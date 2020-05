Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 04 de mayo

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Explota contra REFORMA por Bartlett Jr. y Gatell



Explotó contra REFORMA por las publicaciones sobre los contratos a la empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, y acusó que el periódico busca poner en entredicho al doctor Hugo López-Gatell.



El Mandatario federal criticó que la información sobre los contratos al hijo de Bartlett la haya dado a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización a la que cambió el nombre, y que la haya publicado REFORMA.



"¿Esta es una información que dio a conocer la asociación 'mexicanos a favor de la corrupción'? ¿No?, la de Claudio X. González, una persona muy honesta, miren, desde el inicio del Gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad, de modo que quién sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad, no somos iguales a los gobiernos de antes, a veces calienta, porque nos confunden, por ejemplo el REFORMA y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el Gobierno de Salinas, ahora son paladines de la decencia y la honestidad, no somos iguales, nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el Gobierno, para desterrar la corrupción", dijo López Obrador.



Luego, arremetió contra el periódico por las preguntas que se le hicieron a López-Gatell sobre la actualización de la proporción de casos estimados de Covid-19, la cual fue pospuesta hasta este domingo, tras semanas de ser prometida.



"Es notorio, el caso del REFORMA con el doctor Hugo López Gatell en la tarde noche vienen a tratar de poner en entredicho lo que sostiene el doctor, cuando él es una gente íntegra, honesta, incapaz de distorsionar la realidad, hay una gran diferencia entre la honorabilidad del doctor Hugo López Gatell y los que manejan el REFORMA", afirmó el Mandatario.



Se lanzó contra lo que dijo es una campaña para demeritar a López-Gatell.



"Digo todo esto porque ya hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López Gatell, no les gustó, no les agradó tampoco, que tomáramos la decisión de que el doctor fuese nuestro vocero porque ellos querían que el Gobierno fuese un desorden, un caos", dijo.



Criticó a REFORMA porque, dijo, inició durante el Gobierno de Carlos Salinas.



"Entonces están empeñados en eso, pero no es nuevo, ellos surgen, el REFORMA, ese periódico se inicia, comienza en México y no hay casualidades, en el sexenio de Salinas, es como la fundación del PAN, que se da en 1939, un año después de la expropiación petrolera cuando gobernaba el General Cárdenas", acusó.



Agregó López Obrador que los patrocinadores de REFORMA eran los dueños del País.



"Todo tiene su explicación y no es censura, es nada más aclarar, informar, dar elementos para que nadie sea sorprendido, los patrocinadores del REFORMA eran los dueños del País, se sentían los todopoderosos, eran los que hacían los grandes negocios al amparo del poder público, eran los que no pagaban impuestos y ahora pues están molestos, inconformes", aseguró.



"Y no se detienen ni siquiera ante la tragedia, porque son tiempos en que deberían estar pensando en cómo ayudar para curar a enfermos, para salvar vidas, pero no, ellos andan en otra idea".



Concentran Plan DN-III en 6 estados; faltan respiradores



La Secretaría de la Defensa Nacional informó que priorizará el Plan DN-III para la atención a Covid-19 en los seis estados con más casos, pero en Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo y Baja California están a la espera de respiradores para camas de terapia intensiva.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Luis Sandoval, titular de la Sedena, reportó que en principio se tenían considerados 13 hospitales militares para reconvertir a Covid; la operación de 32 hospitales del Insabi y 48 unidades operativas que se reconvirtieron, 34 para hospitalización y 14 para terapia intensiva.



Sin embargo, la instrucción del Presidente, dijo, es que todas nuestras instalaciones se conviertan para atención al Covid 19.



Se tienen, detalló, 117 instalaciones en toda la República, que son hospitales de especialización y militares de zona y unidades médicas de consulta externa.



En el caso del valle de México se tienen un total de mil 574 camas, de las cuales, 367 están ocupadas y el resto disponibles para hospitalización.



En esa misma zona, agregó el General, hay 117 camas de terapia intensiva, de las cuales 21 están ocupadas y 96 disponibles.



