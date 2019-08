Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 19 de agosto

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



'Nada de venganza', dice sobre Ahumada



Afirmó que no hay una venganza contra Carlos Ahumada y que no hay consigna en su Gobierno para perseguir a nadie. Dijo que es de dominio público que Ahumada confesó que se reunió con Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos para perjudicarlo, sin embargo, reiteró, no es su propósito la venganza.



"Quiero dejar de manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie, todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto y sobre todo, no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie, no tiene por qué haber parcialidad, represalias".



"Digo esto por lo que sucedió con relación al señor Ahumada, él mismo confesó, en su momento, es de dominio público (...) él mismo confesó que se reunió con Diego y Salinas para perjudicarme, esto no es una invención, sin embargo, yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie ni de Salinas".



"Cuando ganó Peña declaró que llevaba días sin quitarse la sonrisa de la boca... y el daño mayor, Salinas es el padre de la desigualdad moderna, pero nada de rencores, nada de venganza".



"Hoy hable de eso en la reunión pidiendo con todo respeto a las instancias judiciales que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva, que si hay denuncias en curso que salgan todas pero sin distinción".



"Porque hasta conviene que no haya rezagos, pero que sean todas que no se vaya a caer en el error de actuar como antes que solo se perseguía y se encarcelaba a los adversarios, a los opositores o a los que caían de la gracia del Presidente o de los potentados".



Este domingo, el empresario Carlos Ahumada Kurtz, acusado de defraudación fiscal en México, fue liberado en Argentina por el juez que había autorizado su captura.



Perfila acuerdo sobre gasoductos



Anunció que esta semana se podría concretar un acuerdo con las empresas que recibieron contratos para construir gasoductos y así evitar llegar a tribunales. Destacó la actitud de diálogo que mostraron los inversionistas.



