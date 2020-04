Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 06 de abril

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de este lunes.



'No habrá otro plan; me seguirán países'



Respecto a los cuestionamientos al plan que presentó ayer, el Mandatario insistió en que está pensado para proteger, darle preferencia a los que menos tienen, aunque no se dejará de escuchar a los sectores económicos más representativos del País.



"Sí escuchamos bastante, lo que pasa es que nosotros decidimos que el plan proteja primero a la mayoría, entonces ya no va haber otro porque estaba yo viendo en las redes algunos que decían: '¿Dónde está el plan? No escuchamos nada'. Por eso quise empezar con este resumen, 22 millones de beneficiarios, 2 millones de créditos en 9 meses, 2 millones de nuevos empleos, porque no escucharon nada".



"Y los más condescendientes con nosotros, los que no actúan de mala fe o no son del bloque conservador, como también todavía traen la influencia de lo que eran los planes de choque, como le llamaban los planes emergentes, algunos pusieron: 'bueno, el Presidente dio a conocer los lineamientos generales, pero ya en esta semana el Secretario de Hacienda va a puntualizar, a desglosar, las medidas, vienen otras medidas'. No. Ya, es esto, solamente que esto, objetivamente, no funcionara, pero no nos adelantemos, no descalifiquemos".



Incluso aseguró que su propuesta será un modelo a seguir para otros países, debido al derrumbe del modelo neoliberal.



"Nosotros estamos pensando incluso, estamos pensando que va a ser un modelo a seguir".



-¿Para otros países?, se le cuestionó.



"Para otros países, lo que estoy viendo es que se está derrumbado el modelo neoliberal".



'Coronavirus precipitó la caída del neoliberalismo'



Indicó que el coronavirus precipitó la caída del neoliberalismo, por ello la crisis mundial.



"El coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis mundial. No es posible que afecte tanto una pandemia en lo económico, en lo social. ¿Por qué afecta más de la cuenta una pandemia así? Ah, porque resulta que, entre otras cosas, se dejó de invertir en lo social, se privatizó la salud, hay países que no tienen servicios públicos para la población, a ellos les pega más".



"Todo esto es lo que está evidenciándose y es una contradicción, un absurdo, el que se quiera enfrentar esta crisis con las mismas recetas de siempre, tiene que haber cambios".



'Quieren banderazo para instaurar corrupción'



Afirmó que quienes critican y cuestionan su plan para reactivar la economía ante la pandemia de coronavirus quieren un "banderazo de salida" para de nuevo instaurar la corrupción.



"Por eso algunos dicen: ¿Dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México y eso no, fue muy claro ayer".



Aseguró que él aplica un nuevo modelo y que no se puede seguir con lo mismo, ya que sería absurdo, pues el coronavirus precipitó el "derrumbe" del modelo neoliberal en el mundo.



"Consideramos que pronto se va a reactivar la economía, es un nuevo modelo, no podemos seguir con lo mismo porque sería entre otras cosas un absurdo, el coronavirus lo que precipitó fue el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, eso ya no funciona, es otra realidad".



"Nosotros nos adelantamos, ya sabíamos, esto es lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, no es algo nuevo, es profundizar lo que ya está en el Plan Nacional de Desarrollo porque nosotros, no lo olviden, dijimos que ya no íbamos a seguir aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado y que nos llevó a esta crisis, a la decadencia", señaló.



Falta aval de Ssa a obras de 4T



Aunque los lunes presenta los avances de las obras en Dos Bocas y Santa Lucía, el Mandatario dijo que esta vez no informará porque se están haciendo trámites para seguir con las labores y que falta la autorización de la Secretaría de Salud.



"No vamos a pasar ahora lo del avance en aeropuertos y la refinería, porque se están haciendo trámites para que puedan ellos continuar trabajando por ser obras estratégicas, entonces, como no tenemos todavía la autorización de la Secretaría de Salud no informamos todavía".



Evalúa pedir a Cuba médicos especialistas



El titular del Ejecutivo afirmó que se evalúa, en caso de ser rebasado el Sector Salud y los refuerzos de las Fuerzas Armadas, pedir a Cuba el envío de médicos y enfermeros especializados debido a la pandemia de coronavirus.



