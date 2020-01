Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 30 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'Tengo otros datos; no importa crecimiento'



Cuestionado sobre la reducción del PIB de México en 2019 reportada por el Inegi, el Mandatario federal dijo que, aunque ya se esperaba, él tiene otros datos. Indicó que en el País hay desarrollo y bienestar, pese a que no hay crecimiento.



"Tengo otros datos ja, ja, ja... Sí ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México en nuestra sociedad".



"Y como tengo otros datos puedo decirles que hay bienestar, puede ser que no se tenga crecimiento pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos".



Afirmó que no le importa mucho si hay crecimiento en el País, pues los parámetros de medición fueron tomados como base durante el periodo neoliberal, donde, agregó, se acumuló dinero en pocas manos por la mala distribución de los ingresos.



"Acuérdense que estos parámetros los establecieron -ya existían, desde luego- pero los volvieron como la base, el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal y a mí no me importa mucho, porque crecer puede significar que haya más dinero en unas cuántas manos, en el periodo neoliberal ni siquiera hubo crecimiento, pero lo poco que hubo se acumuló en unas cuantas manos".



"Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo, porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo, estamos viendo el precio del pollo, que bajó, me importa mucho la economía familiar".



"Por eso precisamente integramos el gabinete para fomentar el crecimiento económico, pero no es lo único. Esto a veces no se interpreta bien o no se acepta por la tecnocracia, pero son concepciones distintas".



"No es fácil por el predominio de un modelo económico que, dicho sea de paso, fracasó, pues medir de otra forma y tomar más en cuenta el desarrollo".



Defiende decretazo para medicamentos



Defendió el decretazo que abre la puerta a la compra de medicamentos en el extranjero, aunque no cuenten con registro sanitario nacional. Aseguró que a pesar de la flexibilidad en las medidas para la importación de fármacos, se vigilará que estén avalados por organismos internacionales para garantizar su calidad.



"Ya se resolvió, precisamente en la ley, para que sean medicamentos con registro de instituciones de salud acreditadas mundialmente, no es comprar por comprar, tiene que haber registro de organizaciones, de países que pertenecen a asociaciones mundiales de prestigio en cuanto a la calidad de los medicamentos".



Sostuvo que la decisión busca garantizar el abasto de medicamentos, sin estar sometidos a los chantajes de laboratorios o farmacéuticas que antes tenían exclusividad.



Aseveró que existen laboratorios que cuentan con el aval de la OMS que no podían vender medicamentos en México, ya que la normatividad protegía a ciertas empresas.



"Ayer se publicó en el Diario Oficial que se puedan adquirir medicamentos en el extranjero cuando hay monopolios en el País o sabotaje, en este tema de medicamentos no lo vamos a permitir, compramos los medicamentos en cualquier país del mundo".



"Habían empresas protegidas en donde no se permitía el libre comercio, es el caso de algunos laboratorios, eran los únicos que podían abastecer ciertas medicinas y la regulación impedía que se importaran medicinas, aunque se tratara de empresas de prestigio farmacéutico".



Complicidad de custodios en salida de reos



Acusó complicidad de custodios en la fuga de tres pesos ocurrida ayer en un penal de esta Capital, incluido un reclamado en extradición por Estados Unidos.



"Se tiene que investigar cómo fue esta fuga, tuvo que haber complicidad de custodios, del encargado de custodios, no es culpable a tabla rasa, pero salieron antes de que se pasara lista, pasaron por cinco supuestos filtros y está muy raro esto".



"Se tiene que investigar y le tengo confianza al Gobierno de la Ciudad de México, pero no deja de haber problemas porque el dinero es la mamá y el papá del diablo. Se tiene que hacer la investigación".



También se pronunció por que en el Poder Judicial se atienda el caso de jueces que siguen otorgando amparos para impedir que un preso sea cambiado de penal.



