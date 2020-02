Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 17 de febrero

Cd. de México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



No nos pinten las puertas, pide a feministas



Pidió a feministas que no pinten las puertas y paredes de Palacio Nacional, pues su Gobierno está trabajando para que no haya feminicidios y no actuará como represor.



"Por eso también le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores, y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan".



"Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación y que respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica sin violencia".



"Vamos a estar siempre castigando los feminicidios y evitando que se den estos crímenes de odio.



"Ya lo dijimos, no se vaya a malinterpretar, que no se puede hacer nada que pueda parecer contrario al castigo por el delito de feminicidio".



El pasado viernes, colectivos y mujeres organizadas exigieron en Palacio Nacional al Presidente una disculpa por hacer a un lado el tema para hablar de la rifa relacionada con el avión presidencial.



Feminicidio, fruto podrido de egoísmo



Ante casos como el de la niña Fátima, asesinada en la CDMX, López Obrador aseguró que los feminicidios son producto del egoísmo y la "acumulación de riqueza en unas cuantas manos" que dejó la política neoliberal.



Lamentó el crimen de la niña de 7 años y confió en que las autoridades locales den con los responsables.



"Muy lamentable, muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitar".



"Sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo, que tuvo que ver con el modelo neoliberal".



"Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal".



"Son crímenes que tienen que ver con odio, crímenes que tienen que ver con problemas sociales, problemas familiares, es una enfermedad social. Esto no sólo se resuelve con policías ni con cárceles ni con amenazas de mano dura, aquí tenemos que atender el fondo, que haya bienestar material y bienestar del alma, que se insista hasta el cansancio que sólo siendo buenos podemos ser felices y que ayudemos todos a tener una sociedad mejor".



"Esto es el fruto podrido del egoísmo y de la acumulación de bienes en unas cuántas manos y del abandono de la mayoría de nuestro pueblo".



Ya producen plantas chatarra



Informó que las plantas "chatarra" de fertilizantes, las cuales fueron reactivadas por decisión de su Gobierno, ya comenzaron a producir para entregar el insumo a campesinos del País. Indicó que las plantas se volvieron famosas por las denuncias de corrupción contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, ambos detenidos en España.



"Estamos iniciando la producción de fertilizantes en las plantas de Coatzacoalcos, Pajaritos. Estas plantas son famosas porque dieron lugar a las denuncias de corrupción el señor Ancira y del señor director de Pemex, Lozoya. Esas plantas ya están produciendo porque las vamos a utilizar, ni modo que las dejemos así".



"Vamos a tener fertilizantes que se van a entregar a los campesinos, esto no detiene el proceso judicial, eso continúa, pero sí se van a poner a operar estas plantas con gas que vamos a tener de importación para la producción de amoniaco, que es la materia prima para la elaboración de fertilizantes".



Cuestionado sobre si con estas medidas renace Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), el Mandatario federal respondió que este caso es de una empresa del Estado que surge con una deuda de mil millones de dólares, que es el motivo de las denuncias contra los ex funcionarios.



"En este caso sí es una empresa del Estado que nace con una deuda de cerca de mil millones de dólares, por lo que implicó la compra a precios elevados de estas plantas, es el motivo de la denuncia que está en puerta".



Analizó con empresarios premios de rifa



Reveló que los empresarios no sólo compraron mil 500 millones de pesos en boletos para la rifa, sino que los representantes de la IP participaron en consultas previas para el diseño del sorteo.

"En una reunión de empresarios, cuando yo expresé de que la preocupación era el manejo de 2 mil millones, porque eso es lo que van a recibir de premio y si se pensaba en lo que cuesta el avión son 2 mil 450 millones de pesos para una persona, por eso hablábamos de un fideicomiso y que el dinero se administrara y en 20 años se entregara".

"Pero luego en una reunión con empresarios propusieron uno de ellos que por qué no mejor mil premios de a 2 millones, muy interesante el planteamiento, tú estás hablando de 2 mil, o sea que 2 mil premios de a millón, luego de los análisis que se hicieron el grupo se llegó a 100 de 20 millones, yo creo que ya va ser difícila cambiar porque ya se están elaborando los boletos".

Refirió que para fin mes se encontrarán listos los boletos de la rifa y que, a propuesta de un empresario, se podrían repartir "cachitos" en 26 mil escuelas que atienden a los niños más pobres del País.

