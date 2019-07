Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 15 de julio

Cd. de México, México 15-Jul-2019 .- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Abren 7 investigaciones contra Lomelí



La Secretaría de la Función Pública abrió siete investigaciones contra el que fuera el súperdelegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien podría enfrentar cargos por cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto de interés y tráfico de influencias.



La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, informó que las indagatorias, iniciadas desde el pasado 22 de mayo, podrían derivar en sanciones de carácter administrativo, pero también penal.



Desde Palacio Nacional, la funcionaria aseguró que fue hasta el pasado 8 de julio cuando la Secretaría informó a Gabriel García Hernández, coordinador de los súpedelegados de todo el País, que era necesario tomar medidas preventivas ante los hallazgos localizados.



"La SFP tiene un curso no una sino 7 investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares", dijo.



"Recibimos con beneplácito la carta de renuncia de Lomelí para llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias".



'Urzúa ya sabía mis planes'



Ante los señalamientos del ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a la política económica y proyectos del Gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador advirtió que sus planes se sabían desde que emprendió su campaña por la Presidencia. Cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre el tema, el Mandatario en un principio dijo que ya había expuesto su opinión y no tenía más que decir, pero ante la insistencia preguntó dónde está lo extraño o la novedad en sus planes.



-¿No estaba de acuerdo con la austeridad Urzúa?, se le preguntó.



"No me quiero meter en eso", respondió.



-¿Por qué se fue al final?, se le insistió.



"Porque tomó su decisión de manera libre".



"¿No sabían que iba a combatir la corrupción? Desde cuándo lo estoy diciendo. ¿No sabían que iba a haber austeridad? Lo dije en campaña y en los libros. Que la refinería, tres veces candidato a la Presidencia y tres veces he planteando que iba a impulsar la construcción de la refinería ¿Dónde está lo extraño?".



"¿Qué pensaban? Que iba yo a llegar y como lo único que me importaba era el puesto, iba yo a adaptarme y a dedicarme a hacer lo mismo, no. No lucho por cargos, decía yo, lo dije muchas veces, no soy un ambicioso vulgar, lucho por ideales, lucho por principios, estoy por la transformación del País, entonces nada más es cosa de comprender".



"Que no se preocupen, que se ocupen, que vamos bien, muy bien, no nos vamos a detener, ni un paso atrás en la transformación de México, ni siquiera para tomar impulso".



"Vamos muy bien en todos los campos, puede ser que me vean demasiado optimista, pues en efecto lo estoy, porque vamos avanzando más de lo que yo imaginaba".



López Obrador afirmó que terminarán el Tren México-Toluca, y que por el momento no se indaga corrupción en la obra."Sí, pero no es nota dirían ustedes, a no ser que sea un refrito, lo hemos dicho muchas veces, no es el doble, es el triple, creo que estimaron en 30 mil millones originalmente y ya se llevan como 60 y se van a requerir 20, 25 o 30 más para terminarlo, lo vamos a terminar, ya tomamos esa decisión, porque es mucho lo que se invirtió en la obra y se va a terminar""Acerca de si hay alguna investigación no tengo el dato pero vamos a terminar la obra en el sexenio"Se va a aplicar ley por derrame.-AMLOEl Mandatario federal aseguró que se aplicará la ley por el derrame de Grupo México en Sonora y que habrá responsables."Hoy voy a tener informe de la Secretaría de Medio Ambiente, y sí intervino la Procuraduría para cuantificar daños y tomar las decisiones de conformidad con la ley, lo que puedo adelantarles es que ya no hay influyentismo, ya no existe influyentismo y se va a aplicar la ley sin consideraciones de ninguna índole, si se cometen daños se tienen que reparar daños y va a haber responsables".Dijo que ya se limpia y pinta el departamento de Palacio Nacional para que se mude con su familia."Cuando nos traslademos a vivir en definitiva al Palacio en el departamento que existe desde el Gobierno del Presidente Calderón. Se construyó un departamento, se está limpiando, pintando, arreglando y sí vamos a usar ese departamento por la necesidad de estar muy cerca del Palacio, de estar aquí. Ayer, por ejemplo, llegue muy tarde, como a las 12 de la noche, les decía que de una jornada intensa y ya no me fui a dormir a Tlalpan, me quedé aquí para estar temprano, por ejemplo, pero vamos a seguir manteniendo la casa en Tlalpan para habitarla, cuando sea muy intenso el trabajo pues vamos a estar aquí, vamos a procurar seguir viviendo de la misma manera, sin que se altere nuestra forma de vida, que Jesús vaya a la escuela, va a entrar a la secundaria, que Beatriz siga en su trabajo, su trabajo como académica, como investigadora, como escritora, como mujer independiente y yo en lo propio, en lo que me corresponde".La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, en las últimas dos semanas, suman 932 denuncias de usuarios contra gasolineras recibidas a través de la aplicación móvil "Litro x Litro".Ricardo Sheffield, titular de Profeco, señaló en conferencia con el Presidente que de esas quejas un 59 por ciento se deben a la venta de litros incompletos, 12 por ciento a diferencias entre el precio anunciado y el que se cobra, y 7 por ciento a un condicionamiento en la venta de combustibles.La app móvil suma 71 mil descargas y registra nueve actualizaciones, agregó Sheffield.