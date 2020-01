Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 13 de enero

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Pugna por democracia en SNTE



Dijo que aunque haya "encontronazos" debe haber democracia en el SNTE y pugnó por elección con voto libre y secreto. Luego que el secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda, dijera que debido a que adeuda cuotas sindicales desde hace varios años, Gordillo no puede buscar un cargo al interior de la organización y que la ex lideresa afirmara que están vigentes sus derechos, el Mandatario federal dijo que la Constitución establece la democracia sindical.



"Voto libre, secreto, en el caso de los maestros, igual en todos".



"Aunque haya encontronazos debe haber democracia, se acaba la antidemocracia en los sindicatos, la Constitución establece la democracia sindical, la ley laboral que se va a cumplir tiene entre otros mandatos, el que sean los trabajadores lo que elijan a sus representantes, hay otras cosas también, por ejemplo, los trabajadores deben aprobar el contrato colectivo, no es que lo firmaron dirigentes y los trabajadores ni se enteraron".



Prioriza Constitución Moral tras Torreón



Ante casos como el fatal tiroteo en una escuela de Torreón, Coahuila, el Presidente afirmó que se debe insistir en la convocatoria a una Constitución Moral para definir preceptos encaminados a tener una sociedad mejor. Cuestionado sobre el ataque armado en el colegio de nivel básico, en el que murieron una maestra y el niño agresor, el Mandatario sostuvo que no basta con aplicar operativos como "Mochila Segura" sino que es necesario atender de fondo las causas de la violencia e impulsar valores.



López Obrador recomendó la lectura del libro "Una sociedad mejor", de John Kenneth Galbraith, que, desde su punto de vista, es necesario ir a las causas de la violencia para combatirla.



"¿Podemos medir el grado de desintegración en las familias que se produjo (en el periodo neoliberal)? No, no hay investigación sobre eso, como si eso no influyera (...). Hasta ahora, hace unos días, salió una investigación, sobre el perfil socio-psicológico de los sicarios, es una investigación que recomiendo a todos, es una investigadora que hace 36 entrevistas a sicarios de por qué decidieron por ese camino, es lo poco que conocemos".



"No es nada más 'Mochila Segura', es vamos a una sociedad mejor, bienestar material, del alma, fortalecimiento de valores, que no se sigan desintegrando las familias, es importante atender las causas, pero como enajenados se dedicaron a enfrentar la violencia con la violencia, nunca repararon en que había que combatir la pobreza y fortalecer valores".



"Hay que seguir insistiendo en esto y que no nos importe que nos digan ¿cuándo va a haber resultados?, ¿cuándo se reduce la tasa de homicidios? Se va a reducir, porque tenemos la ventaja de que no se permite la asociación delictuosa, como era antes, que los delincuentes, los capos, mandaban, entonces ya no es así. Eso nos tiene que dar resultados, si ya no hay complicidad, si no hay componendas, pues tiene que dar resultado".



"Pero hay que ir al fondo de estos asuntos e insistir vamos a la Constitución Moral, vamos a la convocatoria de la Constitución Moral, a definir preceptos y a insistir que sólo siendo buenos podemos ser felices, y ya no importa que nos critiquen, que nos cuestionen, que esto no tiene que ver con el Estado laico o que nosotros no tenemos por qué meternos en estos temas. Esta es la función principal del Gobierno, conseguir la felicidad del pueblo, conseguir una sociedad mejor".



Busca SEP llevar psicología a normales



El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma afirmó que fue un tema muy doloroso, que debe atenderse por el lado de la prevención y las causas. El fin de semana, dijo, se revisó el tema "Mochila Segura", en el pasado las revisiones las hacía el personal de las escuelas, lo que derivó en amparos.



Ahora, la SEP recomienda que la revisión de las mochilas las hagan los papás y las mamás, pero en la escuela.



Moctezuma adelantó que tendrán reunión con todas las autoridades educativas para revisar el tema y poner en marcha un programa en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



También reconoció que se debe fortalecer el apoyo psicológico en las escuelas y en las normales, a través del Servicio Social que presten alumnos de las universidades.



El funcionario añadió que el Presidente López Obrador les pidió atender el fondo del problema, que es la carencia de valores en una sociedad consumista, donde todos los problemas se dan por falta de un esquema social.



"Debemos cambiar de una forma de pensar individualista a una comunitaria", afirmó.



Habrá un cambio profundo, aseguró, reflejado en los contenidos de los libros de texto para el ciclo 2020-2021, sobre todo en Civismo y Ética.



"No nos interesa educar sólo la mente de los niños, sino también su corazón", aseveró.



Pedirán a EU propiedades de corruptos



López Obrador informó que se están haciendo trámites y hay colaboración con EU para extraditar a ex funcionarios mexicanos que han cometido delitos -algunos vinculados con el moreirazo- y también el retorno de los recursos.



Explicó que se busca que las propiedades compradas por funcionarios en EU, con dinero de México, pueda ser recuperado y señaló que hay disposición del Gobierno estadounidense.



Critica Sheinbaum a Gobernadores por Insabi



La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y criticó a los Gobernadores que anunciaron la decisión de no sumarse.



"Realmente están negándole a la población de estos estados la posibilidad de tener acceso a la salud de una manera completamente distinta a como se fue estableciendo en los últimos años, donde se les negó el derecho a la salud a muchos millones de habitantes del País", declaró la Mandataria capitalina en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, respecto al posicionamiento de Gobernadores de extracción panista.



En lo que corresponde a la Ciudad de México, dijo, están muy contentos con el Insabi, porque se trata de dos concepciones, una, concebir a la salud como una mercancía y establecer seguros como el Seguro Popular, y la otra establecer a la salud como un derecho.



Sheinbaum aseguró que el apoyo del Insabi será muy importante, con recursos económicos y para la formación integral para que la salud sea gratuita.



Afirma Profeco que no subirán precios de energéticos



El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, estimó que los precios de las gasolinas, el gas y la energía eléctrica no subirán este año y se mantendrán en los mismos niveles que en 2019.



"En diesel y gasolinas es claramente que ha habido una estabilidad como lo comprometió el Presidente", afirmó.



"Si lo vemos en relación al Índice Nacional de Precios y tomamos de partida la quincena de julio de 2018, donde hubo un aumento significativo en gasolinazos del sexenio anterior, podemos ver que no solo ha habido estabilidad sino una baja en precios de combustibles".



Respecto al gas LP y el doméstico estimó que habrá estabilidad y una baja en los precios promedio "más significativa".



En el caso de la electricidad, dijo que se cumplió cabalmente en que no hay aumentos y que la expectativa para 2020 es que seguirá igual.



"No habrá aumentos de ningún energético. El precio que prevemos para 2020 es el mismo", dijo Sheffield.



Además, reportó que en 2019 la Profeco impuso 363 multas que suman 88 millones de pesos.



Reveló que, a partir del 1 de enero, la Profeco cobrará sus propias multas y anunció que, con la entrada en vigor de una nueva norma, ahora podrán revisar el software de las gasolineras para detectar los "rastrillos tecnológicos".