Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 02 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



'Desgaste, por enfrentar a conservadores'



Ante la caída en la aprobación a su trabajo, el Mandatario federal dijo que ha sufrido desgastes por "enfrentar" a los conservadores corruptos, pero aseguró que tiene "mayoría" y que la gente lo está apoyando.



"Acerca de mi popularidad, estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando y también sufrimos desgastes porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol, y desquiciados".



"No les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos, no les gusta que se considere delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado la extinción de dominio porque robaban y podían ir a la cárcel pero salían y les devolvían sus bienes. No les gusta el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, no les gusta que la corrupción sea delito grave".



Dijo que tiene el "respaldo" del pueblo para poder gobernar, a comparación de otros Presidentes que tienen baja aprobación y se mantiene en sus países.



"Tengo respaldo, si no, ya lo dije, además, hay dos cosas, una que es voluntaria, 'el día que el pueblo no me quiera ese día voy a llorar' y me voy a Palenque, Chiapas, así de claro, no voy a estar como hay algunos Presidentes que tienen el 10, 15 por ciento de aprobación, el 20 en sus países y ahí están".



"¿Cómo va uno a gobernar así si no tiene uno respaldo de los ciudadanos, nada más es por el cargo y yo no estoy aquí por eso, yo no luché por el cargo, lucho para transformar al País, por eso no vamos a dejar de llevar a cabo los cambios".



De acuerdo con la Encuesta REFORMA, la aprobación de López Obrador en la Presidencia cayó 19 puntos porcentuales, al pasar de 78 por ciento en marzo de 2019 a 59 por ciento este año.



Descarta crisis económica por covid-19



Descartó una crisis económica en México debido a la emergencia por el coronavirus, pues, afirmó, la economía nacional y las finanzas públicas están sanas.



"Yo estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar, es un asunto mundial pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados, ese es mi pronóstico".



"En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores, ese es mi pronóstico, los conservadores que quisieran que nos fuera mal van a decir que está mal mi pronóstico y de que vamos a tener crisis económica y financiera, yo digo no, está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas".



El Mandatario federal apuntó que el peso "aguantó" la primera de etapa de evolución del covid-19, por la apreciación de la moneda nacional.



