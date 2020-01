Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 06 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Exige elección en STPRM y cuentas a STPS



Tras conocerse que el alfil de Romero Deschamps dirigirá el Sindicato petrolero hasta 2024, López Obrador exigió elecciones en el gremio y pidió a la Secretaria del Trabajo que ofrezca una explicación.



"Todavía no sabemos porque quedamos y se nos ha ido pasando el tiempo, que iba a estar con nosotros la Secretaria del Trabajo vamos a pedirle que venga, informe cómo está lo del Sindicato petrolero y lo del cumplimiento de la ley para llevar a cabo la democracia en los sindicatos".



"Tiene que haber elecciones en todos los casos, nos los exige la Constitución, tiene que haber democracia sindical, es un compromiso, hay que ver en qué consistió la toma de nota y si se alarga como ustedes sostienen hasta el fin del sexenio".



Cuestionado sobre la permanencia en el Sindicato de Manuel Limón Hernández, mano derecha de Deschamps, el Mandatario ofreció que la Secretaria Luisa María Alcalde explique el plan de democratización sindical.



"Hay que verlo entonces, si es por estatuto, que nos den una explicación por eso queremos nosotros que haya democracia sindical, voy a pedirle que venga aquí y nos explique todo el plan para la democratización de los sindicatos".



Darán 5 mmdp de ahorros a construcción de bancos



Informó que este año se construirán mil 350 "sucursales pequeñas" del Banco del Bienestar, de las 2 mil 700 totales, y que para ello se destinarán 5 mil millones de pesos que saldrán de los ahorros de fin de año.



"Me permito informar que en efecto ya se aprobó el inicio de la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, este año mil 350 y el año próximo el resto, las otras mil 350 sucursales para la gente que esta recibiendo su apoyo, sean adultos mayores, personas con discapacidad, becarios, todo lo que dispersamos se pueda acercar lo más posible".



"Las primeras mil 350, tanto su construcción como su equipamiento van a significar una inversión de 5 mil millones de pesos este año y otros 5 mil el año próximo. ¿De dónde obtuvimos esos 5 mil millones? Pues fueron de ahorros de fin de año y ya tenemos el dinero".



Precisó que dentro de los 5 mil millones de pesos no están incluidos los terrenos de las sucursales, pues éstos fueron donados o son de los Gobiernos federal y estatales.



López Obrador reprochó que solo hay agencias bancarias en mil municipios de los 2 mil 500 del País, por lo que dijo que los trabajos para las sucursales del Banco del Bienestar ya comenzaron.



Reprocha a banca falta de dimensión social



Tras advertir falta de infraestructura financiera en el País, el Mandatario federal reprochó que a la banca privada le ha faltado dimensión social. Explicó que se tienen que realizar las obras, como las sucursales para el Banco del Bienestar, desde el Gobierno, porque la banca particular no ha cumplido en cuanto a cobertura.



"Les ha faltado un poco de dimensión social, está donde hay mercado, donde consideran que tienen clientes, donde prevalece lo mercantil, claro, esa es su función de las instituciones bancarias, particulares, pero en esta nueva etapa se tiene que pensar en otra forma, no es posible que durante tanto tiempo no se tengan los servicios bancarios en el País, es un gran atraso, es como lo de la telefonía y el internet".



"No hay bancos y se tiene que desplazar la gente en grandes distancias para cobrar apoyos".



López Obrador afirmó que una vez que en estas sucursales del Banco del Bienestar se consoliden los fondos de los programas sociales, se podrán prestar otros servicios, como la recepción de remesas, ya que a las comunidades que atenderá la institución llegan la mayoría de esos recursos.



Y luego, dijo, los servicios del otorgamiento de créditos con tasas bajas.



"Sigue faltando que se entreguen créditos a pequeños y medianos empresarios, aunque hay avance en cuánto a los servicios bancarios en general, no así en los servicios que se deben prestar a las comunidades".



Va Profeco contra monopolios de gasolineras



El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, informó que intervendrán en zonas con poca competencia donde los distribuidores de combustibles concentren los precios a fin de evitar los monopolios.



"Hemos visto una concentración de los precios en ciertas plazas, los precios altos. Normalmente algún distribuidor en particular aprovecha que no hay mucha competencia (...) en esas plazas estamos monitoreando con mucho cuidado el abuso, que se haga una práctica semimonopólica, es un monopolio pues se trata de una sola plaza".



"Pero sí en la zona en la cual están trabajando estaremos influyendo por instrucciones del Presidente en que, como lo hemos mencionado, algún municipio pueda tomar un permiso y operar una gasolinera y romper el monopolio que algún ex Presidente Municipal o ex Gobernador tenga en ciertas plazas y distorsione el funcionamiento del mercado".



Sheffield aseguró que no ha habido aumentos en los precios de los combustibles, gas y energía eléctrica, como prometió el Mandatario federal, y ofreció presentar un estudio comparativo.



"Tanto en gasolina como en gas, como en energía eléctrica, como lo ha instruido el Presidente se ha mantenido estabilidad en precios, no ha habido aumento. Por instrucciones del Presidente estaremos presentando un estudio comparativo para que pueda demostrarse plenamente".



Prioriza Sedatu rehabilitación de calles



En el programa de Mejoramiento Urbano del Gobierno federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha dado prioridad a la rehabilitación de calles y vías de acceso a comunidades marginadas. Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, presentó las metas alcanzadas en el primer año con este plan: 348 obras, 18 mil 387 acciones de vivienda y 6 mil 797 acciones de regularización. El objetivo, dijo, es atender las zonas que han sido marginadas.



El funcionario comentó que en la página de internet de la Sedatu, en el aparato "Mi México Late", estarán los resultados de este primer año de acciones que incluyen intervenciones en 24 municipios de 11 estados del País.



Esto implica, detalló, la integración de más de 80 comités comunitarios.



Entre las ciudades atendidas por el programa están cuatro de carácter turístico, como Acapulco, y casi la mitad de las obras son de infraestructura urbana.



Respecto a la gira de este lunes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario precisó que en el Municipio de Ayala, en Morelos, se entregarán 15 obras que representaron 193 millones de pesos de inversión.



Llegan 'Reyes Magos' a Palacio Nacional



Los Reyes Magos llegaron esta mañana a Palacio Nacional.



Integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) acompañaron esta mañana a Melchor, Gaspar y Baltazar a entregar un Informe anual sobre la situación de la infancia y adolescencia en México.



"Queremos entregarle un regalo al Presidente, un documento en el que informamos sobre la situación en la que viven 40 millones de niños y niñas de México", expresaron.



Los activistas demandaron que el Gobierno garantice la seguridad de los menores y demandaron la aprobación de una ley que prohíba el castigo físico a niñas, niños y adolescentes.



Los activistas realizaron un performance sobre la Calle de Moneda, frente a uno de los accesos laterales a Palacio Nacional, de manera simultánea a la conferencia matutina del Mandatario.