"Sigue la negociación con las empresas que recibieron los contratos para construir los gasoductos. Adelanto que es posible que en esta semana lleguemos a un acuerdo y se va a llegar a este acuerdo porque las empresas aceptaron el diálogo y la revisión de los contratos que nosotros hemos considerado, ya no voy a decir la palabra, excesivos, y mostraron su disposición a llegar un arreglo para no ir a tribunales"."Hay una empresa mexicana que dio el primer paso, ejemplar. Vamos a informar el fin de semana, vamos por buen camino, va a significar un ahorro muy importante para la Hacienda pública"."Espero que lo podemos firmar el jueves, porque salimos desde el jueves, vamos a Chiapas y vamos a estar en Tabasco (...) a lo mejor lo firmamos, si se logra, el jueves temprano, aquí, ojalá y se pueda"."Si se tarda, no quiero decir se traba, porque hay muy buen ambiente, sería la próxima semana, vamos muy bien".Aseguró que en su Gobierno no habrá represión, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a hacer uso de su derecho a la manifestación sin violencia, con respeto a terceros y al patrimonio del País. Cuestionado sobre los hechos violentos en los que derivó una marcha de mujeres en la Ciudad de México para exigir seguridad a las autoridades, el Mandatario federal respaldó la decisión del Gobierno capitalino de no reprimir a los manifestantes."Acerca de los hechos ocurridos el fin de semana, estoy informado y respaldo la actitud de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Creo que se actuó bien, puede ser que los conservadores empiecen a decir que hace falta mano dura, porque así son, muy hipócritas, pero no hay que usar la fuerza, como decía Juárez, todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza"."Y lo que hemos dicho, para otras ocasiones, en otros casos, son los ciudadanos, ahora es la fuerza de la opinión pública la que rige, cuando hay excesos, los mismos ciudadanos son los jueces, no necesariamente es la autoridad, es mandar obedeciendo".-Hubo incendios y destrozos, se le planteó en su conferencia de prensa mañanera."Sí, pero si interviene la fuerza pública se agrava el conflicto y, ahora, imagínense el Gobierno acusado de represor y no sólo es eso, sino que no se resuelve nada con el uso de la fuerza", respondió.Respecto a las agresiones que sufrieron durante la movilización representantes de los medios de comunicación, López Obrador se pronunció porque se haga una investigación."Desde luego hay que hacer la investigación por los periodistas golpeados, eso tiene que investigarse, se tiene que sancionar, pero no meterse a querer resolver el problema con el uso de la fuerza, hay que buscar el diálogo y el entendimiento"."No se va a usar la fuerza, este no es un Gobierno autoritario, vamos a convencer a persuadir que no se debe usar la violencia y repito, porque no quiero que entre por un oído y salga por el otro, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho"."Para subrayar, soy partidario de la no violencia, me formé en el estudio y las lecciones de Gandhi, de Mandela, de Luther King, no creo en el uso de la fuerza como opción, como alternativa, la violencia no se puede enfrentar con violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, diálogo, diálogo, diálogo, la política se inventó para evitar la violencia"."Hacemos un llamado a quienes se manifiestan a que lo hagan si violencia, sin afectar a los ciudadanos, que se cuide el patrimonio cultural, artístico de México, el patrimonio de todos los mexicanos (...) ¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel de la Independencia? Es monumento importantísimo. En eso todos tenemos que actuar con responsabilidad"."¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso, la defensa de las mujeres, con la destrucción? ¿Qué no lo podemos hacer de manera pacífica? ¿Qué tiene que ser con violencia? Yo no creo en eso, no creo que la vía de la violencia sea la opción, sea la alternativa. Prohibida la represión".Cuestionado sobre la participación en sus conferencias mañaneras de enviados de Morena que no son periodistas, López Obrador reconoció su asistencia pero rechazó que tengan "arreglos"."No, para nada, primero, segundo, no hay consigna, segundo, hablan todos, trato yo, levanten la mano y vamos buscando que lleguen más, que participen más, eso es lo segundo, y lo tercero que es mucho muy importante, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que nosotros tengamos arreglos, que les digo no es cierto, eso es falso porque si no para qué tienes esto"."Nosotros no somos simuladores, no somos iguales a los que estaban antes, a los políticos corruptos del periodo neoliberal"."Pero lo más importante de todo, ¿Cuándo se había visto una conferencia así, abierta? Jamás, no les dejaban acercarse al Presidente, no solo eso, eran conferencias y boletines"."Sí les puedo también garantizar que ahora hay mucho más información que antes, se garantiza más el derecho a la información en el País, se saben más cosas, ya no se silencia nada, todo se informa, hay más transparencia"."Hay quienes también no quisieran que existieran las mañaneras, dicen ya estoy harto del sermón de las mañaneras, pues ni modo, van a tener que aguantar, ofrecemos disculpas por las molestias que ocasionamos, pero allá ellos si se lo pierden porque aquí hay cosas interesantísimas, hay información de primera", agregó.Sobre las amenazas en su contra publicadas en cuentas estatales en Twitter que fueron hackeadas por desconocidos, afirmó que "no dará ni un paso atrás" en su propósito de transformar a México."Es parte de la responsabilidad que tenemos, sin embargo, tengo mi conciencia tranquila, no soy cobarde, soy un ser humano, ya lo he dicho, que tiene miedos, como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar ni un paso atrás en el propósito de transformar al País, ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso"."Es una estrategia, incluso universal, mundial, se aplica en todos lados, eso es lo que me dicen. Continúo recorriendo el País, soy muy respetuoso de las decisiones de cada quien, pero es importante conocer México".La Fiscalía de Jalisco informó el viernes pasado que solicitó la intervención de la Policía Cibernética para restablecer su cuenta de Twitter luego de que fue hackeada y donde fueron subidos mensajes con amenazas contra el Presidente López Obrador.Dijo que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) era ejemplar, sin embargo, comentó que lo dañaron durante el periodo neoliberal."Hay desafortunadamente división en este sindicato. Fue un sindicato que lo dañaron mucho durante el periodo neoliberal, porque era un sindicato ejemplar"."Éste fue el más democrático de México, pero se propusieron destruirlo por consigna debido a que les estorbaba en la aplicación de la política neoliberal, al grado de desaparecer la empresa Luz y Fuerza del Centro y con ello el despido de 40 mil trabajadores".El Mandatario federal confió en que se resuelvan las acusaciones de candidatos por la dirigencia del SME por amenazas y ataques de allegados a Martín Esparza."Yo espero que se resuelva esto buscando la unidad de los trabajadores y que sean ellos los que decidan de manera democrática quién debe representarlos. Nosotros no tenemos en el Gobierno sindicatos preferidos".