"Ver lo de los amparos, en donde se impide que los reos puedan ser trasladados de un penal a otro, de cárceles estatales a federales, jueces que dan estos amparos, también esto va a cambiar, ya son otras condiciones, ahora el Poder Judicial, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, está atendiendo este asunto"."Repito, le tengo mucha confianza al Presidente de las Corte, a los Ministros, a los integrantes de la Judicatura, pero volvemos a lo mismo, es arriba, falta, falta ir limpiando de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras".Víctor Manuel Félix Beltrán, "El Vic", presunto operador del Cártel de Sinaloa, reclamado por Estados Unidos desde 2014, escapó ayer del Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de México con la presunta ayuda de personal penitenciario. Junto con él escaparon Luis Fernando Meza González, recluido por delitos contra la salud, y Yael Osuna Navarro, acusado de asociación delictuosa.Estimó que es lamentable y dolorosa la muerte del activista Homero Gómez González, administrador de un santuario de mariposa monarca, quien fue hallado muerto en el municipio de Ocampo, Michoacán, dos semanas después de su desaparición."Muy lamentable este hecho, doloroso, lamentable, y es parte de lo que nos lleva a aplicarnos cada vez más para garantizar la paz y la tranquilidad en el País".Aclaró que la reforma al sistema de justicia no es una prioridad de su Administración."Ayer salió esta polémica sobre la nueva ley de, cómo se llama, sí, judicial, pues no es prioridad para nosotros, ni la conocía pues, claro, los legisladores sí tienen ellos derecho, facultad para presentar iniciativas pero lo que tiene que ver con el Ejecutivo la prioridad es la de las pensiones".Aseguró que Alfonso Romo, coordinador del nuevo gabinete para el Crecimiento Económico de Presidencia, tiene una buena relación con el sector privado para impulsar el crecimiento de la industria en el País."Nos estamos poniendo de acuerdo con la inversión privada porque Alfonso Romo es el coordinador de ese gabinete de crecimiento"."Es el Jefe de la Oficina de la Presidencia y además tiene muy buena relación con el sector privado, con las organizaciones del sector privado que también, dicho sea de paso, han estado cooperando, ayudando".Romo fue nombrado el miércoles como coordinador del nuevo gabinete, el cual buscará el fomento de inversiones y crecimiento económico en México.Se lanzó contra el consejero electoral Ciro Murayama. Afirmó que el consejero firmó en el 2006 un desplegado en el que se decía que las elecciones habían sido "rechinantes de limpias"."Saben que este señor, namás porque siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega, pero con todo respeto, él firmó un desplegado, porque yo no odio pero no olvido, firmó un desplegado, y otros, estoy esperando que ofrezcan disculpas en un acto de honestidad, en donde la elección de 2006 había sido limpia, ahí están todos firmando. Estábamos pidiendo que se contaran voto por voto, voto por voto, casilla por casilla, bueno, y salen los intelectuales orgánicos del conservadurismo, ahí está, a decir que las elecciones habían sido limpias, rechinantes de limpias, como el maestro limpio, y luego los premios, a consejero del IFE".Aprovechó para asegurar que en el INE están desquiciados y se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales."Están muy molestos los del INE, están desquiciados, durante mucho tiempo, con todo respeto, se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales, y ya no es así, ya no les funciona eso, porque ya no se va a tolerar el fraude, va a haber democracia, entonces ese es todo su enojo".Manifestantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), provenientes del Estado de Guerrero, bloquearon los accesos a Palacio Nacional.Los inconformes, que portaban banderas rojas, impidieron el paso de trabajadores, militares y representantes de medios de comunicación por las puertas ubicadas en Moneda, Correo Mayor y Corregidora.Los manifestantes exigen una mesa de diálogo con la Presidencia, tras denunciar que ayer no fueron atendidos en la Secretaría de Gobernación, donde también realizaron un plantón.Alrededor de las 6:45 de la mañana, un grupo de representantes de medios de comunicación pudo ingresar a la fuerza por la puerta de Corregidora, donde los manifestantes intentaron impedirlo con empujones y el uso de palos.