"En el caso del empresario que compró una cantidad considerable y quiere que el Gobierno entregue los boletos a comunidades porbes ahí estamos pensando que vaya el dinero, mejor dicho, los boletos vayan a las escuelas, hay 26 mil escuelas que atienden a los niños más pobres de México, entonces podrían repartirse (...) a las sociedades de padres de familia un número determinado de boletos".



Acusa 'debido pretexto' de jueces



Cuestionó el desempeño de algunos jueces que han liberado a presuntos delincuentes, atendiendo a lo que llamó el "debido pretexto".



Cuestionado sobre los políticos involucrados con empresas que han quedado mal con contratos para la construcción de la Carretera Internacional 15 en Sonora y cuyas casetas están tomadas, el Mandatario dijo que no puede hablar sobre el tema por el debido proceso, y de paso criticó a integrantes del Poder Judicial.



"Hoy en la mañana comentamos sobre cómo actúan jueces y Magistrados que utilizan pretextos de que están mal integradas las averiguaciones para dejar en libertad a presuntos delincuentes, se acuñó una frase que me gustó: 'ya no es el debido proceso, sino el debido pretexto'".



Caen 3 marinos por colusión con delincuentes



El Jefe del Ejecutivo reveló que la Secretaría de Marina detuvo a tres elementos que se habían coludido con delincuentes en Guanajuato.



"Otra cosa que admiro mucho del Ejército, la Marina, es que no están permitiendo violaciones de derechos humanos al interior ni están permitiendo que soldados y marinos se asocien con la delincuencia".



"Ayer se detuvo a tres miembros de una banda en Guanajuato y a tres marinos que se reunieron y un trabajo de inteligencia y se les detuvo".



"Había asociación delictuosa o presunta porque no vaya a ser que en el debido proceso se use eso, delincuencia organizada y se actúo".

'No seré rehén de colaboradores'

Aseguró que no será rehén de sus colaboradores en las investigaciones que se realicen sobre posibles casos de corrupción en este Gobierno.

Cuestionado sobre las irregularidades detectadas en el manejo de recursos de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), el Mandatario aseguró que no solapará a nadie y que las investigaciones deberán servir para deslindar responsabilidades.

"Nosotros no tenemos nada que ocultar y he dicho que no se va a permitir la corrupción y no estoy pintado, no soy un florero, no acepto la corrupción de nadie ni de mis familiares. Vamos a acabar con la corrupción se va a desterrar la corrupción, eso es lo que les vamos a enseñar a los conservadores".

"Se va a hacer la investigación, no se pueden hacer juicios sumarios a tabla rasa. Vamos a esperar el resultado. La única cosa que puedo decir es que nosotros no solapamos la corrupción de nadie. Nosotros no somos tapadera nada más que hay un procedimiento legal, hay un auténtico estado de derecho. Si se encuentran elementos suficientes se va a proceder una denuncia en la fiscalía general. Yo no voy a ser rehén de los conservadores".

-¿Y de sus colaboradores?, se le preguntó.

"No establezco relaciones de complicidad con nadie".



Sucursales del Bienestar para abril o para mayo



Dijo que las inauguraciones de sucursales del Banco del Bienestar comenzarán en abril o mayo.



"En dos meses empezamos las inauguraciones, para abril o para mayo".



Se 'lava las manos' sobre Margarita Zavala



Cuestionado sobre su opinión de que Margarita Zavala, esposa del ex Presidente Felipe Calderón, quiere un partido pero fue señalada por firmas apócrifas cuando buscaba una candidatura presidencial, López Obrador dijo que se lava las manos.



"Yo no soy Pilatos pero también me voy a lavar las manos porque no me quiero meter en estas cosas, son asuntos partidistas, no me quiero meter".



Cuando pueblo no lo quiera llorará y se irá



Recordó una canción de José Alfredo Jiménez para decir que si el pueblo no lo quiere va a llorar e irse.



"Imagínense si yo pensara en que tengo la verdad absoluta o que tengo un poder omnímodo, pues entonces no fuese yo demócrata. La canción de José Alfredo creo es 'y cuando el pueblo no me quiera ese día voy a llorar', no, cuando el pueblo no me quiera voy a llorar y me voy a ir porque si el pueblo no quiere al gobernante, el gobernante no sirve, es la nada, yo estoy aquí mientras tenga apoyo de los ciudadanos, por eso impulsé lo de la revocación del mandato".