Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 07 de octubre

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



'Trabajadores pueden destituir a líderes'



Ante las resistencias en algunos sindicatos para renovar los liderazgos, el Mandatario federal aseguró que los trabajadores pueden actuar para evitar que se perpetúen dirigentes que no los representan.



"No van a haber excepciones, tiene que haber democracia, se tiene que aplicar la ley y los trabajadores van a elegir libremente a sus representantes".



"También es un llamado a los trabajadores para que ellos hagan lo que les corresponde, que ya no sigan tolerando dirigentes que no los representan. Ya vamos a cambiar, nosotros pues no podemos destituir a un dirigente sindical, pero los trabajadores sí".



"La libertad no se implora, se conquista. Entonces que nos ayuden a eso. No hay protección para líderes sindicales, se está viendo, ya no es el tiempo de antes, el Gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de intereses creados, ya no".



Dice que mañana dan firma para recursos de Guerrero



Anunció que mañana estará lista la firma para liberar los recursos que prometió a dos municipios de la Montaña de Guerrero que, a dos meses de anunciarse el apoyo, sólo tienen cheques de cartón.



"Es demasiada la burocracia y no me refiero a los trabajadores, sino los trámites".



"Lo acabamos de padecer... aquí en la mañana entregué el cheque y transcurrieron dos meses porque no tenía una firma, por cierto ya me dijeron que mañana. Es que nos dejaron un elefante reumático, mañoso".



En julio pasado, el Presidente hizo entrega de dos cheques simbólicos a estos municipios, que amparaban la cantidad de 21 millones de pesos para cada uno, como parte de los recursos obtenidos de la subasta de casas y bienes confiscados al narco.



Con ronquera



El Presidente apareció en la mañanera con ronquera. Afirmó que le afectaron los cambios de clima tras estar en la sierra de Puebla.



"Estoy un poco ronco pero vamos a cumplir. Los cambios de clima, estuvimos el fin de semana, estuvimos en la sierra de Puebla, mixteca poblana y oaxaqueña, una gira extraordinaria con la gente y pues siempre hay diferencias de clima, lluvia, que es cosa buena, bendita, que llueva en la mixteca, en Tepeji de Rodríguez y nos fue muy bien, la gente muy contenta".



'No propondré mercaderes para Corte'



Cuestionado sobre sus propuestas para Ministro de la Corte, dijo que no propondrá a mercaderes.



"No soy como ellos, soy demócrata y lo que sí es que vamos a proponer a gente honesta porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, el dios de los conservadores es el dinero y además de ser reaccionarios son corruptos, entonces ocupan los cargos para enriquecerse".



"Piensen en un abogado famoso, conservador, no, no, no, y ese conservadurismo es muy hipócrita, esa es su doctrina, la hipocresía, entonces llenaron el Gobierno, tomaron los Poderes, confiscaron todos los Poderes durante el periodo neoliberal, tenían el control sobre las cámaras, modificaron la Constitución para permitir el saqueo en el Poder Judicial lo mismo".



Espera AMLO dar pronto 'banderazo' en Sta. Lucía



Dijo que sólo espera que jueces digan que no proceden los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía para, al otro día, dar el 'banderazo' a la obra.



Aseguró que ya tienen listo el proyecto y lista la maquinaria.



"Lo del aeropuerto de Santa Lucía yo espero que pronto ya se liberen los impedimentos legales, que se resuelva lo de los amparos para empezar a trabajar, estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria, namás en espera de que se diga no proceden los amparos y vámonos, al día siguiente, y eso decir vámonos es literal, porque nos vamos a ir allá a dar el banderazo a Santa Lucía".



Insiste en indagar corrupción en la PF



El Presidente aseguró que detrás de las protestas de los elementos de la Policía Federal pueden haber casos de corrupción. Pidió a los elementos no dejarse utilizar ni manipular, tras advertir que algunos buscan ser víctimas por si resultan culpables en las indagatorias que inició este Gobierno sobre las irregularidades de las pasadas administraciones.



"Investigación a fondo y que se den a conocer cuáles eran esas irregularidades, por darlo a conocer de manera suave, amable".



"Estamos actuando con tolerancia porque los pueden estar hasta utilizando para provocar y de esa manera sentirse víctimas si aparecen en las investigaciones casos de corrupción".



Entregan 355 mil créditos para tandas



El Gobierno federal informó que ha entregado 355 mil créditos del programa Tandas para el Bienestar, por un total de 2 mil 120 millones de pesos.



La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, que de esos créditos 114 mil han sido otorgados a beneficiarios de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, por criterios de marginación y de violencia.



La funcionaria sostuvo que hay más de 7 millones de personas que han mostrado interés en beneficiarse con este programa.



Alistan plan para industria textil



López Obrador anunció que se alista un plan interinstitucional para fomentar a la industria textil y del calzado en el País.



"Es un Plan de desarrollo de fomento a la industria con prioridad en empresas textiles y de calzado".



"Vamos a inclusive a apoyar con la Banca de Desarrollo estas dos actividades que fueron muy castigadas durante el periodo neoliberal".