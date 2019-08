Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 12 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes.



Agradece a empresario por comprar casa de Zhenli



Agradeció al empresario Carlos Bremer por comprar la casa asegurada a Zhenli Ye Gon, en la subasta de ayer en Los Pinos, y por la que pagó 102 millones de pesos. El Mandatario federal recordó que el dinero obtenido será para apoyar a los deportistas de alto rendimiento que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima.



"Agradecerle mucho al señor Bremer que compró la casa, es una contribución, y felicitar a los deportistas, a los entrenadores, a sus familiares por todo el esfuerzo que hacen para obtener estos buenos resultados que ponen muy en alto el nombre de nuestro País".



"Es un ánimo distinto, es un ambiente nuevo, aunque digan lo contrario nuestros adversarios, en México hay alegría, hay entusiasmo, es otro País, es otro humor, no existe ya el mal humor social o esta limitado a pequeños grupos que, poco a poco, se les va a ir quitando ese mal humor y se van a ir alegrando junto con millones de mexicanos, estamos celebrando este cambio verdadero, esta transformación".



La casa ubicada en Lomas de Chapultepec fue vendida a la Fundación Butaca-Enlace, que encabeza el empresario regiomontano Carlos Bremer. El valor del lujoso inmueble superó el precio de salida de 95.4 millones de pesos, pero se quedó lejos de la meta de 150 millones.



Le ponen medalla



Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), entregó una medalla conmemorativa al Presidente en agradecimiento al apoyo que anunció para la delegación mexicana. Guevara también le dio un ejemplar de la mascota de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en nombre de los atletas.



"Quiero entregarle esta medalla en nombre de toda la selección nacional, Presidente, en agradecimiento de este esfuerzo que hace por apoyar económicamente al equipo y entusiasmarlos, porque fue una gran noticia", dijo Guevara.



Darán 222 mdp a delegación panamericana



El Gobierno federal entregará 222 millones de pesos a los deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. De los cuales, 120 millones de pesos provendrán de la subasta de inmuebles asegurados, entre ellos la casa del empresario Zhenli Ye Gon, y 100 millones de un fondo destinado al deporte.



"Se entregarán más de 222 millones de pesos a partir del jueves que regresen del Perú (los deportistas).



"Son 120, 100 de la casa de Las Lomas, 20 de otros bienes y 100 más de un fondo dedicado al deporte de 500 millones de pesos que se autorizaron para este año".



"Como lo dijimos la semana pasada, a todos 20 mil pesos mensuales durante un año, para que puedan seguir haciendo deporte, entrenando".



"A los que obtuvieron medalla, además de los 20 mil pesos mensuales, que son 240 mil al año, 40 mil para oro, 35 para plata y 25 para bronce".



"Nos va a alcanzar y la Tesofe va a elaborar, de acuerdo con (Ana Gabriela) Guevara y (Esteban) Moctezuma los cheques para entregar a partir del jueves".



Afirma que apoyarán Olimpiada de Matemáticas



Aseguró que no se cancelaron los fondos para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Cuestionado sobre la información de que la Olimpiada informó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) los dejó sin apoyo económico para las competencias del segundo semestre del año, el Mandatario federal dijo que eso no es cierto y que sus adversarios se la pasan inventando.



"No es cierto".



"Porque son nuestro adversarios, o sea, que se la pasan inventando cosas".



Se le cuestionó si habrá fondos suficientes para los apoyos y afirmó que no se van a quedar sin recursos.



"Sí, cómo no, ya hasta me da flojera la verdad pero te contesto que no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos, al contrario, les puedo decir que hace poco nos pidieron apoyo para participar en un seminario internacional que se llevo a cabo en China para jóvenes talentos, le pedí al Secretario de Comunicaciones y Transportes que se hiciera cargo y sacaron primeros lugares, se está ayudando mucho, como nunca a la ciencia, la tecnología, a la educación".



"Lo que pasa es que hay inconformidad con los que manejaban todos estos programas y era un tinglado burocrático que se fue creando y todo el apoyo se quedaba en estas instituciones y ahora pues ya no se entregan esos fondos a todas estas oficinas que fueron creando y se apoya de manera directa".



'Hace falta trabajar más al Congreso'



Tras señalar pendientes legislativos que son prioridades para su Gobierno, como la revocación del mandato y la cancelación del fuero, López Obrador planteó que se amplíe el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.



"Ellos deberían (los legisladores), lo comento con todo respeto, con todo respeto, que no se vaya a interpretar que estoy entrometiéndome en lo que hace el Poder Legislativo, pero hace falta trabajar más, pero es mucho tiempo el periodo extraordinario en el que no se legisla y no se trabaja (en referencia al receso)".



