Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 11 de mayo

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



'Si falla apertura, damos marcha atrás'



Informó que el miércoles o jueves su Gobierno presentará el plan de reinicio de actividades, el cual se podrá rectificar si se presentan problemas durante la reapertura.



Indicó que este lunes sostendrá una reunión con el Gabinete e integrantes del Sector Salud para abordar la reactivación gradual y las medidas sanitarias que se aplicarán.



"Esto (el plan) lo vamos a presentar el miércoles o el jueves de esta semana, ya para cómo se va a llevar a cabo la apertura, cómo vamos a regresar a la normalidad, tanto en lo territorial como en lo sectorial, es decir, regiones que puedan abrirse.



"Sectores como el educativo, sectores que tienen que ver con la producción, la industria de la construcción, las empresas relacionadas con el tratado para producir y exportar, inclusive vislumbrar lo que va a ser la apertura a la actividad turística, el regreso a clases, cómo es que se está previendo todo, con cuidado, gradual", señaló.



El Mandatario federal afirmó que, en caso de que se presenten problemas, se dará marcha atrás, sin embargo, su Administración está preparada con más médicos, trabajadores de la salud y camas.



"Si se nos presentan problemas damos marcha atrás, rectificamos, pero ya tenemos condiciones para hacer eso, porque ya tenemos más médicos, mañana les van a decir, pero contratamos en 3 meses a 25 mil trabajadores de la salud", destacó.



'Hay 25% de camas de terapia intensiva en CDMX'



En pleno pico de la pandemia, el Presidente reconoció que en el Valle de México sólo quedan disponibles el 25% de las camas de terapia intensiva para atender a pacientes con Covid-19.



"Tenemos una ocupación en terapia intensiva del 75%, es decir, tenemos un 25 % de camas disponibles y estamos ya en la meseta, en lo alto", dijo.



Asimismo, afirmó que el hecho de que la pandemia no pegara de inmediato en el País, como ocurrió en otras naciones, permitió tener tiempo para prepararse y aplicar una estrategia para aplanar la curva de contagios que está dando resultados.



"Sí fue buena la estrategia de aplanar la curva y está dando resultados. Estamos, de acuerdo a las proyecciones, en la semana más difícil en el Valle de México.



"De acuerdo a las proyecciones, se espera que pronto inicie el descenso, pero para que se dieran así las cosas se contó con el apoyo de la gente, que es fundamental", afirmó.



Ofrece disculpa a médicos; reprocha cobros



Ofreció disculpas a los médicos, luego que ocho asociaciones de profesionales de la salud criticaran sus declaraciones de que antes los médicos únicamente buscaban enriquecerse, pues estaban a favor del mercantilismo.



"No, si lo entendieron así, ofrezco disculpas. Pero no fue eso, hablé, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista, imagínense, era médico Ernesto Che Guevara, médico el mejor presidente de América latina, Salvador Allende, cómo voy a hablar mal de los médicos, a mí me salvó la vida un grupo de médicos", manifestó.



"Es que todo lo están tergiversando, todo todo todo todo, por eso ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre".



Médicos neurólogos, cirujanos, urólogos, especialistas en medicina crítica, otorrinolaringólogos, entre otros especialistas agrupados en colegios, sociedades y asociaciones exigieron al Mandatario ofrecer una disculpa pública por esos comentarios que consideraron ofensivos.



El político tabasqueño afirmó que dijo que "algunos médicos" sólo buscaban enriquecerse.



"También es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal, pues si se roban las medicinas, imagínense, uno de los negocios más jugosos en el pasado era el de la compra de las medicinas, no sólo eso, adulteraban los medicamentos", manifestó.



"Lo que dije es que había médicos que solo les interesaba eso, el dinero, como en todo".



Algunos médicos señalaron que las declaraciones del Presidente no abonaban positivamente en el ambiente que hay actualmente de violencia contra los médicos por el coronavirus.



"Sí abonan, cómo no van a abonar. Sirven para a los que lo hacen que les dé vergüenza, claro que no les gusta", expresó López Obrador.