"Sí hay pláticas para, si es necesario, pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva, ellos tienen enfermeras especializadas en terapia intensiva y médicos especializados en terapia intensiva, pero esto es por etapas, es en el caso de que se requiera".



Comentó que se está en dos etapas del plan para atender la epidemia, ambas muy avanzadas en su preparación.



"Ese plan va muy bien y les diría, aunque todavía no estamos en lo que, según los especialistas va a ser la etapa difícil, estamos, vamos a decir, con recursos de más, tenemos más camas, más ventiladores, más especialistas de los que necesitamos hoy, solo en el Sector Salud".



Detalló que esto abarca a los institutos nacionales, los hospitales de los estados, los hospitales del IMSS y del ISSSTE donde se tienen espacios y capacidad de atención.



"Lo segundo, que es el refuerzo, si se llenan los hospitales del Sector Salud, que espero no suceda, ahora sí que toco madera, si fuera así tenemos el Plan Marina y el Plan DN-III".



"Y lo tercero, es la ampliación de capacidades tanto en salud como en las Fuerzas Armadas y en esa ampliación de capacidad podría estar el solicitar al Gobierno de Cuba su apoyo para el envío de expertos, especialistas, en esas circunstancias".



Reprocha a ONU y critica a organismos



Reprochó que la ONU no ha intervenido para frenar el acaparamiento de insumos de salud por parte de naciones desarrolladas y afirmó que no ha escuchado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial expresarse sobre la crisis por el coronavirus.



En su conferencia mañanera dijo que trató el tema en una plática con Larry Fink, presidente de Black Rock.



"Yo le comentaba sobre 3 cosas, una que es procurar la intervención de la ONU para que no se diera acaparamiento de medicinas, insumos para la epidemia, que no el que tenga más dinero se quede con equipos para salvar vidas, que los ventiladores no sean una mercancía y se vendan cada vez a precios más elevados y puedan comprarlos quienes tienen más posibilidad económica o en este caso, porque hay desabasto, que los gobiernos que producen o sus empresas producen, no obliguen a que sus equipos se puedan vender en sus países. Hablamos de la participación de la ONU, yo lamento mucho que la ONU no esté interviniendo más en este tema, lo planteé en la teleconferencia del G-20", reprochó el Mandatario.



Además, arremetió contra las calificadoras y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco mundial, pues para él, no han emitido un pronunciamiento de ayuda.



"Le decía también de la irresponsabilidad de las calificadoras, se lo comenté, que me parecía falta de sensibilidad aunque pueden decir que el dinero no tiene sentimientos, pero estamos hablando de asuntos de interés público, no es posible que descalifiquen a países que están padeciendo por el coronavirus, pudieron esperar a que incluso se estabilice el mercado", afirmó.



"Lo que también le planteé es que se requiere un plan de apoyo a países en vías de desarrollo, emergentes y sobre todo a los países pobres, se requiere una especie de Plan Marshal, se lo planteé y yo no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial, a lo mejor yo como estoy ahora muy atareado, más de lo normal, no estoy viendo noticias, pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no con créditos leoninos, sino cooperación para el desarrollo".



'Dará 3 mil mdp recorte a altos mandos'



Señaló que el Gobierno pretende obtener 3 mil millones de pesos por el recorte que aplicará a los salarios de altos mandos y la cancelación del aguinaldo de fin de año.



"Hablé con ellos (los integrantes del Gabinete) primero sobre lo que iba a expresar, les pedí su consentimiento (sobre sueldos y aguinaldo) y de todas las medidas, y es un equipo y les agradezco mucho, gente muy preparada, muy inteligente, pero sobre todo con muchas convicciones, con mucho amor al pueblo".



"Ojalá sea (solo el aguinaldo de este diciembre) les vamos a informar también hay el interés de seguir llamando al pueblo a la solidaridad (). Deben ser unos 3 mil millones de pesos lo que van a dejar de recibir".



Informó que ese dinero se sumará a la bolsa de recursos con la que su Administración hará frente a la emergencia por la pandemia del coronavirus.