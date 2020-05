Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 18 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Que no demande IP, que pida disculpas



Luego que el sector privado anunció que recurrirá a todos los recursos jurídicos para defender al sector energético y sus inversiones, tras la publicación del acuerdo de Sener que bloquea proyectos renovables, el Presidente dijo que, en lugar de demandar, deberían pedir disculpas y aceptar que se "excedieron".



Indicó que antes se le daba trato preferencial a los particulares para producir energías renovables, por lo se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al punto de parar las plantas de generación, para continuar con los "contratos leoninos".



"Se dijo que se iba a dar facilidades a quienes produjeran energías renovables, energías limpias, pero en algunos casos, negocios sucios y se dejó de lado a la CFE, como si la CFE no produjera energías limpias, No se consideró que lo que se produce de energía en las hidroeléctricas de la CFE y en otros procesos de otras plantas eran energías limpias y entonces el trato preferencial se le dio solo a los particulares.



"En el sistema nacional de energía se tenía que comprar primero la energía a los particulares y parar las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad, y si nosotros estamos garantizando que no aumente el precio de la energía eléctrica, no puede ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada, se continúa con los mismos contratos leoninos", señaló.



El Mandatario afirmó que su Administración seguirá poniendo orden en el sector, para que las grandes corporaciones nacionales y extranjeras paguen sus impuestos y acepten que ya no se puede seguir con lo mismo.



"Eso es lo que se está haciendo, poniendo orden y lo vamos a seguir haciendo. Y es lo mismo para los que no pagaban impuestos, la verdad es para que estuvieran ofreciendo disculpas, no para que estuviesen demandando, es para que estuviesen aceptando que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo.



"Están muy enojados porque no pagaban impuestos y se están presentando denuncias y se trata de grandes corporaciones nacionales, extranjeras que tenían una gran influencia hasta en los partidos", remarcó.