"Yo creo que ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso, aguantó esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus, ha habido una depreciación pero estaba bastante apreciado el peso, resistió".Hasta el momento, en el País se tienen registrados cinco casos de coronavirus, dos en la Ciudad de México, uno en Sinaloa, uno en Coahuila y el más reciente en Chiapas.El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que los cinco casos de coronavirus confirmados son importados y no se ha detectado transmisión dentro del País.El funcionario afirmó que México sigue en la Fase 1 ante la llegada del covid-19 y se calcula que dure varias semanas, en tanto en el mundo siga habiendo casos."Todos estos casos son importados, pero no se ha detectado un fenómeno de transmisión dentro del territorio y estamos muy bien coordinados", aseguró.López-Gatell detalló que en los cinco casos confirmados, el más reciente en Chiapas, y un caso como portador asintomático, presentan síntomas "muy leves"."El caso de Chiapas es importante porque los descubrimos a partir del estudio de contactos del caso de Torreón", explicó, "son dos chicas jóvenes que habían estado en Italia y regresaron de la misma experiencia de intercambio académico".Esto revela, sostuvo, la capacidad del sistema de vigilancia epidemiología, en el que las personas aún sin síntomas se están localizando a partir de ese estudio de contactos."Esto nos permite resumir cuál es la estrategia de prevención y control que estamos impulsando en México y que es la que exactamente recomienda la Organización Mundial de la Salud a todos los países", dijo.Esta estrategia, sostuvo López-Gatell, se aplica en países de Europa occidental, en Canadá y en varias naciones de América Latina."Detectar los casos, que los casos estén en aislamiento voluntario asistido o supervisado por la autoridad sanitaria y hacer los estudios de contactos para detectar si hay infecciones derivadas", aseveró."En cuanto más oportuno es este proceso eso ayuda, porque entonces el control es más efectivo".El subsecretario hizo un llamado a la población a evitar compras de pánico de cubrebocas, gel antibacterial y desinfectantes, así como la "epidemia del miedo" ante la llegada del coronavirus al País.Cuestionado sobre el aumento de las compras y el surgimiento de un mercado negro de estos productos, Hugo López-Gatell advirtió sobre cómo reacciona la población ante un evento nuevo, como el del coronavirus, y recurre a medidas que en realidad no protegen."El tema de cómo reacciona la sociedad ante los retos de salud a veces no tiene que ver con los riesgos reales. (...) Los eventos nuevos son percibidos como más riesgosos que los eventos que van lentamente y que son antiguos, aún cuando la realidad sea que es incomparable el riesgo de los eventos antiguos o de larga instalación, como las enfermedades crónicas metabólicas asociadas con la mala alimentación."Las epidemias de enfermedades infecciosas, uno tiene que considerar dos epidemias al mismo tiempo: la epidemia propiamente del agente infeccioso, en este caso el nuevo coronavirus, y la otra epidemia que es la del miedo, el miedo se difunde de manera epidémica (...). Se propaga, se contagia de persona a persona, pero también por otros medios como los medios de información y genera reacciones de pánico que no tienen que ver con lo que sirve".Respecto al uso de cubrebocas clásicos que se pueden comprar en supermercados y tiendas aclaró que "no sirven para proteger", ya que no disminuyen el riesgo de que se pueda adquirir no sólo el coronavirus sino más de 200 virus que existen todos los días y en todas partes."Comprar este tipo de cubrebocas actúa como un mecanismo de tranquilización que uno busca, también es parte de la naturaleza humana, ante la incertidumbre pues yo me protejo", dijo."Pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve".Quien esté enfermo y tenga, tos, fiebre y estornudos, aclaró López-Gatell, ayuda a los demás, a la familia, si se pone uno de esos cubrebocas."Lo mismo los geles y desinfectantes de superficies, hay que tener higiene en general, es bueno, pero no por el coronavirus, hay que tener higiene, la porque ayuda a disminuir la carga de virus, bacterias y parásitos en superficies de contacto de uso común, pero no hay que tener medidas extraordinarias de comprar toda una reserva de este tipo de desinfectantes", explicó."No existe tampoco una utilidad".El riesgo de transmisión en México, insistió, es considerablemente bajo, por lo que pidió no recurrir ni instar a compras de pánico de estos productos."Tampoco la población en general tiene que correr a ponerse esos cubrebocas", sostuvo, ya que la protección realmente es mínima.Luego que un juzgado frenó el etiquetado frontal en alimentos y bebidas, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, defendió la medida en los productos al señalar que ha sido aprobada por instancias internacionales."La norma del etiquetado fue revisada y en su instalación, en adecuación no ha terminado lo que ha solicitado y bienvenido en el sentido que revisamos el cuerpo jurídico, es que tienen ellos duda de cómo se reinstaló la norma."Se está revisando y es una de las interacciones que favorecen la presencia de sus productos. Cinco estancias internacionales felicitaron y señalaron que estas acciones son muy importantes, en particular lo logrado por México", señaló.Alcocer destacó que algunos países europeos están analizando los efectos del etiquetado implementado en Chile y que México hará lo propio, sin embargo, se encuentran tranquilos."Existe un trabajo reciente donde países, entre ellos Inglaterra y otros de Europa, analizan el efecto que ha tenido en Chile la medida de etiquetado, México va hacer la suyas basado en esta experiencia, para cuidar a los niños", refirió."Estamos tranquilos caminando por algo que científicamente está probado su ejemplo".Ayer, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) informó que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional contra la nueva norma de etiquetado frontal.El organismo empresarial comunicó que el recurso otorgado el 26 de febrero por la juez Laura Gutiérrez de Velasco Romo paraliza por el momento el proceso de publicación e implementación de la Norma Oficial Mexicana 051.Aunque se había indicado que los boletos de la rifa relacionada con el avión presidencial comenzarían a ser vendidos en marzo, el Presidente indicó que en los próximos días dará a conocer cuándo empieza la venta al público."Ya están en proceso de distribución, ya pronto ya vamos a dar a conocer cuándo empieza la venta al público, todavía no lo queremos hacer porque queremos que estén ya distribuidos los boletos. Ya se empezó a hacer trabajo de impresión, distribución, yo creo que esta semana, a lo mejor mañana les informo porque hay muchos amigos, mujeres y hombres billeteros, porque van a preguntarles cuándo va salir el boleto y ya vamos a informar".Se le preguntó cuándo llegaría el TP-01 al País y afirmó que va a invitar a recorrerlo, e incluso planteó que se subirá, pero solo mientras esté en tierra."Es posible que a finales de este mes como se tenía pensado porque lo que se busca es que ya venga certificado con todo el servicio y para abril o para mayo vamos a empezar a visitar..."Ya me entró la curiosidad y les voy a invitar, vamos a ir, a lo mejor hacemos mañanera allá"."Sí me voy a subir y ahí vamos a imaginar todos que vamos en vuelo. En el aire no pero sí en el avión, tiene 80 lugares".Reiteró que ya estando en México, se quedará en el AICM, pues en Santa Lucía hay mucho polvo."Sí porque hay mucho polvo en Santa Lucía, aún cuando hay un plan de remodelación que eso también lo vamos a informar, sobre el programa de remodelación del actual aeropuerto, se va a ampliar en salas, se está trabajando en eso, esperemos que todavía lo que es el andén presidencial se mantenga y ahí podamos tener el avión hasta septiembre cuando menos".Va aeropuerto de Sta. Lucía al 5.86%En el video presentado en la mañanera se indica que el avance de la obra del nuevo aeropuerto de Santa Lucía es de 5.86%.Se indica también que faltan 749 días de construcción.El avance en la terminal de pasajeros es del 2.18% y el estacionamiento 13.69%.Hay, se agrega, 924 militares trabajando en la obra.Con un listón negro en el brazo izquierdo, estudiantes de Medicina de la UNAM y del IPN marchan rumbo al Zócalo capitalino para exigir justicia por el asesinato de tres alumnos universitarios en Puebla.Los estudiantes portan pancartas con mensajes como: "Mi familia espera un médico no un cadáver #NiUnaBataMenos" y "Entré a Medicina para poder salvar vidas y salvarte a ti México".Los contingentes, que partieron del Palacio de Bellas Artes, avanzan por la Avenida 5 de Mayo hacia la Plaza de la Constitución.Durante la marcha, los estudiantes hicieron un "pase de lista" de sus compañeros asesinados y corean "Ni una bata menos" y "El médico marchando también está curando".Al arribar al Zócalo, los alumnos inconformes protestaron y lanzaron reclamos frente a Palacio Nacional, que al interior alberga la conferencia matutina del Presidente López Obrador.Llamó al Gobierno de la CDMX a revisar si se le debe dar recompensa a la tía de uno de los dos asesinos de la niña Fátima por haber denunciado, lo que permitió la captura."Sí vamos a que el Gobierno de la Ciudad, que además está actuando muy bien revise este caso de la señora y si ella contribuyo de la manera que haya sido, pero también si no encubrió, eso es una ayuda y le habló a la Policía, o el no haber encubierto siendo incluso familia, es un ejemplo".