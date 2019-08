Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 05 de agosto

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes en Valle de Bravo, Edomex.



'Partidos en EU dan poca atención a armas'



Ante el ataque en El Paso, en el que murieron 7 mexicanos, López Obrador acusó que en los partidos republicano y demócrata de Estados Unidos han dado "poca atención" al control de armas.



"Si vemos las cosas con objetividad tendríamos que decir que en los dos partidos principales de Estados Unidos ha habido poca atención al control de las armas".



"Yo hablaba hace un momento de ese operativo, 'Rápido y Furioso', que fue permitido y quienes estaban en ese entonces en la Presidencia eran los que ahora están en la Oposición en Estados Unidos, nada más digo esto para nivelarnos, equilibrarnos".



"Pienso que este tema va a ser debatido, analizado, en Estados Unidos, va a ser un tema de reflexión, de análisis y puede llevar a una modificación a sus leyes, porque es muy impactante lo que está sucediendo, impactante y muy fuerte.



"Estoy seguro de que la sociedad estadounidense, el pueblo estadounidense va a atender este asunto y ellos van a resolver lo que más conviene y no descarto el que puedan llevar a cabo modificaciones a su Constitución y a las leyes, son tiempos nuevos, siempre hay que estar ajustando el marco legal a la nueva realidad, no se puede permanecer con las mismas leyes de siempre cuando son otras las realidades".



"Pensamos que estos lamentables hechos que se presentaron en Estados Unidos deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas".



"Lo digo con todo respeto, no es nuestro ánimo meternos en la vida interna de ningún país, pero sí debe de replantearse este asunto porque afecta mucho, en este caso, a los estadounidenses, y también nos afecta a nosotros".



'Congelan cuentas a Robles por indagatoria'



El Mandatario federal dijo que probablemente la Fiscalía General solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congelar las cuentas de Rosario Robles para continuar con la investigación por la Estafa Maestra.

"Son procesos que está llevando a cabo la Fiscalía General y seguramente están solicitando información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Esta Unidad de Inteligencia Financiera actúa porque se lo solicitan instancias gubernamentales, incluso hay acuerdos internacionales, sobre todo en lo relacionado con el lavado de dinero, entonces la Fiscalía General es la que tiene este proceso en curso y es muy probable que se haya solicitado la congelación de las cuentas para continuar con la investigación, también no podemos nosotros condenar a nadie, no se pueden hacer juicios sumarios, se tiene que cuidar siempre la dignidad de las personas y es la autoridad competente la que resuelve".Afirmó que prevén terminar el Tren Interurbano Toluca-CDMX en el año 2022."Se elevó mucho el costo, estaba originalmente programada para que costara 30 mil millones de pesos el tren Toluca-Ciudad de México y se han ejercido alrededor de 60 mil millones y para terminarlo se van a requerir 30 mil millones más, es decir, se estimó un presupuesto de 30 mil y va a terminar con un presupuesto de 90 mil millones pero no podemos dejar esa obra tirada porque ya como lo estoy expresando ha implicado inversión, dinero del presupuesto que es dinero del pueblo, ya tenemos un plan para terminar el tren en 3 años, no podríamos terminarlo el año próximo porque se necesitarían 30 mil millones de pesos"."Ya estamos haciendo el compromiso de invertir el año próximo y poder inaugurarlo, terminarlo en el 22 porque no solo es esta obra la que quedó inconclusa, hay muchas obras más en el sector de comunicaciones, es decir, trenes".Anunció la entrega de becas para los integrantes de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Dijo que los apoyos serán en función de su desempeño, por lo que los medallistas y quienes logren su pase a los Juegos Olímpicos recibirán trato especial."Van a darles una muy buena sorpresa ahora que van a regresar (...) adelanto que se les van a otorgar a todos los participantes estímulos, becas"."Van a tener ese apoyo todos los que integran la delegación, es el compromiso, todos, y trato especial a los que están obteniendo medallas y los que están logrando su pase a las Olimpiadas".



SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



"No va haber trámite burocrático y vamos a procurar entregar los apoyos cuando menos hasta la Olimpiada de Japón, un poco más de un año, por adelantado, para que no haya intermediarios, de manera directa (...) para que lleguen completos (los recursos), que no haya moche o piquete de ojo".



-¿Ya no a través de las delegaciones?, se le preguntó.



"Directo en este caso, hay toda una reglamentación que se mantiene vigente, donde hay estímulos y hay becas, pero esto es algo especial, es un programa especial".



"¡Échenle ganas, ánimo, arriba México y viva México!", dijo respecto a la justa deportiva en Perú.



Reforzarán Guardia Nacional en Valle de Bravo



El Presidente informó que el centro de adiestramiento de la Secretaría de Marina en Valle de Bravo será utilizado como centro de operaciones de la Guardia Nacional para reforzar el combate a la delincuencia y que se reforzará la presencia de elementos.



"Es un centro de adiestramiento pero ahora, y eso es lo más importante, se ha llegado al acuerdo de qué se va a reforzar esta instalación con más elementos, esto nos lo pidió la gente, nos lo pidió también el Gobernador, van a apoyar elementos de la Secretaría de Marina, se van a reforzar las coordinaciones de la Guardia Nacional, lo que queremos es que ya no haya operativos sueltos".



López Obrador reconoció que la región tiene altos índices delictivos e informó que actualmente existen 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional en el Estado de México, pero que la meta es tener más de 20 mil.



"Nada más que es un proceso de reclutamiento, de capacitación, no se trata de ponerlos a trabajar, a operar sin la capacitación necesaria".



El Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, afirmó que las operaciones comenzarán lo antes posible en Valle de Bravo.



"Se va a reforzar la Guardia Nacional, para eso estamos aquí, yo terminando esta reunión me voy a ir para allá para definir cuál va a ser la estrategia, cuándo van a entrar en funcionamiento; nos tenemos que poner de acuerdo con el Gobernador (Alfredo del Mazo) para que nos dé un lugar de donde se van a educar para reforzar la Guardia Nacional", dijo.



Construirán 2 nuevos penales en Edomex



El Presidente dijo que en los penales estatales existe sobrepoblación de internos, por lo que se construirán dos más en el Estado de México, en Ixtlahuaca y Otumba.



"En cuanto a penales federales no tenemos sobrepoblación, en el caso de penales estatales sí existe sobrepoblación y ya se está actuando. También no es en todos los Estados".



"Aquí (Estado de México) hay sobrepoblación, tienen capacidad las cárceles para 13 mil reclusos y hay más de 20 mil estamos colaborando y apoyando para el traslado a penales federales de internos en cárceles del Estado de México, y hay compromiso de construir dos penales más en el Estado de México".



"Tenemos casi un 120% de sobrepoblación en los penales del Estado de México y son delincuentes de alta peligrosidad los que se han trasladado a penales federales", expuso Del Mazo.



Presume Del Mazo baja en robo a transporte



El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, afirmó que hay una disminución en la tendencia en el robo a transporte público y en la incidencia de delitos de alto impacto en la entidad.



"En el robo en transporte público hemos podido ver que hay ya una tendencia hacia disminuir el crecimiento, había venido creciendo y, de junio a la fecha, empezamos a ver una disminución en la tendencia de robo a transporte público".



Indicó que 17 municipios del Estado concentran el 89 por ciento de este delito, por lo que se han implementado 14 corredores seguros, videovigilancia y operativos con perspectiva de género. En tanto, el Gobernador señaló que la incidencia de delitos de alto impacto pasó de 36 por ciento del total a un 31 por ciento. Aseguró que, de enero a julio, se registró una baja importante en el robo de vehículo de un 11 por ciento, y en homicidio doloso de 9 por ciento.