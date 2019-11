Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 04 de noviembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



'Imprudente, declaración de General'



Afirmó que el discurso del General Carlos Gaytán Ochoa, quien afirmó que sentían ofendidos como soldados por las decisiones estratégicas del Gobierno, es imprudente y poco mesurada.



"Porque la declaración del General es imprudente, tiene él todo su derecho a expresarse, a manifestarse, pero si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada".



"Recuerdo de algo que dice 'hay una ideología dominante, que no mayoritaria', un lenguaje bastante conservador y estamos enfrentando eso también con la transformación".



"Es que lo de Culiacán sacó a flote muchas cosas, por eso algunos se enojaron cuando dije que se había mostrado el cobre pero permitió poner en la superficie muchas cosas".



"Imagínense diciendo que había que atrincherarse en Culiacán y que a sangre y fuego había que hacer valer la ley y que nos faltaron pantalones, eso entendido o interpretado como una ofensa al Ejército".



"¿Por qué sale todo esto? Porque hay una nueva política, anteriormente se apostó a la aniquilación del contrario, y eso no va a volver a suceder y esa mentalidad desgraciadamente se estableció en ciertos sectores muy conservadores, autoritarios".



Tras abordar las declaraciones sobre el golpe de Estado, López Obrador afirmó que el pueblo, incluidos los soldados, respaldan a su Gobierno por lo que "no hay nada que temer".



Involucran a panista, hijo de FCH y Nuño en bots



El Gobierno federal involucró al ex titular de SEP, Aurelio Nuño, al coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y al hijo del ex Presidente Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala, con los bots asociados a las tendencias #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta. Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó en Palacio Nacional un análisis realizado a las tendencias que se generaron a partir de la conferencia mañanera del 31 de octubre pasado. Según el funcionario, el 26 por ciento de los tuits sobre esas tendencias fueron bots y 74 por ciento correspondieron a usuarios reales.



"Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26 por ciento se identificó una cuenta 'mother bot' que es la cuenta origen asociada a arroba tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszko y se observó una importante actividad de lo que se conoce como 'child bots' o nodos de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala", señaló.



En el informe detalla que el intercambio analizado se realizó entre 28 mil 161 usuarios, con 34 millones 917 mil menciones publicadas.



En las tres tendencias citadas, la presencia en redes se mantuvo sobre todo en la Ciudad de México, seguida de Nuevo León, Sonora y Sinaloa.



Un 50.69 por ciento de los usuarios son hombres y el 21.60 por ciento mujeres, en tanto que el 5.47 por ciento de los tuits son originales y el 83.7 por son retuits.



A las 16:00 horas del 31 de octubre esta tendencia se convirtió en Trending Topic, manteniéndose así el 1 de noviembre y hasta ayer dejó de estar en el top ten, agregó Mendoza.



'El que no quiera visiones que no salga de noche'



Cuestionado sobre las acusaciones de Felipe Calderón de que en la conferencia matutina se expuso el nombre de su hijo, López Obrador afirmó que "el que no quiera ver visiones no salga de noche".



"Aquí se acordó hacer una investigación sobre este tema, fue de dominio público y no me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información, y el que no quiera ver visiones que no salga de noche".El Jefe del Ejecutivo consideró que si es verdad que Aurelio Nuño está detrás de los bots, sería una prueba de que el País estaba en manos de inmorales."Si es cierto, porque esta es una versión, habría que revisar bien, pero imagínense que fuese cierto que Nuño esté metido en esto, que fue Secretario de Educación Pública, de ser cierto sería una muestra de que estábamos en manos de inmorales, estábamos por los suelos".López Obrador pidió a seguidores no insultar en las redes sociales."La recomendación es que no se insulte, sino que se argumente. Por lo general, son muy buenos los argumentos, además no podría ser de otra forma"."Los conservadores están desquiciados, desesperados, no tienen argumentos e insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral"."Nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará (...). Vamos a ejercer con libertad nuestro derecho de réplica".Comparó los dichos de sus homólogos de Venezuela, Nicolás Maduro; y Estados Unidos, Donald Trump.Cuestionado sobre las declaraciones del Mandatario venezolano, que le dijo hermano y aliado, López Obrador afirmó que es bueno que México sea apreciado, querido y respetado por gobiernos del mundo."Así igual que el Presidente Donald Trump, no es para presumir pero lo mismo que está diciendo el Presidente Maduro lo está diciendo el Presidente Trump, hace 5 días el Presidente Trump volvió a hacer referencia al apoyo que tiene del Gobierno de México en el tema migratorio y se refirió en términos muy respetuosos a nosotros, eso es bueno, es bueno, que México sea apreciado, querido, respetado, por todos los pueblos y gobiernos del mundo, porque es recíproco, nosotros queremos y respetamos a todos los pueblos y gobiernos del mundo", dijo.Descartó que vaya a encabezar un frente contra el neoliberalismo, luego que Maduro afirmara que un frente se levanta en el horizonte de América Latina y que sería encabezado por López Obrador y el Mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández."No porque cada país tiene su propia realidad, cada país tiene su propia historia, por eso precisamente es el principio de autodeterminación de los pueblos, de ahí viene, cada pueblo tiene su propia historia, su idiosincrasia, y cada quien tiene que actuar de acuerdo a sus circunstancias y agradecemos mucho las muestras de solidaridad de los gobiernos del mundo, en general, vamos bien, vamos muy bien", aseguró.Mostró en su conferencia matutina dos videos sobre los avances en las obras del Aeropuerto de Santa Lucía y en la Refinería de Dos Bocas. En las imágenes de la Sedena sobre la terminal aérea que se construye en Tecámac se muestran los trabajos en la Pista Principal, Terminal de Pasajeros, Estacionamientos, Torre de Control, Terminal de Combustible, Pista de Hangar Aéreo y la Unidad Habitacional militar.En el avance de las obras se aprecia la delimitación de zonas con maquinaria pesada de la Defensa Nacional, en el que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.En tanto, para la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el Mandatario federal retomó el video en el que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, asegura que la construcción "va muy bien", pues no hay inundaciones y la zona no es sísmica.