguiera siendo un centro deportivo y al mismo tiempo pudiese urbanizarse y recuperarse la inversión. Esto en beneficio de la gente de Saltillo (sic)".



El Mandatario aseguró que de esta compra debe haber constancia pública en un informe que presentó el año pasado, antes del coronavirus, porque fue un planteamiento de la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.



"Pero eso sí ocho columnas, a ver si van a sacar ocho columnas mañana de este asunto en su análisis".



Cuestionado sobre la negativa de un juez en EU a Genaro García Luna de salir libre bajo fianza, el Mandatario dijo no estar informado, aunque consideró que son más graves los vínculos del ex Secretario que la compra de un estadio.



"En los medios independientes, entre comillas (...) me gustaría un análisis, una reflexión de fondo, ¿O no les parece esto grave? ¿Es cualquier cosa? Es el equivalente a la mentira de que compramos un estadio de beisbol en vez de comprar equipos para la salud ¿Es lo mismo?", expuso en su conferencia mañanera.



REFORMA publicó que con dinero del erario, el Gobierno de López Obrador compró por 511 millones de pesos el Estadio Héctor Espino.



De acuerdo con el Secretario de Hacienda de Sonora, Raúl Navarro, Banobras realizó el pago y el dinero sería destinado para el pago de pensiones del Isssteson, para seguridad pública y para infraestructura hospitalaria y materiales médicos.



Desde agosto de 2019, Andrés Manuel López Obrador dijo que buscaría comprar dos estadios en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, para su programa de formación de beisbolistas, escuelas y centros de educación física, y áreas comerciales en sus zonas aledañas.



El pago del primer estadio se concretó en plena contingencia por la pandemia de Covid-19, y con ese monto, según estimó el senador Clemente Castañeda, podrían comprarse 472 mil trajes de protección médica contra el Covid-19.



Llega avión presidencial en 15 días



Informó que el TP-01 regresará a México en las próximas dos semanas.



El Mandatario explicó que, de acuerdo con el Secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, la aeronave se trasladará desde California, Estados Unidos, al País, dentro de unos 15 días.



"Va a regresar el avión presidencial, va a llegar. El General Sandoval me lo dijo antier, que llegaba en 15 días, esto es pues a finales de mes, a finales de mes", dijo.



"Pero ahora no lo tocamos porque vamos a salir de lo de la pandemia. Ya después ya les dije que yo les invito a visitarlo y vamos a seguir adelante con los planes que tenemos pero ahorita no puedo tocar ese tema".



En diciembre de 2018, el TP-01 fue trasladado por el Gobierno de México a Estados Unidos con la finalidad de exhibirlo a posibles compradores.



Su mantenimiento y estancia en los hangares de la empresa Boeing han representado un costo de más de 30 millones de pesos.



La aeronave, con valor de 150 millones de dólares, fue comprada por el entonces panista Felipe Calderón y estrenada por el priista Enrique Peña Nieto.



Para tratar de cumplir su promesa de campaña, López Obrador colocó en venta la aeronave, pero hasta el momento no se ha podido concretar la operación, por lo que será trasladado de regreso al territorio nacional.



El Presidente ha propuesto rentar la aeronave para costear su mantenimiento e incluso convocó a una rifa, aunque el sorteo sólo es alusivo al Boeing 787-8.



A pesar de la contingencia por el Covid-19, el Gobierno mantiene la idea de realizar la rifa, con 100 premios de 20 millones de pesos, para el próximo 15 de septiembre.



'No den despensas, bájenle', dice a narco



Pidió a los miembros del crimen organizado no repartir despensas y sí bajarle a la violencia en el País.



Afirmó que ni siquiera con la situación del coronavirus se "han calmado" los criminales.



"Estamos atendiendo lo del coronavirus pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado, entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas, no, mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias", dijo.



"Ustedes mismos, los que se dedican a esas actividades, si me están escuchando, si me están viendo, hay que tenerle amor a la vida, es lo más sublime, es una bendición, entonces dedicarnos a cuidarnos, a cuidar las vidas de los demás y las vidas propias, no las despensas"



Comparó la entrega de despensas del narco con las que se hacían previo a las elecciones.



"Ora ya me salieron como los que estaba antes que repartían despensas, frijol con gorgojo, y decirle a la gente vamos a seguir ayudando a los pobres, a todos, pero de preferencia a la gente humilde y cada vez más y puede ser como están proyectando los economistas, tecnócratas que se va a caer la economía porque es un asunto mundial, sí, puede ser, pero lo mucho o poco que tengamos se va a distribuir mejor y siempre con justicia y justicia es darle más al que tiene menos", afirmó.



Pide a Gobernadores apretarse el cinturón



Ante la demanda de más recursos federales y hasta de una revisión del pacto fiscal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores apretarse el cinturón y reducir los gastos de sus administraciones.



Sugirió a los mandatarios locales realizar recortes, aunque sin tocar a los trabajadores públicos.



"Nosotros lo que recomendamos es que se haga un ajuste a los presupuestos y la mejor recomendación es el que se aplique la política de austeridad republicana, bajo el principio de que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre", señaló.