El titular del Ejecutivo dijo que le sorprende que algunos empresarios mexicanos defiendan el saqueo y la corrupción que se generó durante el periodo neoliberal, y que los "privilegiados" estén en una campaña de desprestigio contra el Gobierno.Pide a armadoras aplicar protocolos de matricesPidió a empresas de la industria automotriz en México seguir los protocolos sanitarios que aplican sus matrices en el extranjero."Si una empresa automotriz quiere abrir, va a llenar un cuestionario de alrededor de 70 preguntas y va a decir qué va a cumplir. Si sus empresas matrices en otros países están aplicando protocolos de salud, lo que les estamos pidiendo es que hagan lo mismo que van a hacer en Alemania, que van a hacer en Estados Unidos, que van hacer en Japón."Que cuiden a los trabajadores, el número de trabajadores que pueden iniciar y cómo ir limpiando los aforos en los espacios y bajo protesta de decir verdad se les autoriza. No hace falta una inspección, sólo al paso del tiempo. Desde luego, si hay denuncias de los trabajadores, de los ciudadanos, se interviene y si no va a ver una insaculación por sorteo para hacer inspecciones", dijo López Obrador.El Mandatario federal comentó que a partir de este lunes las empresas de la construcción pueden empezar sus actividades siguiendo los protocolos correspondientes."Hoy, pueden empezar a hacer los trámites para que empresas de la industria de la construcción, del transporte, la minería puedan empezar con sus actividades a partir de protocolos de salud que se están solicitando. Van a llenar estos protocolos de salud para que se proteja a los trabajadores, son trámites sin burocracia; es decir, no engorrosos, no que tarden mucho tiempo y a partir de la confianza", señaló el Presidente.Con respecto al regreso a la "nueva normalidad", comentó que comenzará la apertura de la actividad productiva y social en alrededor de 300 municipios donde no hay contagios de Covid-19."Y así vamos a ir con otras industrias, con otras actividades regresando a la nueva normalidad que va a significar también la sana distancia, cuidado. Pero, para llegar a eso, a la nueva normalidad, necesitamos seguir manteniendo disciplina, no relajar la disciplina."Ya falta muy poco, yo tengo mucha fe, tengo muchas esperanzas de que vamos a terminar de domar la pandemia, ya estoy apunto de declarar, todavía, porque tengo que actuar de manera precavida. Se trata de una epidemia grave, pero ya pronto vamos a poder decir que por el apoyo de todo el pueblo logramos todos los mexicanos, todos todos, que la pandemia no saturara nuestros hospitales, nuestra capacidad hospitalaria, que se logró la estrategia de domar la pandemia, alargarla, hacerla horizontal y que no nos rebasara.", agregó.Designó a una comisión interinstitucional para coordinar la reapertura económica en el marco de la pandemia por Covid-19.El grupo está integrado por las Secretarías de Salud, Trabajo y Economía, así como por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).El Mandatario explicó que esta nueva instancia pretende agilizar la toma de decisiones en la etapa de reactivación económica, con la finalidad de que las empresas no tengan que realizar tantos trámites para reiniciar con sus actividades."Serán estas cuatro instituciones y va haber un responsable para que no se tenga que ir a cuatro instancias, sino que haya una oficina en donde estén las cuatro secretarías y se resuelva rápido pronto, para que no se dilaten los trámites", indicó.El Presidente informó que, esta mañana, durante la reunión previa a su conferencia, el director del IMSS, Zoé Robledo, expuso ya los detalles, alcances y funciones que tendrá la nueva Comisión.Sin embargo, explicó que los detalles se darán a conocer hasta mañana martes durante la conferencia semanal dedicada al "Pulso de la Salud"."Hoy nos dio conocer cuál es el mecanismo, pero como ya había muchos temas y mañana martes es cuando se habla del tema de salud, se dejó para mañana", refirió.Dijo que los medios de comunicación atacan al Gobierno.Afirmó que lo que hace su Administración es argumentar, replicar y aclarar, pues hay infinidad de distorsiones."Yo no tengo confrontación con los medios, son los medios y no todos, los que atacan al Gobierno, para decirlo así de manera sencilla, lo que hacemos nosotros es argumentar, replicar, aclarar las cosas y hay infinidad de distorsiones", indicó.Puso como ejemplo la publicación de REFORMA sobre la petición de Conacyt para que investigadores se desprendieran de parte del estímulo que reciben."Por ejemplo ayer toda una plana del periódico REFORMA de unos investigadores del sistema nacional de investigadores en el Conacyt María Elena Álvarez Buylla y otras mujeres muy solidarias, además de científicas, con dimensión social, decidieron a los investigadores que habían mostrado su interés de ayudar les mandaron una carta, un correo, diciéndoles que los que pudieran aportar lo hicieran, sus becas de un mes, dos meses, tres meses, voluntario, para una fundación de salud, entonces esto motivó una gran protesta entre los investigadores porque sintieron que era injusto o que no era correcto, porque el Gobierno tiene recursos y en efecto tenemos fondos", aseguró."Pero sirvió este asunto para que se le lanzaran al Gobierno, una iniciativa vamos a decir de buena fe del Conacyt o de servidores públicos del Conacyt involucrando al Gobierno, todo, entonces ya hablamos con la directora del Conacyt para pedirle que retirara esa convocatoria, todo voluntario, todo por la decisión consciente, nada que signifique forzar a que alguien tenga que aportar, no, no, no, para nada, ahora si que como diría la canción de Serrat, lo que se da no se quita, dirían en esa canción que se llama disculpe señor".Agregó que está muy pendiente porque si no hay escándalos."Entonces tenemos que estar muy pendientes porque si no, escándalos", manifestó."No