El Presidente López Obrador aprovechó la ocasión para criticar a la Oposición.



"Ahora quién sabe qué van a decir, no los médicos si no los adversarios pero está muy interesante todo lo que está sucediendo, nada más no enojarnos sino debatir, es que se deben de sentir mal porque eran los intocables, no se podía tocar al intocable y ahora es otra cosa, la gente está participando como nunca, escribiendo, manifestándose, mostrando su inteligencia", refirió.



'El NYT es famoso pero con poca ética'



Tras afirmar que en el mundo hay una crisis de los medios convencionales de comunicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el New York Times es un diario famoso, pero con poca ética.



El Mandatario se refirió a una nota que el diario estadounidense público sobre ocultamiento de muertos en esta pandemia y que tuvo gran difusión en las redes sociales en México.



"Hace unos días salió en el New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos, lo mismo que han sostenido algunos medios en México, nada más que ahora es el New York Times, el New York Times es un periódico famoso pero con poca ética", sostuvo.



"En este caso es evidente que no hicieron el trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, faltó ética. Entonces, no nos dejemos apantallar, si no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times".



López Obrador expuso que ante la crisis en los medios convencionales de comunicación se deben buscar modelos alternativos que garanticen las libertades.



"Hay que auspiciar el debate. La crisis del neoliberalismo, ya lo hemos dicho aquí, es la crisis de los medios convencionales de comunicación, no solo en México, en el mundo, aunque se trate del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal, hay crisis general, mejor dicho, hay decadencia, porque la crisis puede ser económica o sanitaria, la decadencia tiene que ver con todos los campos de la vida pública y eso es lo que se está padeciendo, es un derrumbe del modelo neoliberal, no sólo en lo económico, en lo político, en lo que tiene que ver con la comunicación", aseveró.



"Entonces, tenemos que buscar la forma de crear modelos alternativos y lo mejor es garantizar las libertades y que con el método democrático se vaya regenerando la vida pública, con la participación de los ciudadanos".



Respecto a la información publicada por el New York Times y su difusión en México, aseguró que no hay de qué preocuparse, que es "normal" la molestia de los conservadores porque se está terminando con los privilegios.



"Sale esa nota en el New York Times y como en cadena empiezan a retuitearla todos los conservadores de México o sus voceros, pero así periodistas, intelectuales orgánicos, políticos corruptos, todos, yo creo que hasta sabían, eso lo podría informar el New York Times, porque yo creo que sabían que venía el reportaje, porque inmediatamente que aparece, lo que llaman 'nado sincronizado' se lanzan todos", cuestionó.



"No hay que alarmarse, esto es normal, la verdad es que se está llevando acabo una transformación y están muy molestos los conservadores, nunca se había dado una situación así de que se terminara con privilegios, en que se separara el poder económico del poder político, que no se sometiera el Gobierno de los grupos de intereses creados, que se decidiera acabar con la corrupción, con la impunidad, entonces sí les pesa y les va a llevar tiempo acostumbrarse a aceptar la nueva realidad".



Cuestionó y criticó Elektra medidas



Reconoció que Grupo Elektra cuestionó las medidas de restricción de la actividad económica ante la epidemia de Covid-19, pero le agradeció que accediera a cerrar sus tiendas.



El Mandatario comenzó con la presentación del informe de las empresas que han atendido las recomendaciones de frenar sus actividades a fin de frenar los contagios del nuevo coronavirus entre la población.



"Ahora mismo vamos a tratar el tema sobre el cumplimiento de las recomendaciones, sigo destacando, reitero, el buen comportamiento de la gente, buen comportamiento, entrega de médicos y enfermeras en el combate a la pandemia y también de los empresarios que, en su mayoría, están manteniendo cerrados sus establecimientos comerciales, sus empresas", expresó.



"Cuando empezamos a hacer esta revisión, creo que no cumplían el 13 por ciento, la semana pasada bajó al seis y ahora ya está en el 5 por ciento y espero que la semana próxima sigue reduciéndose el número de establecimientos que no cumplen con el plan de emergencia sanitaria".



