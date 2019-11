Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 18 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



'Acabó corrupción y bandidaje oficial'



Aseguró que quienes en su Gobierno pidan "moches" para la entrega de recursos del Presupuesto o para adjudicar contratos irán a la cárcel, pues ya acabaron la corrupción y el bandidaje oficial. Cuestionado sobre malas prácticas en el reparto de los recursos públicos, el Mandatario aseguró que en su Gobierno ya no hay tampoco influyentismo.



"Hay una situación distinta, ya no hay influyentismo, antes habían proveedores que tenían influencia que por eso ganaban las licitaciones, los contratos, incluso hasta se apadrinaban con medios de comunicación que los impulsaban para que se les entregaran contratos, ahora ya no existe eso, no hay influyentismo, no se permite ninguna trampa (...) ya se acabó lo del moche".



"Ahora estamos resistiendo ya el remanente de esas malas prácticas porque están presionando que quieren dinero en bolsas especiales en el Presupuesto, pero como decía el gran actor Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay, se acabó la corrupción, aquí vuelvo a decir no se va a entregar dinero a organizaciones, como era antes, no van a haber partidas de moche que repartan diputados a Gobiernos estatales, a Gobiernos municipales, y no se acepta el influyentismo".



"Si hay por ahí quienes están pidiendo moches o extorsionando pues van a ser castigados, vana ir a la cárcel y también no esta demás que ahora la corrupción es delito grave y no se tiene derecho a fianza, para que se sepa,y es el funcionario y es también el que soborna, ya se acabó la corrupción, ya puedo decir, aunque no les guste a los adversarios conservadores, ya puedo decirlo, se acabó", dijo mientras agitaba un pañuelo blanco.



"Por eso andan molestos muchos, pero se acabó la corrupción, el bandidaje oficial, ya no van a seguir robando, ya todos somos guardianes del Respuesto que es dinero del pueblo".



Evaluarán cumplimiento de austeridad



Anunció que emprenderá una evaluación para determinar si las dependencias del Gobierno están cumpliendo con lo establecido en la Ley de Austeridad. Afirmó que la austeridad implica que se deben cancelar las plazas de directores adjuntos y las de asesores.



"Todo esto tiene que irse resolviendo, poniendo orden, y falta todavía dar otra sacudida, otra zarandeada, otra zamarreada a la mata, va a haber todavía ajustes en ese sentido, es revisar la Ley de Austeridad, ¿se está aplicando?, ¿quién la aplica?, ¿quién no la aplica? Por ejemplo: no debe haber asesores, ¿hay asesores?, que (no) quieran encubrirse, disfrazarse, 'ahora ya no son asesores, son consultores, expertos', todo eso, toda esa simulación se acaba, y es una revisión constante"



"Tenemos que ver dependencia por dependencia e ir haciendo todos los ajustes y no olvidar que el poder es humildad"



"Hay casos -aquí lo mencionamos- en donde con la austeridad, porque también se utilizaba eso como excusa, decir: 'por la austeridad tienes que abandonar tu trabajo, tu plaza', cuando no era esa la instrucción, era proteger a los de abajo y hacer el ajuste arriba, que es donde estaba el exceso, ahí es donde se servían con la cuchara grande, no abajo".



"(Es responsabilidad) de la Función Pública y de los Secretarios, por eso es importante este diálogo, porque ahora me están escuchando y hay instrucciones precisas de que no existan las direcciones adjuntas y existe la ley, incluso antes de la ley di a conocer un memorándum para que no haya direcciones adjuntas".



Reconoce violencia en Nuevo Laredo



Reconoció que ha habido un recrudecimiento de la violencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que se atiende la situación. Fue cuestionado sobre el caso de la ciudad fronteriza, donde el jueves y viernes se desató una serie de bloqueos, incendios y ataques contra militares, luego de la muerte de sicarios pertenecientes al Cártel del Noreste (CDN).



"Sí hay constantes enfrentamientos desgraciadamente en Nuevo Laredo, tenemos ahí enfrentamientos constantes, ahí hay algo especial, de todo Tamaulipas es donde hay más enfrentamientos".



"Se está trabajando en eso, ya les voy a informar".



"Acuérdense que ahí hubo un enfrentamiento que causó la muerte a personas y se habla de que eran personas inocentes, es decir, que no tenían que ver con la delincuencia, es un expediente abierto, es una investigación que ese está haciendo por un posible exceso de violación de derechos humanos, a partir de ahí se han descompuesto las cosas, en el caso de Nuevo Laredo".



Tramitan regreso de mexicanos de Bolivia



Informó que se están haciendo gestiones para que los connacionales que se encuentran en Bolivia, y así lo decidan, puedan regresar al País.



"Ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo del transporte de vía aérea para el retorno, se están viendo las dos opciones pero también hay la posibilidad del retorno por vía de la aviación comercial".



"La diplomacia mexicana está actuando en Bolivia con mucho profesionalismo, los diplomáticos mexicanos, se están haciendo trámites en ese sentido".



