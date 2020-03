Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 16 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Le dirá Ssa cuándo dejar giras y no dar besos



Dijo que será el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien le diga cuándo dejará de realizar giras, de saludar, de abrazar y dar besos.



"Cuando él me diga, él me va a decir, él me va a decir en la etapa de atención que está considerada, porque hay todo un plan, él me va a decir no es conveniente que se reúna con mucha gente, o ya no debe de ir a estos actos, ni saludos, ni abrazos, ni besos, nada, el me va a decir cuándo".



Cuestionado sobre cuándo dejará de recorrer el País, indicó que será el funcionario y no un "politiquero" o un columnista, el que ordene que ya no se mueva.



"Que Hugo informe cuándo me va a ordenar que ya no me mueva, cuando me va a recomendar que no tenga contacto con la gente; él es el que me va a decir, no un politiquero, columnista de la prensa vendida, como decíamos antes".



El Mandatario federal agregó que estará en contacto con la gente y que en una situación más compleja, él estaría en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y los reporteros a distancia.



"Desde luego yo voy a estar en comunicación con la gente, porque esta forma, bueno ya no estaríamos así como ahora, pero en caso de una situación más compleja yo vendría aquí, ustedes a distancia, estaríamos de nuevo, estaríamos como siempre hablándonos y comunicándonos con la gente pero sí voy a hacer caso de la recomendación de los especialistas".



Aseguró que no usará tapabocas porque tiene que darle ánimo y seguridad a la gente.



"Lo que no puedo hacer, si yo vengo aquí como lo sugieren algunos, con un tapaboca, entonces si así está el Presidente cómo va a estar la gente, yo tengo que darle a la gente ánimo, le tengo que dar seguridad, esto no es mentir sino es actuar con realismo, con apego a la verdad, pero no exagerar, a lo mejor cualquier ciudadano puede hacerlo pero el Presidente no".



'Slim hará mañana anuncio de inversión'



Informó que el empresario Carlos Slim hará mañana un anuncio de inversión en el País. Agregó que también el empresario Alberto Bailleres realizará nuevas inversiones.



"He estado teniendo reuniones con empresarios, me están informando de sus inversiones. Tuve una conversación telefónica con Alberto Bailleres que me informó sobre nuevas inversiones tanto en minería como en petróleo. Me mandó a decir también Carlos Slim que mañana va a hacer un anuncio de inversión para México; en fin estamos haciendo nuestro trabajo".



El Mandatario federal descartó que se den estímulos fiscales a empresas por el coronavirus.



Además, dijo que si se deprecia el peso ante el dólar no se frenarán programas sociales, sino que el Gobierno tendrá que apretarse el cinturón.



El Presidente agregó que es posible que para junio empiece la aplicación del T-MEC en el País.



"Ahora ya se está hablando de junio para que inicie el nuevo tratado. Yo estoy instruyendo al Secretario de Relaciones Exteriores y a la Secretaria de Economía para que podamos llegar a un acuerdo y lo más pronto posible que inicie en funcionamiento el nuevo tratado en el País".



Reporta Ssa 7 hospitalizados por Covid-19



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que 7 de los 53 casos confirmados por coronavirus en el País se encuentran en hospitalización y en condiciones estables.



Los casos restantes están terminando su periodo de aislamiento y más de 12 ya están recuperados.



En tanto, agregó que se está haciendo un seguimiento a 314 "contactos".