En Sinaloa, comentó, hay un hospital militar y uno del Insabi, con 180 camas, 5 ocupadas y 175 disponibles; de terapia intensiva se cuenta con 10, de las cuales dos están ocupadas y 8 están libres.



En el caso de Tabasco opera un hospital militar en Villahermosa y tres del Insabi, con 150 camas de hospitalización y se esperan contar con 100 camas de terapia intensiva.



"Estamos en espera de los ventiladores", aclaró.



En Quintana Roo se tiene un hospital militar y dos del Insabi, además de otro de especialidades oncológicas y un comunitario en Tulum, que en total dan 115 camas para hospitalización y 65 para terapia intensiva, pero en espera de ventiladores.



En el caso de Baja California, el Secretario comentó que se tienen dos hospitales militares y 2 reconvertidos, para tener 122 camas de hospitalización y tres de terapia intensiva disponibles y para la ciudad de Mexicali se tiene consideradas 20, pero en espera de ventiladores.



Como parte de las tareas del Plan DN-III, dijo, se tiene a cargo la seguridad de 38 almacenes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), medidas sanitarias en cinco aeropuertos.



Se han contratado, afirmó, 4 mil 225 profesionales de la salud para atender todas estas instalaciones, además de nuestro personal médico.



Solo faltan, 347 profesionales de la salud por contratar, por lo que se sigue con la difusión de la convocatoria y se espera que en esta semana se complete el personal requerido.



"Además del apoyo en estos seis estados tenemos preparadas instalaciones, tanto unidades operativas como sanitarias, en 17 estados más, que en el transcurso de esta semana quedarán ya operativas, disponibles y las iremos anunciando de acuerdo con la prioridad que se les va dando", expresó.



"Hemos realizado la repartición de despensas en coordinación con los Gobiernos estatales y municipales, hemos realizado transporte de insumos por vía terrestre y aérea, transporte humanitario, hemos repatriado 2 mil 249 mexicanos de seis países: Argentina, Perú Chile Cuba, Bolivia".



Exhiben a Elektra por incumplida... tras críticas



La Secretaria del Trabajo, Luisa Maria Alcalde, afirmó que Elektra es una de las empresas que no obedecen el cierre por la pandemia de Covid-19, luego que la semana pasada fuera criticada por no incluir a ese negocio en los incumplidos.



La funcionaria indicó que Elektra se niega al cierre en distintas partes del País y tiene a más de 10 mil trabajadores.



Los lugares en donde detectaron que Elektra no cumple están en CDMX, Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Edomex, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.



Además, la sede en Insurgentes Sur 3579, en Tlalpan, en la Ciudad de México.



La Secretaría del trabajo señaló también a Autofin en CDMX, que se dedica a venta de vehículos, a la empresa Campeche, en Campeche, que tiene a 190 trabajadores y a una maquiladora en Saltillo, Coahuila, que tiene a más de 100 trabajadores.



También nuestra fábrica de vestuario esta elaborando insumos como batas y gorras.



Hospedan en Los Pinos a médicos de Covid-19



El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que a partir de este lunes personal médico que atiende a pacientes con Covid-19 en la Ciudad de México se podrá hospedar en las instalaciones del Complejo Cultural Los Pinos.



Indicó que, tras una consulta interna, 86 por ciento del personal médico mostró interés en obtener alojamiento durante el curso de la pandemia, debido a factores como el tiempo de traslado a los centros de trabajo y para evitar contagios en sus domicilios.



"Hicimos una encuesta interna y el 86 por ciento del personal nos dijo que sí está interesado en hospedaje durante el curso de la pandemia, algunos que por las horas de traslado a sus domicilios desde su centro de trabajo, horas que ocurren en la gran mayoría de los casos en transporte público y hay personal nuestro que vive muy lejos.



"Nos manifestaba que ellos también están preocupados porque en sus casas pudieran vivir familiares que son parte de los grupos vulnerables y estaban preocupados de no generar contactos y demás, pero también el tema de la seguridad, tener una cercanía y poder llegar rápido al lugar de descanso a partir de la seguridad", señaló Robledo en conferencia.