Rechaza recibir a Sicilia



Luego que Javier Sicilia anunció una caminata a Palacio Nacional para exigir un cambio en la estrategia de seguridad, López Obrador descartó que vaya a recibirlo, pero aclaró que sí será atendido por su Gobierno. Dijo respetar pero no compartir la posición de Sicilia y aseguró que la manifestación que realizará es signo de la vida democrática en el País.



"Nosotros respetamos el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y todos los opositores o los que demandan al Gobierno tienen derecho de expresarse, a manifestarse, de modo que lo manifiesten (...). Nosotros tenemos que respetar a quienes se oponen al Gobierno, sea quien sea, y pues yo vengo de la Oposición, nosotros hacíamos marchas, éxodos, manifestaciones, imagínense cuántas veces estuvimos en el Zócalo, y vamos a seguir estando, para no perder la costumbre".



"Adelante la protesta, no podemos impedirla, desde luego no compartimos sus puntos de vista pero esto es también normal de un sistema democrático".



"Ahora se quiere que se cambie la estrategia en materia de seguridad, nosotros no vamos a regresar a lo mismo, no es con el uso de la fuerza, no es con la violencia (...). Hacer lo que se hacía antes de reprimir, de torturar, de perseguir, desaparecer a personas, de masacrar, con los índices de letalidad más altos desde la Revolución Mexicana, donde había más muertos en enfrentamientos que heridos, que detenidos, ¿Seguir con eso? ¿Regresar a eso?".



"Ahora sí que lo que diga mi dedito, aunque hagan todas las manifestaciones que consideren, con absoluta libertad, pero no vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño, que enlutó a México, que todavía estamos padeciéndola, y tiene que haber oposición y que caminen".



Al Presidente se le cuestionó si atendería al activista.



"No sé", respondió, "lo puede atender la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos, y yo tengo también muchas actividades, tengo que administrar mi tiempo, que es de todos".



"Imagínense yo voy a estar esperando aquí, y la prensa conservadora, fifí, y nuestros adversarios dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro".



"Cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me siente en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta, ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el Presidente, ninguneado el Presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades, da flojera eso, pero digo, eso no quiere decir que no se le va a atender".



Medios 'se pasaron' por Culiacán



Insistió en que los medios "se pasaron" en la cobertura sobre el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Culiacán. Al ser cuestionado sobre si habrá un informe a un mes de los hechos, el Mandatario federal acusó un "linchamiento mediático" a los funcionarios del Gabinete de Seguridad.



"Acerca de lo de Sinaloa me van a entregar seguramente un informe, aquí el Secretario puede informarles en unos días más, no hay nada qué ocultar, ha pasado el tiempo y estoy convencido que fue buena la decisión de frenar, de detener el operativo porque se protegió la vida de las personas, a mi me gustaría que nuestros adversarios que hablaban de que a sangre y fuego se mantuviera el operativo".



"Ya pasado el tiempo, más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa o si no es eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia porque vaya que se lanzaron fuerte, fue como un linchamiento mediático a los miembros del Gabinete de Seguridad".



"Revisen cómo fue la conferencia del día siguiente de ese acontecimiento y cómo estuvo la prensa, los medios, casi todos, entonces ya pasó, ahora a ver así como la Secretaría de la Defensa tiene que presentar el informe ahí queda eso, no, para que también se haga una reflexión del comportamiento de los medios, con toda libertad, además no se vaya a malinterpretar pero sí se pasaron, hasta fotos falsas, ocho columnas, en los medios convencionales".



Reconoce errores en su libro



Afirmó que en el libro que acaba de escribir y saldrá a la venta el 1 de diciembre hay errores.



"Hay un error donde yo digo que el ejemplo de austeridad es que la Presidencia el año pasado ejerció 3 mil 600 millones y ahora vamos a ejercer 800, y en el libro se dice 3 mil 600 y ahora se reduce 800, se da la idea de que de los 3mil 600 es reducción de 800, faltó el a, si se reduce a 800, no se reduce 800, sí, ya quedó así, pero así tenemos que ver dependencia por dependencia e ir haciendo todos los ajustes y no olvidar que el poder es humildad".



Hallan nuevo 'rastrillo' en Mexicali



El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, informó que en una estación de Mexicali se encontró un nuevo "rastrillo" con el uso de cables. Presentó una gráfica en la que se indicaba que se inmovilizaron las 16 mangueras de la estación, aunque no reveló el nombre pues, dijo, está vigente una indagatoria de la Fiscalía General de la República. El pasado 15 de noviembre se realizó el hallazgo, donde dijo, en el "rastrillo" podían verse cables azules donde puenteaban. Como parte de los operativos, el funcionario también explicó que, el 11 de noviembre en Campeche se colocaron calcomanías de inmovilización en 12 bombas de una estación, sin embargo no dio detalles de cuál fue debido a que se presentó una denuncia en la Fiscalía.