"Entonces, a reducir gastos sin despedir trabajadores, apagar la luz, no pagar tanto el teléfono, tanto en gasolina, tanto en viajes, en viáticos".



En días recientes, gobernadores emanados de diversos partidos políticos han demandado al Gobierno federal la entrega de recursos extraordinarios para hacerse frente a la pandemia del Covid-19.



Además, en el caso particular de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Jalisco, se ha planteado la posibilidad de revisar el pacto fiscal, tras expresar su inconformidad del dinero que es regresado a las arcas estatales.

Este lunes, el Presidente advirtió que su Gobierno ha cumplido puntualmente con la transferencia de recursos correspondientes a las participaciones federales.



Dará IMSS créditos a empresas que no despidieron



El Gobierno federal detalló el programa de entrega de créditos de 25 mil pesos a pequeñas empresas que no despidieron empleados durante la contingencia sanitaria.



"Vamos a dar a conocer cómo estamos organizándonos para la entrega de créditos a pequeñas empresas familiares tanto del sector formal de la economía como del sector informal", informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.



El Mandatario dijo que esta semana esperan tener un mínimo de un millón de dueños de establecimientos comerciales y pequeños negocios seleccionados, cuyos créditos los recibirán a través de bancos vía electrónica o con sistemas de entrega no personal para que no tengan que asistir a sucursales.



"Estamos pensando que a finales de mayo a más tardar, van a tener ya 2 millones de créditos las pequeñas empresas familiares, del sector formal y del sector informal", dijo.



En su participación, Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que para la selección de los beneficiarios se hizo un análisis sobre el comportamiento de las empresas durante este año, en particular en marzo y abril, para saber quiénes habían sido solidarios con sus trabajadores y no los habían dado de baja.



"Lo que hicimos en el Seguro Social fue generar un criterio de quiénes son las empresas que cumplen este requisito, y el requisito es que no hubieran disminuido su plantilla laboral, es decir, que lo que ellos habían contratado en su plantilla en enero, en febrero y en marzo se hubiera mantenido en una fecha de corte que nosotros hicimos y que digamos que funciona como una fotografía de ese momento", explicó.



"Hicimos ese corte el 15 de abril para ver quiénes habían mantenido por lo menos el mismo nivel de empleo observado en el primer trimestre de 2020, y estos son los resultados de quienes son elegibles para solicitar este crédito".



El potencial de empresarios solidarios, afirmó Robledo, es de 645 mil 102 en el País.



Por tamaño, de esas 645 mil, 505 mil son empresas de uno a cinco trabajadores.



"Es decir", dijo, "son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, peluquerías, abarrotes, pequeñas misceláneas, esos son los que mantuvieron el mismo o la misma plantilla enero, febrero y marzo cuando hicimos el corte del 15 de abril".



"Son los patrones que son elegibles si quieren este reconocimiento por haber sido solidarios".



A partir de mañana, el IMSS dispondrá en su página habitual de una plataforma en la que los interesados podrán ingresar su RFC y ahí se les indicará si es elegible para el crédito.



En ese momento se genera una solicitud, en la que debe ingresar su nombre, dirección, teléfono, CURP y si tiene una cuenta bancaria en la que quisiera recibir el crédito.



Después, añadió, la Secretaría de Economía transferirá a los bancos comerciales, donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, la información para la entrega de los 25 mil pesos.



"Los bancos lo que van hacer es crear cuentas digitales para hacer la transferencia de estos recursos", detalló.



"Pasados los tres meses de gracia, es donde quien solicitó el crédito va a ir pagando los intereses. Como se mencionó acá, en el caso de las empresas de uno a cinco trabajadores el interés es de 6.5 por ciento, es el mismo interés de la tasa interbancaria, es prácticamente con lo que presta el Banco de México, realmente bajo".



La Secretaría de Economía dará seguimiento e informará sobre los créditos, cuántos se generaron y quienes han sido beneficiados.



Robledo aclaró que estos créditos no son fondos del IMSS, no son las cuotas, pues éstas son con las que opera el Instituto.



"Son fondos del Gobierno federal que utiliza el vehículo del IMSS, porque nosotros podemos dar el seguimiento para hacer el censo y un seguimiento permanente", expuso.



Protestan taxistas de AICM frente a Palacio



Taxistas de sitio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizan una protesta afuera de Palacio Nacional.



Desde las 6:15 horas, aproximadamente, decenas de operadores exigen apoyo económico del Gobierno federal ante la escasez de usuarios.



"Señor Presidente, los taxistas del Aeropuerto contamos con usted", se lee en una cartulina. "Presidente, necesitamos de su apoyo", piden en otra.



Los operadores de taxis concesionados indicaron que, desde que inició la contingencia por la pandemia de coronavirus, se ha reducido drásticamente la demanda de este servicio.



Explicaron que, mientras en un día normal hacían hasta cinco o seis viajes, ahora realizan uno y en jornadas laborales extendidas.



"Debido a la pandemia no tenemos trabajo para llevar el sustento a nuestras familias", agrega otro letrero.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó sobre la protesta en el Primer Cuadro de la Ciudad.



"Se registra concentración de vehículos y personas en Circuito Plaza de la Constitución y Seminario, Colonia Centro", publicó en Twitter.