El director del IMSS refirió que hoy ingresarán 58 médicos de hospitales como La Raza, Siglo XXI y General de Zona Tlatelolco al Complejo, el cual contará con servicios como alimentación, lavandería, dormitorios, abasto de insumos, espacios recreativos, internet y transporte.



"(Un) 86 por ciento se manifestó interesado y a partir de eso fue que en coordinación con la Secretaría de Cultura se dispuso del Complejo Cultural Los Pinos para poder a empezar a recibir a nuestro personal a partir del día de hoy al mediodía, hoy entran 58 médicos que están atendiendo Covid de La Raza, del Siglo XXI y del Hospital General de Zona de Tlatelolco".



Los espacios que fueron habilitados son la Casa Miguel Alemán (que será destinada a personal médico femenino), la Cabaña Número Dos (para médicos y enfermeros) y tres dormitorios del extinto Estado Mayor Presidencial (el uno y el dos para varones -en especial residentes- y el tres para mujeres).



Robledo agregó que, hasta el momento, cuentan con 80 lugares con posibilidad de crecer a 100.



Pide abrir ingresos de Twitter y Facebook



Tras hacer un llamado a no responder a las campañas de desprestigio en redes sociales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que Facebook y Twitter rindan cuentas sobre sus ingresos, en particular sobre la publicidad que venden para los llamados "bots".



En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, al Mandatario se le pidió un mensaje para quienes no creen que el Covid-19 sigue presente, y en particular sobre el incidente en un hospital estatal en Ecatepec, donde familiares de pacientes enfrentaron a autoridades por falta de información.



"Bueno, es un asunto que tiene que ver con la información, por eso hay que informar informar, informar, volver a informar. Hay quienes piensan que estas conferencias no ayudan pero si no se informara sería verdaderamente el caos. Entonces, estos actos, como los de Ecatepec, como el hecho de Ecatepec, pues se debe a eso, a falta de información", dijo.



"Qué le puedo decir a la gente: tengan confianza, nosotros no vamos a mentir, nos vamos a engañar, no vamos a ocultar nada, no es como antes que había una tragedia y primero se daba un número de víctimas Y la gente decía: no es cierto como están engañando están ocultando, ¡no!".



López Obrador llamó a no creer en los rumores que se difunden a través de las redes sociales, aunque destacó el valor que tienen éstas para informar, al igual que sus conferencias.



"Ahora tenemos con todos los bots y la manipulación que se dan en redes sociales, tenemos ahí mismo un espacio muy bueno, por eso hablo de las benditas redes sociales para informar, lo que tenemos que hacer es seguir informando", sostuvo.



"No pocos insinuaban que ya no hubiera mañaneras, sería majadero decirle: si no quieres que haya mañaneras no las veas pero deja que los que quieran mañanera que se informen. Quisieran eso, afortunadamente ya tenemos manera de comunicarnos, de que haya información".



El Jefe del Ejecutivo aseguró que se avanza en el combate al coronavirus, con la colaboración de la ciudadanía, del personal médico y de los especialistas, e insistió en que no se crea en los rumores.



"Me explicaban que hay un mecanismo para neutralizar a los bots. Me decían algunos, y es importante hacer una exposición sobre eso, sobre las redes, también para pedirle a Twitter y a Face que nos expliquen cómo es que venden publicidad para bots", afirmó.



"Y además, sobre todo, que rindan cuentas, que haya transparencia, la regla de oro de la democracia es la transparencia, cuánto ingresa a las empresas en México, a estas empresas, por compra de publicidad, no se sabe. Pues yo pienso que podrían ellos informar".



López Obrador retomó lo del mecanismo para neutralizar a los "bots" , y dijo que lo importante es no contestar a sus mensajes, porque de lo contrario se activa la cadena y funciona.



"Sería bueno orientar sobre cómo funciona esta red de robots que se alquilan o se compran para las campañas de desprestigio, si se puede saber quién la promueve y sobre todo, como diría mi paisano el finado Chico Ché, quien pompó, quién paga".



Respecto al incidente en Ecatepec, dijo que se pedirá a los trabajadores sociales y encargados de informar en los hospitales estar más atentos a los requerimientos de los familiares de los pacientes, en particular si han tenido información basada en rumores.