tengo yo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios".El Gobierno de México informó del comienzo de pago de adeudos a propietarios por 757 millones de pesos por derechos de vía del Tren Maya."Hace unos meses, adquirimos los derechos de vía para el proyecto y descubrimos una deuda pendiente. El Gobierno de México inició el pago legítimo de 757 millones de pesos a los propietarios", se reportó en un video presentado en Palacio Nacional por Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur.Asimismo, en el video se mencionó que en el último mes de este año se concluyó el proceso de licitación para los tres primeros tramos del Tren.Para el tramo 1, que va de Palenque a Escárcega, resultó ganador el consorcio liderado por Mota-Engil México en convenio con China Communications Construction Company, Grupo Cosh, Eyasa y Gavil Ingeniería.En el caso del tramo 2, que recorre Escárcega hasta Calkiní, resultó ganador el consorcio integrado por operador Cicsa en convenio con FCC Construcción.Para el tramo 3, que va de Calkiní a Izamal, resultó ganador el consorcio integrado por Construcciones Urales en convenio con Gami Ingeniería e Instalaciones y AZVI.Con respecto al tramo 4, que va de Izamal a Cancún, se prevé que sea construido por la concesionaria de la Carretera Mérida-Cancún.En los siguientes días, se anunciarán los detalles técnicos y jurídicos de la adjudicación. Y, según el Presidente Andrés Manuel López Obrador, esta obra va a generar de 80 a 100 mil nuevos empleos en el Sureste."Ya están por iniciar los trabajos del Tren Maya, ya se tienen tres contratos para tres tramos, se está en proceso de conclusión un cuarto tramo, lo cual nos va a permitir comunicar cuando se termine esta obra desde Palenque con estos cuatro tramos hasta Cancún, pasando por Campeche, por Yucatán y Quintana Roo."Esta obra, independientemente de la comunicación del impulso al turismo, del traslado de carga, va a significar la generación de muchos empleos. Ahora, que se requieren, calculamos, de 80 a 100 mil nuevos empleos con esta obra en el Sureste", agregó.El Aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en la Base Militar de Santa Lucía, será una de las primeras terminales que contemplará en su diseño nuevas especificaciones y normatividades debido a la pandemia de Covid-19."Tenemos oportunidad y responsabilidad de construir un gran aeropuerto, de gran tamaño, que será uno de los primero aeropuertos poscovid."Estamos analizando el fenómeno, todavía no sale la normatividad, pero seguramente los nuevos aeropuertos tendrán otra dinámica distinta de atención al pasajero, y eso lo tenemos que tener considerado nosotros y estudiarlo desde este momento para construirlo y terminarlo de acuerdo a esas nuevas especificaciones", señaló el General Gustavo Vallejo en conferencia.El General Vallejo informó que la construcción tiene un avance de 18.1 por ciento, en 214 días, y se han ejercido 5 mil millones de pesos, de los 70 mil millones de pesos contemplados para tres años.Los recursos, abundó, se han destinado al pago de mano de obra, adquisiciones materiales, maquinaria y combustibles.Indicó que se han generado 23 mil 425 empleos, de los cuales 17 mil 356 se encuentran activos, y que se han pagado en nóminas mil 145 millones de pesos.Ante el aumento de contagios y la progresiva saturación de hospitales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido en sus instalaciones a 300 personas afectada Spot Covid-19.Sin ofrecer detalles, el Secretario Luis Cresencio Sandoval explicó que ya han recibido pacientes tanto en los nosocomios de las Fuerzas Armadas, como en los hospitales que del Insabi que han sido equipados o reconvertidos para hacer frente a la pandemia."En la reactivación de estos hospitales y nuestras instalaciones ya hemos empezado a recibir pacientes, la primera prioridad fue el Valle de México", dijo.El titular de la Sedena reconoció que aún no cuentan con todos los ventiladores mecánicos que se requieren para las áreas de terapia intensiva.Sin embargo, consideró que la mayor parte de las instalaciones están listas para recibir a los enfermos."Si bien no tenemos la totalidad de los ventiladores, ya tenemos una parte importante. Aquí (en El Valle de México) se quedaron la mayoría, nada más mandamos a la ciudad de Tijuana y a Mexicali para atender mayor capacidad de nuestras instalaciones", explicó.Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), regresó a la conferencia mañanera en Palacio Nacional tras haberse recuperado del Covid-19.El Presidente hizo el anuncio formal del regreso de Sheffield para presentar el "Quién es Quién" en el precio de las gasolinas."Iniciamos la semana. Vamos a tratar varios temas importantes empezando por celebrar el que está aquí de nuevo con nosotros Ricardo Sheffield, procurador de la defensa del consumidor, que estuvo separado porque fue afectado por el coronavirus y ya se recuperó y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros de nuevo", expresó López Obrador.El pasado 14 de mayo, el titular de la Profeco informó que se recuperó totalmente del coronavirus."Acabo de recibir el resultado de la prueba por exudado faríngeo y nasal que me practiqué ayer, al haber transcurrido catorce días en aislamiento; estoy contento de compartirles que ya no se detectó presencia del tristemente célebre, coronavirus. ¡Hoy termina mi aislamiento!", expresó el funcionario en Twitter.En su reporte del "Quién es Quién" de esta mañana, Sheffield dijo que las marcas más caras de gasolina son Arco, Redco y Chevron.Mientras que la gasolina magna más cara es la da Redco en Hermosillo, Sonora, con 19.01 centavos por litro. Y la más económica está en Puebla, Puebla con 15.53 pesos.En el caso de la Premium, la más cara es de Pemex en Angostura, Sinaloa, a 20.99 pesos y la más económica la ofrece igual Pemex con 13.95 en el Puerto de Veracruz.