López Obrador destacó que en esta semana se logró el cierre de los establecimientos de Elektra, aunque el grupo expuso sus diferencias respecto a este plan.



"En esta semana se logró que las tiendas Elektra se cierren, esta fue una decisión de los directivos de la empresa, me mandaron un escrito, una carta dando a conocer sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas que se han tomado, ellos tienen su concepción de cómo se está llevando acabo nuestra estrategia, son críticos, pero ejerciendo su derecho a disentir, que es parte de la democracia, deciden cerrar sus tiendas y dejar sólo lo esencial, como lo establece el decreto", expuso.



"Agradezco esta actitud, lo mismo en el caso de Coppel, ya están también cumpliendo con mantener cerradas sus tiendas y a todos les digo que muchas gracias porque esto nos ayuda bastante, no hubiésemos podido salir de esta pandemia, de esta crisis si no se cuenta con el apoyo de la gente y lo hicimos sin medidas coercitivas".



Aquí, aseguró el Jefe del Ejecutivo federal, todo es por la participación consciente, y se aplanó la famosa curva de la epidemia.



Denuncian a empresa por no cerrar



Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, informó que el 95 por ciento de las empresas y negocios cumplen con las disposiciones del Gobierno federal, y un 5 por ciento presenta resistencia.



Este cinco por ciento se concentra en los sectores de venta de automóviles, tiendas departamentales, venta de productos no esenciales, entre otros.



Es notorio, dijo, que en las industrias maderera y textil ya hay mayor nivel de cumplimiento.



Bajó a 21 por ciento las empresas que se negaron a cerrar, las cuales están en los municipios más afectados por la pandemia.



En la lista de empresas incumplidas están algunas como Benotto, fabricante de bicicletas ubicada en Iztacalco, Ciudad de México.



Llama la atención que además de continuar con las labores, se resistieron a realizar la verificación, y se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía."Hacemos llamado a no poner en riesgo a los trabajadores", expresó.Tampoco atendieron las recomendaciones Autouno en Guerrero, sucursales de Office Max en Guadalajara y Morelia y Bloquera Moderna S.A. de C.V., que fabrica productos de arcilla."Estamos en el cumplimiento mayor pero esperamos que la próxima semana todas las empresas haya cumplido con las niñas sanitarios", comentó la funcionaria.El Mandatario federal afirmó que habrá estímulos fiscales para las empresas que se instalen en los parques industriales previstos en el corredor del Istmo de Tehuantepec.A pregunto expresa sobre el proyecto, el Mandatario dijo que ya se están ampliando los dos puertos que unirá el corredor, Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, se está rehabilitando la vía del tren y están por terminar de definir los áreas de los parques industriales.Es un proyecto, dijo, que consiste en utilizar los dos puertos, el del pacífico y el del Atlántico, Salina Cruz y Coatzacoalcos, para unir países de Asia con la costa este de Estados Unidos."Es una especie de canal de Panamá, pero con ferrocarril de carga de contenedores. Y en el corredor se van a establecer hasta 10 parques industriales, por eso el ferrocarril, para que en estos parques industriales se puedan llevar a cabo ensambles de productos, puedan establecerse empresas", expuso."Van a recibir las empresas que se instalen en estos parques industriales apoyos fiscales, se va a reducir el pago de IVA, el pago del Impuesto Sobre la Renta y otros apoyos, porque queremos fortalecer el Istmo, sobre todo crear empleos, muchos empleos, ese este plan y ya están trabajando, el voy a pedir al director de este proyecto que venga un día y se los exponga completo, de cómo vamos".Dijo que su Gobierno aplicará un modelo alternativo para medir el crecimiento económico del País, el cual se basará en el bienestar y la felicidad de los ciudadanos."Estaba yo leyendo que hay un país en Europa que dice que van a cambiar los parámetros y quieren hacer a un lado lo del Producto Interno Bruto, el PIB para medir y van a agregar al crecimiento económico el bienestar, incluso la felicidad de la gente, del pueblo, en eso andamos nosotros, ese es nuestro modelo alternativo", afirmó.