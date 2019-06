Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 10 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- Revisa los temas más importantes que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera, desde Palacio Nacional.



Evaluarán acuerdo en 45 días



El Canciller Marcelo Ebrard dijo que en 45 días el Gobierno de México y EU harán una evaluación de las medidas acordadas el pasado viernes para reducir el flujo migratorio y en caso de no tener los resultados esperados se tomarán medidas adicionales.



"A los 45 días nos tenemos que sentar las partes para ver si tuvo éxito o no tuvo éxito", detalló el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



"Si no tenemos razón tenemos que hacer más rondas de conversaciones para buscar otra salida, especialmente, ellos propondrían el Primer País de Asilo, y lo que nosotros decimos es que tiene que ser regional".



Pidió AMLO a Trump plazo para tomar decisiones



El Presidente López Obrador reveló que en la llamada del sábado con Trump le pidió que, aunque la evaluación de medidas inicia en 45 días, se tome una decisión en 90 días.



"Quiero también aclarar que hablé por teléfono con el Presidente Trump y aun cuando la evaluación comienza en 45 días, yo propuse y así está en el acuerdo que cualquier decisión que se tome sea haga en un plazo de 90 días, esto es importante", reveló el Mandatario federal.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que haya una parte oculta del acuerdo logrado con Estados Unidos y dijo que se logró separar tema migratorio de comercial."Es un acuerdo migratorio, lo comercial no está aquí. No tenemos un acuerdo sobre esa naturaleza", sostuvo.López Obrador se dijo satisfecho con la negociación entre delegación de México y EU por aranceles, por lo que agradeció al pueblo por cerrar filas y reveló que cambio su discurso en Tijuana tras lograr acuerdo."La política son principios pero también eficacia, resultados, y quiero agradecerles a todos los mexicanos por su apoyo de toda las corrientes de pensamiento, de los partidos, legisladores y sobre todo al pueblo de México que nos ayudaron a cerrar filas porque así nos presentamos con fuerza para enfrentar esta amenaza""Yo tuve que rehacer mi discurso el viernes, el discurso que iba yo a pronunciar el sábado era distinto al que termine dando el sábado porque así como el Gobierno de Estados Unidos en ejercicio de su soberanía había tomado una decisión y tenían ellos ya información, borradores, para la aplicación de tarifas de aranceles, nosotros estábamos preparados"El Presidente informó que hoy se reunirá con su Gabinete para analizar acciones con el fin de evitar futuros aranceles."Hoy hay una reunión con el Gabinete para la implementación del plan que nos permita cumplir los compromisos y evitar en el futuro cualquier amenaza de imposición de aranceles, estoy seguro que vamos a tener muy buenos resultados", comentó.El Mandatario dijo que"Hay un ambiente político muy favorable, yo diría inmejorable, para que se ratifique el tratado en el senado entre México, EU y Canadá. Tengo información de que en una semana van a tener ellos un periodo extraordinario al que ya convocaron y me han informado que el primer tema q se va tratar va ser el acuerdo comercial", aseguró."Puedo asegurar que en una semana o la semana próxima se va ratificar"El Gobierno federal inaugura hoy un memorial por 'Halconazo' en CDMX, como parte del rescate de varios espacios donde se cometieron actos de tortura, para conmemorar a las víctimas de la llamada "Guerra Sucia", informó Alejandro Encinas, Subsecretario de DH de Segob."Para hacer esta conmemoración y tener fresco en la memoria estos lamentables hechos con los que se pretendió aniquilar no solamente a la disidencia estudiantil sino a la disidencia y la libertad de opinión y de expresión en este País, el Presidente nos ha instruido que de cara al 50 aniversario (...) en el 2021, iniciemos un conjunto de rescate de espacios donde se llevaron a cabo las actividades de tortura y de exterminio de los hombres y mujeres disidentes al régimen en esos años", afirmó."Vamos a inaugurar un memorial en lo que fueron las instalaciones de la Dirección General de Seguridad, que fue lugar donde se desarrollaron estas actividades ilícitas".'Estamos trabajando para que haya paz'Tras aparición de cuerpo de universitario plagiado, el Ejecutivo indicó que seguirá trabajando en tema de inseguridad para que haya paz y tranquilidad."Estamos preocupados y ocupados, lamentamos mucho estos casos, estamos trabajando para que haya paz, para que haya tranquilidad y vamos a tener resultados cada vez mejores, porque se está actuado y en efecto, cuando estuvimos en el Gobierno de la Ciudad se logró reducir la incidencia delictiva", afirmó.El Presidente reiteró su compromiso de que no habrá gasolinazo durante su Administración."Reitero el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz , así de claro", dijo."Ahora que Hacienda aplica una disminución del subsidio a las gasolinas salen nuestros adversarios a decir que ahí vienen los gasolinazos. No habrá gasolinazos, se va a cumplir el compromiso".