Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 08 de julio

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Reclama a Presidente de Corte por amparo



López Obrador anunció que enviará un oficio al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para reclamar por el amparo que un juez le otorgó a Carlos Arrieta, ex funcionario de la PGR acusado de torturar a uno de los involucrados en el caso Ayotzinapa.



El Mandatario federal expresó su molestia por el hecho de que el también ex funcionario del Gobierno de Michoacán ni siquiera esté dispuesto a presentarse a declarar ante la Fiscalía General de la República por ese caso.



"Entonces, con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, no puedo quedarme callado, es más, voy a enviar un oficio al Presidente de la Corte, que es también el presidente del Consejo de la Judicatura, sobre este tema".



"Con todo respeto y sin una actitud en la injerencia de las funciones del Poder Judicial, pero eso lo voy a hacer las veces que sea necesario, no me voy a quedar callado".



López Obrador no mencionó nombres, pero se refirió de manera directa al video de un interrogatorio, que se difundió en redes sociales, en el que se aprecia cómo se asfixia con una bolsa a uno de los detenidos señalados por la desaparición de 43 normalistas en Iguala.



"Hoy me informaron sobre un amparo que nosotros consideramos indebido, un amparo que le otorgaron a una persona que se presume participó en un acto de tortura, que fue público, que se dio a conocer en las redes sociales".



"Se identificó a la persona, se pidió a la FGR que actuara, se le llama a comparecer solo a que se presente y se le otorga un amparo, eso considero que no está bien, porque ni siquiera es una orden de aprehensión, es presentarse a comparecer ante la autoridad".



Negociará liberación de gasoductos



En el marco de la tregua pactada con la iniciativa privada en el litigio por los gasoductos, el Presidente López Obrador anunció que gestionará personalmente la liberación de las obras que se encuentran tomadas por pobladores inconformes. Adelantó que dialogará directamente con los lugareños, ante quienes expondrá los costos que tiene para el erario el mantener detenida la construcción de ese tipo de instalaciones con las que se busca incrementar la productividad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



"Voy a hablar con todos los que tienen detenidas estas obras, voy a llevarles la cuenta de lo que se paga y prefiero entenderme con ellos, llegar a arreglos, que haya beneficios, que yo pueda cumplir como Presidente".



"Y que nos permitan terminar esas obras, porque no fue culpa de nosotros, estuvieron mal, esos gasoductos fue un exceso, fue un negocio, malo para la hacienda pública, pero qué hacemos ahora, ni modo que metamos la cabeza en el suelo como él avestruz".



"También les digo a los que tienen tomados los ductos y las instalaciones, en Morelos, en la planta termoeléctrica, no podemos conectarnos, faltan 100 metros, por una oposición menor, estamos procurando que se resuelva, porque no podemos dejar que esa planta se vuelva chatarra".



"Si tenemos parada esa planta se está perdiendo, pero pierde el pueblo, si un gasoducto se tiene detenido, tenemos que pagar una multa a las empresas que construyeron esos gasoductos pero con esos contratos leoninos".



Arremete de nuevo contra protestas de PF



Criticó de nueva cuenta las protestas de policías federales que rechazan las condiciones de su incorporación a la Guardia Nacional. Cuestionó la imagen y el apoyo que puede tener una Policía que "se indisciplina" y "toma las calles", y el motivo de sus manifestaciones.



"¿Qué dije cuando se presentó el movimiento de la Policía Federal? Que no había motivo, porque no se está despidiendo a nadie, no se les están quitando prestaciones, es un proceso que estamos llevando a cabo, porque necesitábamos de la Guardia Nacional, sin embargo, quisieron presentar la inconformidad como una injusticia y no hay materia, al contrario, lo digo de manera respetuosa, cada quien es libre de sus actos y responsable de sus actos".



"Pero imagínense a una Policía que se indisciplina y toma las calles, ¿qué imagen da, quién va a apoyar eso? Entonces todos tenemos que entender que ya cambió, porque ya cambió la mentalidad del pueblo que eso es lo más difícil de lograr, cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo".



