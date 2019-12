Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 09 de diciembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Ofrece expansión a bancos para dispersar recursos



Anunció que ofrecerán a los bancos acuerdos para que amplíen el número de sus sucursales, con la garantía de que van a dispersar fondos de los programas públicos y que van a obtener comisiones. Indicó que lo que inviertan en la construcción de sucursales lo van a poder recuperar en un "plazo considerable", porque van a tener garantizados los recursos que se están dispersando en todo el País.



"Lo otro que nos ha limitado es que no hay instituciones bancarias en todos lados, por eso va a estar el Banco del Bienestar y estamos también por decidir que las sucursales bancarias de los bancos ya establecidos se amplíen, vamos a ofrecerles a los bancos acuerdos para que en vez de que tengan 300, 500 sucursales, puedan tener mil, dos mil, con la garantía de que van a dispersar fondos y van a obtener comisiones razonables".



"Pero tienen garantizado el que van a poder manejar estos fondos y lo que inviertan en la construcción de las sucursales lo van a poder recuperar en un plazo considerable, porque van a tener garantizados los recursos que estamos ahora dispersando en el País".



"Lo que queremos es tener de una u otra manera 13 mil sucursales, o sea pasar de mil 500, en total, a 13 mil, esto acompañado del internet para que toda la dispersión sea automatizada con tarjeta y de manera directa, es un proceso, estamos trabajando en eso".



"Ya se está regularizando, ha llevado tiempo porque no existía un mecanismo así, primero confiable de que llegue de manera directa el apoyo al beneficiario, se está creando; segundo, no se tenía una organización, una estructura tan grande como lo amerita el monto que se está distribuyendo, estamos hablando de alrededor de 300 mil millones de pesos que se están dispersando de manera directa, entonces la operación, la entrega de estos recursos requiere muy buena organización y poco a poco se ha regularizado".



Descartan daños a información de Pemex por hackeo



El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que el hackeo a equipos de cómputo de la empresa petrolera no afectó información. Agregó que el hackeo dañó equipos periféricos y no lo relacionado con las nóminas y bases de datos. Además, reveló que se tuvo precaución y se abrieron puertos de seguridad para evitar afectación al sistema.



"Nos afectó equipos periféricos, no nos afectó la información de Pemex, absolutamente nada de eso (nómina y bases de datos)".



"En atención que se tuvo este ataque, se tuvo mucha precaución, se cerraron equipos y se abrieron puertos de seguridad para evitar daños al sistema, no hay daños a la información".



Pide evitar 'linchamiento' a Embajador



El Mandatario federal pidió que no haya "linchamientos" en el caso del Embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio Becerra, quien fue acusado de intentar llevarse un libro sin pagar de una librería en Buenos Aires.



"Se da este caso lamentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede. Que no haya linchamientos públicos, políticos, por eso doy los antecedentes".



"Es importante que se sepa, Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura, fue en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subsecretario (...) fue legislador, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Una gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior, es un hombre mayor, por eso se decidió que nos representara en Argentina, por toda su trayectoria, es un internacionalista de primer orden".



"Si hay errores, porque también eso debe tomarse en cuenta, todos cometemos errores, todos. Yo no sé quién pueda decir que no cometió un error. ¿En dónde está la perfección? A lo mejor en la naturaleza, en el Creador, pero somos seres humanos. Entonces dimensionar las cosas y que sea Relaciones la que resuelva las cosas".



Urge a Pelosi a decidirse sobre T-MEC



Hizo un llamado a la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, a que se decida ya sobre el T-MEC, para evitar que la decisión se mezcle con el proceso electoral en ese país.



"Ya están los tiempos encima, yo de manera muy respetuosa, sinceramente con respeto, le solicitaría a la señora Pelosi que se decida sobre este tema, ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones, muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos, para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México".



