Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 16 de diciembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes, a la que acudió el Canciller Ebrard.



'Clandestina', ley de EU sobre agregados



Afirmó que la ley que el Gobierno de Estados Unidos mandó al Congreso de ese país, con la que se pretende designar a cinco agregados laborales en México, salió de forma clandestina y no se acordó en el T-MEC.



"Ya en el caso de México se ratificó prácticamente por unanimidad, sólo un voto en contra, 107 votos a favor y esto fue un gran avance, es un paso hacia la cooperación entre los tres países y esto va a ayudar mucho, mucho, mucho a la economía de México".



"Sin embargo, en un proceso, que depende más de una decisión de Estados Unidos, se envió una ley de Estados Unidos al Congreso para la supervisión de este Tratado que habla de que cada seis meses pueden venir inspectores, habrá cinco inspectores, lo cual no se aprobó en el Tratado, esto sale de manera clandestina".



"No tiene que ver con una afectación al Tratado, que ya es un avance. Ya se está tratando este asunto con el mismo método que hemos empleado con Estados Unidos, que es el diálogo".



En el proyecto de ley de implementación del Tratado, que será considerado por la Cámara de Representantes de ese país, la Administración del Presidente Donald Trump prevé la contratación de cinco agregados laborales para la Embajada estadounidense en México.



Se debió preguntar a Seade, dice Ebrard



El Canciller Marcelo Ebrard dijo que Estados Unidos debió haber preguntado a México sobre los agregados laborales que se plantea supervisen la reforma laboral.



Adelantó que Jesús Seade, el negociador mexicano del T-MEC, estará hoy en Estados Unidos para dialogar con autoridades de ese país sobre la iniciativa que plantea la designación de funcionarios diplomáticos.



"Hoy está Jesús Seade en Estados Unidos diciendo lo que les acabo de decir, primero el Tratado que está en cuestión fue modificado, no, se le hizo anexo que no conocemos y modifica, no, eso no es el caso".



"Se trata de una disposición que se hubiese preguntado a México, creemos que sí".



"¿Qué les va a decir Jesús? Oigan los agregados requieren la autorización de México".



"Voy a esperar a las reuniones de Jesús Seade pero de acuerdo a las convenciones vigentes un país no puede tener agregados en otro si no tiene autorización, ese es el punto central".



Descarta indagatoria contra García Luna



Negó que se inicien investigaciones contra Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico, y dejó claro que sólo cooperarán en el caso.



"Nosotros no vamos a iniciar procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído. Nosotros vamos a cooperar con toda la información que nos soliciten, se va a entregar. Pero, no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete, que no se vaya a decir o pensar que es una represalia".



"Lo único que estamos dando a conocer lo hicimos público y ya lo hemos hecho en lo interno. Estamos pidiendo que en las dependencias del Gobierno federal no trabaje gente que pueda estar implicada con este caso. No podemos ensañarnos o promover un ambiente de linchamiento político, tampoco sudar calenturas ajenas, que cada quien asuma su responsabilidad".



"A todos los que están involucrados en el asunto de García Luna una recomendación respetuosa: que se serenen, que se tranquilicen, el que nada debe nada teme. Y que cooperen o que expliquen, es de sabios cambiar de opinión y aceptar si hubo errores y rectificar y no caer en la autocomplacencia".



"Todos nos equivocamos, somos seres humanos y, si se trata de asuntos judiciales, en Estados Unidos hasta reducen penas si se cuentan las cosas. Hay manera de que todo esto se ventile sin ningún problema y que estemos tranquilos".



Durante la mañanera se le cuestionó al Canciller Marcelo Ebrard si García Luna ya pidió ayuda consular, a lo que respondió que no que él sepa.



"No que yo sepa", contestó.



Lanzarán en enero licitaciones para Tren Maya



Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que la primera licitación del Tren Maya, para los tramos en los que ya existe ingeniería básica, se lanzará en la primera semana de enero.



"Iniciaremos ya los trabajos de licitación sobre el Tren Maya, se lanzarán la primera semana de enero. Y esperemos estar procesando y esto implica las zonas donde ya existe vía, las zonas más accesibles del proyecto, e iremos desarrollando las siguientes propuestas para tener inicios de obras a finales de marzo y a principios de abril".



"En este proceso de licitación se convocará a todas las grandes empresas de la construcción en México, para que vayamos haciendo real esta propuesta. Con esto se inicia ya todo un proceso y echar a andar ya el Tren Maya con esta confirmación del apoyo de la región".



Apoya 92.3% construcción



Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, informó que ganó el "sí" en la consulta realizada ayer, con un 92.3 por ciento a favor de la construcción del Tren Maya. Detalló que para este ejercicio ciudadano se instalaron 269 mesas a lo largo de cinco estados en los que la obra tendrá impacto. Comentó que en la consulta participaron 100 mil 940 ciudadanos y que el 7.4 por ciento de ellos votaron en contra.



...Y también en comunidades indígenas



Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), afirmó que mil 400 comunidades indígenas ubicadas en el trayecto de la obra fueron consultadas. Dijo que se realizaron 30 asambleas regionales, 15 de ellas ocurridas entre el 29 y 30 de noviembre. Mientras que el pasado fin de semana se realizaron las otras 15 asambleas consultivas.



De acuerdo con el titular del INPI, las opiniones emitidas durante aquellas asambleas fue que las comunidades pidieron participar en el proyecto, que se atiendan sus demandas en materia de desarrollo, infraestructura básica, tenencia de la tierra y protección del patrimonio cultural e intelectual.



Presumen sobreprecio de autos en subasta



Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, presumió que el sobreprecio de los autos vendidos en la subasta del fin de semana fue de 63%.



El vehículo de mayor precio fue el Lamborghini Huracane, modelo 2019, cuyo precio de salida era de 3 millones 400 mil pesos y terminó siendo vendido en 5 millones 600 mil pesos.



Afirmó que la subasta fue "muy favorable y exitosa", pues en ella se recaudaron 52 millones de pesos que serán destinados a mejoramiento de caminos en La Yesca, Nayarit.