'No veo mal participación de ex Presidentes'



Ante las críticas de Felipe Calderón y Vicente Fox a su Gobierno, el Presidente López Obrador dijo que las resistencias al cambio son normales y no ve mal que los ex Mandatarios participen en la vida pública del País.



"Veo bien, antes, en la práctica, los ex Presidentes guardaban silencio, ya no intervenían en la vida pública, esa era la costumbre, eran como las reglas no escritas, ahora, participan, no lo veo mal, son otros tiempos, y dejemos que los ciudadanos sean los que decidan y también en eso cambiar, no pensar que la gente es menor de edad".



"Hay resistencias, pero no para preocuparnos, son normales. Imagínense lo que es para quienes llegaron al Gobierno engañando de que iba a haber un cambio y mantuvieron el mismo régimen de corrupción, de injusticia y de privilegios, pues claro que no les gusta lo que estamos llevando a cabo".



"Pero, hasta eso, se han portado bien, porque el cuestionamiento no pasa de la crítica en medios y eso no tiene mucho efecto, no detiene la transformación porque en los mismos medios, por el avance que ha habido, hay réplica, y como ustedes saben existen las benditas redes sociales y qué bueno que haya este debate".



"En diciembre, porque vamos de prisa (...) Apurarnos para establecer las bases de la nueva República, de la Patria nueva, para que si, toco madera, regresara el conservadurismo corrupto, les costara trabajo dar marcha atrás a lo ya logrado".



Dan trabajo a 327 migrantes que esperan en México



El Canciller Marcelo Ebrard dijo que 327 migrantes que esperan en México su audiencia para pedir asilo en Estados Unidos ya trabajan en maquiladoras. En un informe sobre el avance del plan para contener el flujo migratorio hacia el país vecino, Ebrard mencionó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, que se concretó como estaba previsto.



"Al día de hoy hay 327 personas ya trabajando, que era el objetivo principal el ofrecerle trabajo a las personas que están esperando en México para su audiencia en los Estados Unidos, ahí había una limitación legal y Horacio (Duarte, subsecretario de Trabajo) ha visto lo necesario para que sí pudieran trabajar en tanto están esperando".



"Es una buena noticia porque no lo habíamos podido resolver, esto nos va a ayudar muchísimo".



Presume respaldo a plan migratorio



El Secretario de Relaciones Exteriores destacó el respaldo a esta iniciativa de parte de la Unión Europea, el G-20, España, Alemania, Bolivia, Chile, Estados Unidos, 17 organismos de las Naciones Unidas y 8 organizaciones internacionales.



"Pretendemos que el respaldo se traduzca muy pronto en recursos y en cooperación técnica y científica".



Respecto al diálogo con los países de Centroamérica y la promoción del desarrollo mencionó el uso de 100 millones de dólares del Fondo Yucatán, previsto en el PEF 2019 y votado por todos los partidos.



"Esos recursos ya estaban destinados a Centroamérica, lo que vamos a hacer es destinarlo a programas".



Reciben 174 denuncias en app 'Litro X Litro'



El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, informó que se han recibido 174 denuncias a través de la aplicación móvil, "Litro X Litro", que permite a los consumidores conocer los precios que ofrecen las gasolineras.



Indicó que el 47 por ciento de las quejas son por estaciones que no dan litros de a litro; 9 por ciento por diferencias en el precio anunciado y el que se cobra; 7 por ciento por limitar la venta de combustible, y 6 por ciento por aumentar injustificadamente los precios.



Reitera críticas a REFORMA



El Presidente volvió a criticar a REFORMA y calificó como una "falta de respeto" el que se le confunda con el ex Presidente Carlos Salinas. Dijo que está bien que no le caiga bien a REFORMA pero todo tiene un límite. Agregó que hay que aprender a autolimitarse.



"A veces ofende, como cuando el REFORMA sacó que nos íbamos a quedar o que iba a crearse la partida secreta como cuando Salinas, es una falta de respeto, o sea, confundirnos, o sea, está bien que no le caigamos bien al REFORMA pero todo tiene su límite, claro, aprender a autolimitarnos, no vamos a ponernos nosotros los límites, todos tenemos que aprender a autolimitarnos".