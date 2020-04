Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 13 de abril

Cd. de México, México.- Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Atenderá IP a pacientes públicos sin Covid-19



Informó que, tras lograr un acuerdo con dueños y directivos, los hospitales privados recibirán a pacientes con seguridad social y a la población en general, a fin de liberar espacios en institutos públicos de salud que atenderán a pacientes enfermos de coronavirus.



"Se trata en lo general de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender a enfermos del Seguro, del ISSSTE y también a enfermos sin seguridad social, a todo el que lo necesite.



"Esta mitad de camas representan cerca de 3 mil 200 unidades con equipo y nos va a permitir, esto es importante aclarar, que quienes necesitan servicio en Seguro, en ISSSTE, inclusive en las Fuerzas Armadas y la población en general (...) puedan ir a estos hospitales privados, y que todas las camas, instalaciones, especialistas, médicos del sector público de salud los concentremos en la atención de enfermos de coronavirus".



El Mandatario indicó que el acuerdo durará un mes -del 23 de abril al 23 de mayo- y se dispondrán de 3 mil 115 camas en 146 hospitales de 20 estados del País.



"Los costos son los mínimos, no es un convenio con fines de lucro, eso es muy importante señalarlo, cosa que agradezco mucho, repito, a los dueños de hospitales privados, porque no van a obtener utilidades como en una situación normal por la emergencia".



En su intervención, el Canciller Marcelo Ebrard detalló que los institutos privados brindarán el servicio de segundo nivel, atención en parto y embarazo, y cesáreas.



Además, atenderán enfermedades en apéndice, hernias, úlceras gástricas, endoscopias y urgencias abdominales, además hay hospitales especializados en pediatría y ginecobstetricia.



Ebrard señaló que entre los centros que participan en el convenio se encuentran el Centro Médico ABC, Hospitales Ángeles, Grupo Dalinde / San Ángel Inn, Hospital de la Beneficencia Española, Hospitales MAC, Hospital San Javier, Médica Sur, Grupo Torre Médica, entre otros.



Llama a cuidar y respetar a médicos



Luego de las agresiones a personal médico que atiende casos de Covid-19, el Presidente reconoció su labor e hizo un llamado a la población a cuidar y respetar a los profesionales de la salud.



"Mandar desde Palacio Nacional un reconocimiento a todos los integrantes del Sector Salud, tanto del sector público como del sector privado, a trabajadores, camilleros, enfermeras, enfermeros, médicos especialistas, no se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud".



"El llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal de salud, respetarlo, quererlo, todos,si no hemos necesitado un servicio médico, lo vamos a necesitar siempre, a lo largo de nuestra vida se requiere del apoyo de una enfermera, un médico, tenemos que respetarlos, reconocerlos, apoyarlos, tenemos que ser siempre, y ahora mas que nunca, solidarios, fraternos, humanos".



El llamado del Presidente se sumó al de otros funcionarios, políticos y autoridades del Sector Salud, luego que médicos y enfermeros que atienden casos de Covid-19 han sufrido agresiones de parte de pobladores y de familiares de pacientes en la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades.



Proyección de cuándo levantar cuarentena, el jueves



Adelantó que el próximo jueves los especialistas darán una proyección de cuándo podría levantarse gradualmente la cuarentena.



"El jueves damos proyecciones de médicos, especialistas, científicos, un diagnóstico de cuándo se va a presentar el momento más difícil, cuándo podríamos empezar con todo el cuidado a levantar gradualmente la cuarentena, esto el jueves".



Dice que le fue 'requetebién' en la OPEP



Dijo que en la cumbre de países de la OPEP y aliados le fue requetebién a México y se le dio un trato especial.



Afirmó que el País fue respetado y se logró un acuerdo excepcional, nunca visto.



"Sobre el petróleo se me pasaba decirles que el miércoles va a acompañarnos la Secretaria de Energía y el director de Pemex para explicarles cuál fue el acuerdo que se logró en la cumbre de la OPEP y de los que no pertenecen a esa organización, de todos los países productores de petróleo".



"Nos fue muy bien, requetebién, México tuvo un trato especial, fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo, fue algo excepcional, también nunca visto este acuerdo, esto lo vamos a tratar el miércoles, les vamos a dar todos los detalles".



Ayer, los principales países productores de petróleo lograron un acuerdo histórico para recortar 9.7 millones de barriles diarios a fin de estabilizar los precios del energético y ayudar a rescatar los mercados de un posible colapso inducido por el coronavirus y el exceso de oferta.



Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados acordaron que la reducción durante mayo y junio será por el equivalente a 20 por ciento de la demanda mundial.



Luego de cuatro días de negociaciones marcadas por la presión del Presidente Donald Trump para tomar acciones que salvaguarden al mercado, los miembros de la OPEP aceptaron la propuesta de México de reducir su producción sólo en 100 mil barriles diarios y no en los 400 mil solicitados.



Lo anterior luego de que EU prometió compensarlo con un recorte adicional de 300 mil barriles de su parte.



Protestan en Palacio



Inconformes se congregaron alrededor de Palacio Nacional para reclamar apoyo del Gobierno ante la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.



En la Calle de Moneda, desde las 5:30 horas, se apostaron ferieros de varios puntos de la República.



"Tenemos hambre. Me canso ganso", se leía en pancartas que cargan los operadores de juegos mecánicos que llegaron acompañados de sus familiares.



"¡Señor Presidente, tenemos la necesidad de pedir el apoyo para nuestras familias ya que no contamos con esos recursos para seguirle dando esos alimentos sagrados!", gritó un hombre en medio de la multitud.



Frente a la fachada de Palacio, otro numeroso grupo de operadores de transportes turísticos reclama la intervención del Gobierno para paliar sus necesidades más apremiantes.



En el otro extremo se han apostado choferes de Uber y otras plataformas de servicio de transporte.