El funcionario de la Secretaría de Salud refirió en conferencia con el Presidente López Obrador que el Covid-19 en Asia está en una "clara terminación" y que la mayoría de los casos están en Europa Occidental.El subsecretario de Salud dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no podría contagiar a más personas en caso de que tuviera coronavirus, pues posee una fuerza moral."La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, de un individuo que pudiera contagiar a otros, el Presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo."El Presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas".Asimismo, Gatell dijo que López Obrador no es una persona de especial riesgo, pues goza de buena salud y que debe mantenerse en privado su situación clínica pese a ser figura pública."Desde el punto de vista técnico, el señor Presidente tiene dos connotaciones y técnico me refiero al manejo integral de una epidemia como un fenómeno social. El primero es que es una persona y como persona hay que respetarle, igual que a todos y todas, sus derechos de privacidad. Nadie tiene por qué estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona, esa es su persona y también él tiene todo ese derecho aunque sea una figura pública."Segundo, hay una connotación también técnica, va más allá de lo médico, y que es parte de la salud pública y que es cuidar al jefe del Estado igual que otro personal estratégico. Y eso también es responsabilidad nuestra, pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el Presidente. Esos tienen otros mecanismo y afortunadamente él goza de buena salud y aunque pase los 60 años no quiere decir que es una persona de especial riesgo", agregó el subsecretario.López-Gatell comentó que sería incluso recomendable que al Mandatario federal le diera Covid-19 para evitar que la población pregunte sobre su salud o lo acose sobre si se hará la prueba diagnóstica."Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus (el Presidente), porque lo más probable es que él en lo individual se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él", agregó.El Presidente afirmó que se ha estado ajustando al protocolo de Salud implementado a raíz de la pandemia del coronavirus."Yo me ajusto al protocolo de Salud. Si hace falta, yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que indiquen los médicos, los responsables. Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros -que es lo peor- se altera todo, esa es otra epidemia".Cuestionado sobre si se realizará la prueba del Covid-19, López Obrador afirmó que, si los médicos lo recomiendan, él accederá."(La prueba diagnóstica) la haré cuando me lo indiquen. Yo voy a actuar de manera muy responsable, voy a seguir las recomendaciones de los médicos, de los especialistas en esta materia, todo el protocolo que se está aplicando. Si hace falta, en su momento, y así lo recomiendan los médicos, me hago la prueba, lo que quiero es pedir de que no se politice este asunto".El Mandatario prometió que seguirán proporcionando datos diariamente sobre la pandemia, y reiteró que los médicos serán quienes informarán a la población y no los políticos."Vamos a seguir tomando todas las medidas que sean necesarias sin ocultar nada y por eso decidimos que sean los médicos, los científicos, los que nos vayan guiando, nos vayan orientando y que todos ayudemos cuando los médicos hagan un llamado a comportarnos de determinada manera, que les hagamos caso, pero a ellos"."No que salga un diputado a dar una conferencia de prensa, un Gobernador, un líder de un partido".Indicó que ya empezó a haber una disminución de la incidencia delictiva en el País.Sin dar datos, aseveró que se está avanzando en delitos como homicidios dolosos y robos de vehículos."Poco a poco hemos ido deteniendo el crecimiento de homicidios, de robo de vehículos y de otros delitos", expresó en su conferencia mañanera"Ya empezó a haber una disminución en la incidencia delictiva en el País, pero lo vamos a probar con datos".En Palacio Nacional, López Obrador anunció que el próximo lunes el gabinete de seguridad dará un informe sobre la incidencia delictiva."Adelanto que vamos avanzando, para bien, y lo vamos a probar. El lunes va informar todo el Gabinete de seguridad", apuntó."Va estar aquí todo el Gabinete de seguridad y vamos a hablar también de estas acciones que se están llevando a cabo".En otro tema, López Obrador indicó que este lunes será censado en Palacio Nacional por personal del INEGI.Por primera vez en lo que va de la contingencia por el Covid-19, se tomó una medida sanitaria básica para ingresar a la conferencia matutina del Presidente.Personal de la Presidencia dio gel antibacterial a los representantes de los medios de comunicación, antes de ingresar al Salón Tesorería de Palacio Nacional.Al entrar también se dio gel al Secretario y subsecretario de Salud, así como al titular de Profeco.Fue la única medida para acceder a la conferencia. No se verificó temperatura corporal ni se hizo algún tipo de cuestionario o recomendación adicional.Hasta anoche, sumaban 53 casos confirmados del nuevo coronavirus en México, 12 casos más que los reportados el sábado.Se debe dar gasolina más barata.-ProfecoEl titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dijo que todas las gasolineras en el País deben dar el combustible más barato, pues ha bajado por la caída en los precios del petróleo.En la conferencia mañanera, indicó que el precio en los puntos de abasto y distribución de Pemex, conocidos como TAR, ha bajado y por ello las estaciones debieran bajar el costo.Agregó que la baja del precio del petróleo a nivel internacional es de alrededor del 30%."Deben dar la gasolina más barata todos", aseguró en la conferencia mañanera."Que no haya gasolineros pasados de rosca".El funcionario pidió que no porque esté más barata la gasolina se consuma más, y llamó a que haya consumidores responsables.