"Pienso que ya es el momento, que es el tiempo adecuado, conveniente, la política también es tiempo, es el momento de tomar ya la decisión, porque de lo contrario se va a acercar la decisión a los procesos electorales, que como sucede en todos los países democráticos, despiertan pasiones"."Queremos que no se vincule, no se mezcle, con este asunto tan importante para la economía de las tres naciones con el tema político-electoral, lo digo muy respetuosamente"."Estoy seguro que se está actuando de manera responsable y espero pronto, muy pronto, pronto muy pronto, una decisión y espera que sea favorable"."Es un llamado cordial, respetuoso a que después de un año y un poco más ya se concluya esta etapa, es el tiempo es el momento, se puede hacer y yo estoy optimista, muy optimista, de que podremos lograr este acuerdo".Respaldó la iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados para que la Secretaría de Marina tome el control de todos los puertos en el País.Consideró que se trata de instalaciones estratégicas que deben permanecer vigiladas por los problemas de tráfico ilegal de armas, drogas y mercancía."El Ejecutivo considera que el control de los puertos tiene que estar a cargo de la Secretaría de Marina. Consideramos que debemos tener el control de los puertos por la importancia estratégica que tienen y le tenemos confianza a la Secretaría de Marina"."Queremos que sea la Marina la encargada de atender esto y la Administración Portuaria Integral sigue a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y los puertos van a estar controlados, si así lo deciden los diputados y se aprueba nuestra iniciativa. Vamos a tener más control con la Secretaría de Marina".Negó que esta decisión implique la militarización de los puertos e hizo un llamado a la comprensión a los marinos mercantes que se han inconformado con el proyecto.e refineríasLa Secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que los trabajos de rehabilitación de plantas y tanques en las seis refinerías del País tienen un avance de 60 por ciento. Señaló que los trabajos actualmente se llevan a cabo en plantas de proceso, plantas de fuerza y tanques."Vamos puntualmente de acuerdo al programa, las tenemos que hacer en tres años".El avance por refinería es de 48 por ciento en Cadereyta, Nuevo León; 72 por ciento en Madero, Tamaulipas, y 52 por ciento en Minatitlán, Veracruz.Para Salamanca, Guanajuato, se reporta 52 por ciento; Salina Cruz, Oaxaca, 72 por ciento, y Tula, Hidalgo, 37 por ciento.Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un ligero repunte en la producción de crudo, con un registro de un millón 719 mil barriles diarios hasta el día de ayer.Octavio Romero, director general de Pemex, afirmó que tras la caída reportada en enero pasado, con un millón 625 mil barriles diarios, a partir de febrero a la fecha se detuvo la baja y se logró un "ligero repunte"."Al día primero de diciembre traíamos una producción puntual de un millón 712 mil barriles, al día de ayer traíamos un millón 719 mil barriles"."De no haberse hecho las medidas suficientes, la producción hubiera seguido cayendo, porque esta era la tendencia de inclinación, si no se hubiese hecho nada andaríamos en el orden de un millón. El esfuerzo implicó revertir la tendencia de caída, estabilizar y el ligero repunte".En el caso de la producción de gas ocurre lo mismo, afirmó, se ha logrado estabilizar la producción y un ligero repunte.En diciembre, detalló el funcionario, entrarán a producción varios pozos de los 20 nuevos campos, por lo que se espera un repunte y llegar a un estimado de un millón 778 mil barriles diarios al cierre de mes.En tanto que a finales de enero de 2020, la producción estimada sería de un millón 819 mil."Esta es la perspectiva para las próximas semanas", aseguró.Celebró que el primer vuelo de la empresa Emirates desde Dubai a México y destacó que tenga ya un acuerdo con Interjet."Estamos abiertos a que todos participen, yo celebro que la línea de Emiratos Árabes esté ya en funciones que esté ya autorizada para volar, ya tiene además acuerdos con una empresa aérea mexicana y esto ayuda mucho".El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, mostró en conferencia matutina el "quién es quién en remesas" en el que señaló a Western Union y Xoom como las que más "amuelan" a los paisanos. En tanto, destacó a PagoPhone y Cloud Transfer por entregar más por cada 300 dólares enviados en promedio.Por regiones de Estados Unidos, Profeco informó que, en la Zona Costa Pacífico, Cloud Transfer entregó más por las remesas, mientras que en la Zona Centro y en la Costa Este destacaron Cloud Transfer y Smart Key.En las tres regiones Western Union fue la que menos entregó.Sheffield señaló que para este año se espera el envío de 35 mil 500 millones de dólares en remesas, lo que representa un 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).Profeco indicó que 7 de cada 10 personas utilizan el dinero para pagar un inmueble, 2 por ciento en fondos de inversión, 6 por ciento en tarjetas de crédito y 7 por ciento en gastos médicos.Adelantó que no asistirá al Teletón pero mandará un video pues es una buena acción para apoyar a personas con discapacidad."Voy a participar enviando un vídeo, ya incluso lo grabé, se los voy a enviar porque voy a estar de gira, pero si creo que es una buena acción todo lo que sea para apoyar a personas con discapacidad, más cuando se trata de niñas de niños debe de apoyarse, independientemente de quién lo haga, si nos gusta o no nos gusta, pensemos en el fin último, que es que las niñas, los niños tengan atención, tengan terapia".