"Tiene que ampliarse el periodo ordinario, porque hay pendientes".



"Todo se está revisando, pero tenemos ya definido el paquete de iniciativas de ley que consideramos fundamentales para llevar a cabo la, como se está haciendo, la Cuarta Transformación de la vida pública del País".



"Lo que nos falta es la cancelación de los fueros, eso está pendiente de aprobación en el Poder Legislativo (...) no se le puede dar un trato de privilegio a diputados, senadores, jueces, magistrados, Ministros, Secretarios o al Presidente de la República, eso se tiene que eliminar", mencionó.



"También está pendiente que se lleve a cabo como práctica democrática la revocación del mandato, que haya democracia participativa, que el Presidente pueda ser removido si así lo decide el pueblo. Que en el 21 se le pregunte a los mexicanos si quieren que continúe o que renuncie el Presidente, el pueblo pone y el pueblo quita y no están los legisladores resolviendo sobre este tema".



"Ahora que regresen, el 1 de septiembre, enviaré la iniciativa de reforma al Artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos".



Ve cuestionamientos al Poder Judicial



Dijo que ahora se cuestiona más al Poder Judicial que al Legislativo, debido a actos de corrupción.



"Que se vaya limpiando de corrupción, que se actúe con honestidad, que no haya asociación delictuosa, que no haya asociación de jueces y magistrados con grupos de intereses creados con la delincuencia común y con la delincuencia de cuello blanco, que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, pero eso les corresponde a ellos".



"Le tengo confianza al Presidente de la Corte, deben estar atendiendo este asunto porque si hay inconformidad en algunos mexicanos, no quiero decir que sea de la mayoría, pero si existe un sector que está inconforme con el desempeño del Poder Judicial".



"Hasta hace poco el cuestionamiento iba dirigido al Poder Ejecutivo y Legislativo, le cargaron mucho la mano al Legislativo y claro, se ganaron mucho a pulso ese distintivo, pero los potentados buscaban desacreditar al Poder Legislativo, no así al Poder Judicial".



"Y ahora con el cambio se está cuestionado más al Poder Judicial que al Poder Legislativo".



Pide no apoyar a delincuentes



Cuestionado sobre las agresiones a la Guardia Nacional, el Mandatario federal reiteró su llamado a la población a no apoyar a los delincuentes.



"Si, el fin de semana hubo un enfrentamiento con la Guardia Nacional en Guanajuato, hubo muertos, tanto de la delincuencia y falleció un elemento, un oficial del Ejército en este enfrentamiento".



"También se presentó una agresión a la Guardia Nacional en Tlaxcala, porque se pretendía robar un tren, saquear unos vagones de un tren y los delincuentes que encabezaban este operativo convocaban a pobladores, como se hacía con el huachicol, esta es una práctica que debemos de combatir, llamando a la gente para que no participe como escudo protector de delincuentes, que la gente no participe en estos robos, en estos actos delictivos, que no se dejen llevar por estas bandas de delincuentes.



-¿La Guardia Nacional está rebasada?, se le preguntó.



"No, ellos están haciendo su papel".



Suman 905 mil jóvenes aprendices



La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dijo que actualmente hay 905, 647 mil jóvenes aprendices en el País, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En el marco del Día Internacional de la Juventud, reportó que hay 181 mil tutores que enseñan a los jóvenes sobre sus oficios, actividades, empresas y talleres.



En el territorio del País, hay 140 mil jóvenes aprendices en Chiapas, localidad donde más ha habido presencia del programa, después sigue Tabasco, Veracruz, México y Guerrero. En la zona norte, informó, hay menos presencia del programa, en Estados como Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Aguscalientes, donde también existe menos desempleo.



Critica de nuevo a los medios



Se volvió a lanzar contra los medios de comunicación que, afirma, calumnian.



"Ojalá que no se convierta en permanente, lo digo de manera fraterna, amorosa, hay mucha difamación y se está aplicando la máxima del hampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna"



"Fraternamente, cariñosamente, hay que informar con profesionalismo, con objetividad".



"Ya sabemos que no nos ven con buenos ojos los conservadores corruptos y sus medios de información, pero por encima de todo tiene que estar la verdad, porque si no se afecta a la sociedad, se va creando un ambiente de insatisfacción de farsa y esto afecta a todos, a los mismos medios".



"Hay que actuar con rectitud, con integridad, hay que decir la verdad y hacer a un lado la doble moral, el doble discurso, la hipocresía".



"Se molestan mucho los columnistas y expertos, que dicen que son sermones los de la mañana, según, jajajajajajaja".